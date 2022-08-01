香港故宮文化博物館｜年費$300起！無限入場免預約＋送5張門票｜附3大搶飛方法

香港故宮文化博物館推出「香港故宮之友」會籍計劃，會員可在限期內，毋須事先預約，無限次數免費入場參觀專題展覽（展廳1至7），以及獲贈適用於專題展覽和特別展覽（展廳1至9）的進場禮券！

「香港故宮之友」會籍計劃 | 圖片來源：西九文化區 FB

根據香港故宮博物館公佈的詳情，「香港故宮之友」會籍分為個人會籍、雙人會籍和的家庭會籍。會籍有效期由購買日起計算為期12個月，非香港人亦可申請，會籍暫時只限於網上登記。

香港故宮文化博物館會籍類別及年費

個人會籍：港幣600元正

雙人會籍：港幣1,000元正

青年會籍（7至11歲或全日制學生）：港幣300元正

長者會籍（60歲或以上）：港幣300元正

家庭會籍：港幣1,200元正。年費包括2名成人及1名小童（7 至 11 歲）或全日制學生（6 歲或以下小童免費入場）。可增加額外家庭成員（一個會籍最多7名家庭成員），小童（7至11歲），或全日制學生（每名港幣300元正），成人（每名港幣600元正）

香港故宮博物館 | 圖片來源：西九文化區

會員尊享多項禮遇

額外5張專題展覽和特別展覽的進場禮券

由地下樓層（G/F）會員專用通道優先進入博物館，毋須於現場換取門票或預先登記

三間博物館餐廳消費享九折優惠（包括：金玡居、Crepes & Bakes、Cupping Room）

於博物館期間限定商店購物享九折優惠

會員無限次數免費入場 | 圖片來源：西九文化區 FB

會員免等保證入場！

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮館開幕至今，已錄得超過10萬人次入場，7月至8月份合共超過27萬張門票已接近售罄。

而於上一次（8月份）的售票日，由於市民對門票的反應熱烈，在開賣首日所有星期三的免費門票已經全部售罄，8月大部分假日的特別門票，同樣接近售罄，網上需輪候更超過一小時！因此，如市民希望於9月或之後月份，成功預約香港故宮入場參觀，除非成為會員，否則要把握時間準時登入才有機會入場，一睹珍貴的國家文物！

9月份門票將於8月上旬開售 | 圖片來源：西九文化區 FB

3大搶飛方法

9月份門票將於8月上旬開售，屆時請留意香港故宮網站及專頁更新。門票將於以下3個網上平台開放預約及發售：

(1) 香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台預約或購買門票。

(2) Klook

(3) 香港中國旅行社

請留意香港故宮網站及專頁更新 | 圖片來源：西九文化區 FB

入場前常見3個問題

Q1. 開放時間？

逢星期一、三、四、日：上午10時至下午6時

逢星期五、六及公眾假期：上午10時至下午8時

逢星期二（公眾假期除外）及農曆年初一及二：休館

Q2. 點去香港故宮文化博物館？

答：地址：九龍西九文化區博物館道8號。

乘搭港鐵：

方法一：到九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋。 橫過天橋後，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法二：：到九龍站C1或D1出口，橫過藝術廣場天橋後，途經M+博物館行出博物館道，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

乘搭小巴：

在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達博物館。逢星期五、週末及公眾假期可乘綠色專線小巴77M、26D或74D。

更多交通資訊請參閱>> 香港故宮文化博物館 位置及交通



Q3. 如何得知最新消息？

答：可參閱香港故宮網站及專頁更新：hkpm.org.hk/tc/visit/ticket-information

（全文完）

常見問題

問：香港故宮文化博物館門票幾多錢？

答：成人標準門票收費為50元 …👉🏻詳情請看

問：香港故宮文化博物館點去？

答：港鐵九龍站可步行前往，或轉乘其他交通工具…👉🏻詳情請看