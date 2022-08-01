香港空間改造王丨61萬改造黃大仙415呎居屋　7大翻新對比　一招逆轉「壓迫感客廳」

香港開電視（免費電視77台）《香港空間改造王》第2集改造的單位為黃大仙的天馬苑，戶主在這個415呎的居屋單位居住了35年。全屋裝修殘舊，而且地板破爛、廚房狹窄、廁所有異味等。兩夫妻打算將全屋大改造用作安享退休生活，設計師決定將全屋大部分牆拆掉，再重新間格，打造出開放式廚房、吧枱等，再配以多個「心思位」，令全屋變得更寬敞又實用，即睇7大改造位前後對比。

黃大仙415呎居屋大改造。（《香港空間改造王》截圖）

1. 客廳

【改造前】

原本客廳有很多家具，可以走動的地方很少，空間感很狹窄。

原本客廳空間感很狹窄。（《香港空間改造王》截圖）

以前沒有梳化，只有一張按摩椅，兩夫妻看電視都要分開坐。

兩夫妻看電視都要分開坐。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

整個客廳不同了，一入門口便看到客廳和開放式大廚房，空間變得很開揚。

整個客廳空間變得很開揚。（《香港空間改造王》截圖）

現在電視和梳化互換了位置，因為沒有牆壁和櫃阻檔，可以放下一張二人梳化。

客廳能夠放下一張二人梳化。（《香港空間改造王》截圖）

2. 飯廳

【改造前】

原本飯廳有一個不再用的書櫃和幾張椅子，很擠迫。

原本飯廳很擠迫。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

飯廳放了一個木紋飾面的組合櫃，美觀又實用。

飯廳放了一個木紋飾面的組合櫃。（《香港空間改造王》截圖）

另外亦有一個節省位置的設計，飯廳有一張可以伸縮的餐桌。不論人多或人少吃飯，亦能應付自如。

有一張可以伸縮的餐桌。（《香港空間改造王》截圖）

3. 廚房

【改造前】

廚房原本十分狹窄，處理食物的位置只有爐頭和洗碗盆之間小的小台面，而且只能容納一人。

廚房原本只能容納一人。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

現在打造成開放式廚房，與騎樓打通，廚房空間立即倍增，而且換成大的洗碗盆，兩邊有大量空間。

打造成開放式廚房，空間大增。（《香港空間改造王》截圖）

開放式廚房亦設有一張吧枱，如只有兩夫妻吃飯，不用特意打開餐桌，可以直接在吧枱一邊吃飯一邊看電視。

開放式廚房設有一張吧枱。（《香港空間改造王》截圖）

4. 騎樓

【改造前】

以前騎樓用作擺放雜物和晾衣服，加上有喉管外露的問題，顯得非常凌亂。

以前騎樓非常凌亂。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

現在騎樓成為廚房一部分，增設了吊櫃，還有一個大雪櫃，充分利用到全部空間。另外原本的喉管亦全被隱藏，變得更美觀整潔。

騎樓變成廚房一部分。（《香港空間改造王》截圖）

整個客飯廳和廚房的用色亦有一番心思，基本上以杏色作為主調，予人一種既溫暖又幸福的感覺。

客飯廳和廚房以杏色作為主調。（《香港空間改造王》截圖）

5. 睡房

【改造前】

兩姊弟搬走後，睡房只用作擺放雜物。

睡房原本只用作擺放雜物。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

現在這間房變成了主人房，更特意安裝了一部電視，滿足愛看電視的屋主。

客房變成了主人房。（《香港空間改造王》截圖）

另外，窗邊亦有一個貼心小設計，將盒子內的伸縮繩拉出來，勾到另一邊，就可以變成晾衣繩，下雨天亦能在室內晾衣服，十分實用。

窗邊有個貼心設計，將伸縮繩拉出來，可以變成晾衣繩。（《香港空間改造王》截圖）

6. 主人房

【改造後】

原本為主人房的房間變成客房，地板安裝了地台櫃，即使是大型雜物，亦可妥善收納。若子女回來留宿，鋪上床鋪便行。

地板安裝了地台櫃。（《香港空間改造王》截圖）

鋪上床鋪便可睡覺。（《香港空間改造王》截圖）

7. 浴室

【改造前】

原本廁所有臭味問題，並且會傳到騎樓，亦有喉管外露的問題。

原本廁所有臭味、喉管外露的問題。（《香港空間改造王》截圖）

【改造後】

現在廁所裝設了假天花，喉管完全被遮蓋。另外亦裝設了浴室寶，所有氣味和水蒸氣直接抽出屋外。

廁所裝設了假天花，喉管完全被遮蓋。（《香港空間改造王》截圖）

今次改造開支一共為61萬5千，兩夫妻對於這次的大改造都十分滿意，認為空間寬敞和明亮了很多，並表示全新的開放式廚房，令他們下廚更舒服、更得心應手。

今次改造開支一共為61萬5千。（《香港空間改造王》截圖）

《香港空間改造王》

香港開電視

逢星期日晚上8時播出

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（全文完）

常見問題

問：今集改造什麼單位？

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問：這個單位用了多少錢改造？

答：兩夫妻對於這次的大改造都十分滿意，今次改造開支… 👉🏻 詳情按此

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