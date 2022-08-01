天文台料分區36度　林超英籲減開冷氣：出汗不代表骯髒　1件法寶降溫助入睡

近日天氣持續酷熱，天文台表示，7月份有三分之二的日子，都是「熱夜」，即是全日最低氣溫達28度或以上。而根據天文台預測，今日（8月1日）下午3時，上水氣溫更高達36度。似乎踏入8月依然繼續「熱爆」！日前，天文台前台長林超英再次呼籲市民減少開冷氣，避免惡性循環，更強調出汗並不代表骯髒。

天文台表示，7月份有三分之二的日子，都是「熱夜」。（kevwuhoo＠unsplash）

林超英直言要接受天氣熱

本港連日高溫，截至上周三（7月27日）為止，天文台共錄得22個「熱夜」，是1884年有紀錄以來最多熱夜的一個月。天文台前台長林超英日前在電台表示，香港天氣愈來愈熱的原因，包括全球變暖及城巿化，直言市民必須接受天氣熱。

林超英直言要接受天氣愈來愈熱。（有線新聞截圖）

林超英：出汗熱出汗是正常

林超英亦再次呼籲，為保護地球，應減少開冷氣及多使用風扇，以免造成惡性循環，並強調天氣熱，出汗是正常情況，「熱出汗是正常，不要以為出汗就是骯髒。香港人覺得一出汗等於骯髒，便立刻開冷氣，但當大家開冷氣會佔用很多電力，釋放很多二氧化碳，將來更加熱。即你以現時的少少涼爽，換將來更大的熱。」認為形成惡性循環並不值得。

林超英：不要以為出汗就是骯髒。（freepik）

用USB風扇戰勝酷熱天氣

一向以身體力行提倡節能的林超英，早前接受《有線新聞》訪問時，表示自己用了10年以上的時間去證明「不開冷氣是不會死的」。他亦曾分享過，面對酷熱高溫，自己是以15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡，堅持不開冷氣，獲網民大讚超厲害。

林超英表示自己用了10年以上的時間，去證明「不開冷氣是不會死的」。（有線新聞截圖）

林超英以15cm直徑USB風扇製造涼風。（林超英FB）

為解答網民的疑問，林更親自畫圖教大家如何製造氣流。

林超英親自畫圖教大家如何製造氣流。（林超英FB）

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常見問題

問：甚麼是「熱夜」？

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問：林超英用甚麼方法消暑降溫？

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