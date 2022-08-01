10位童星出身韓國演員　《非常律師》朴恩斌4歲出道　《Link》呂珍九、文佳煐隔13年再合作

最近熱播的劇集《非常律師禹英禑》中，一眾演員都備受關注。其中朴恩斌就被發現4歲已經出道，其清純樣子叫曝光，叫網民暴動。而在剛播出大結局的劇集《Link：盡情吃，用力愛》中，男女主角呂珍九、文佳煐更是自童星起便曾合作。其實韓國有不少大勢演員均是童星出身，一齊來看看都有誰吧！

劇集《非常律師禹英禑》中的一眾演員人氣急升。（《非常律師禹英禑》劇照）

【1】朴恩斌4歲被星探發掘

憑劇集《戀慕》、《非常律師禹英禑》人氣急升的朴恩斌，在4歲就被星探發掘成為童裝模特兒的朴恩斌，6歲演出劇集《白夜3.98》以童星出道。11歲的朴恩斌在南北韓鐵路連接開工儀式上，進行了象徵和平的表演，成為了史上首位站在北韓領土的女孩。她更曾獲得《第33屆畫梅獎》女子最優秀演技者賞、第35屆KBS演技大獎的女子人氣獎、女子最優秀演技獎等多個獎項。

相關閱讀：《非常律師禹英禑》再登Netflix榜首 朴恩斌你不知的4件事 11歲成首位跨越南北韓界線女孩

朴恩斌在4歲就被星探發掘成為童裝模特兒。（《Happy Together 3》截圖、IG＠＠eunbining0904）

【2】文佳煐9歲做模特兒

1996年在德國出生的文佳煐，小學3年級時才跟家人回流韓國。 文佳煐9歲時，叔叔們將她的照片發給招募廣告模特兒的公司中選，就這樣以兒童模特兒出道，踏上演員之路。2018年憑《偉大的誘惑者》榮獲MBC演技大賞的女子優秀演技獎，《女神降臨》中扮醜女的表現也令人印象深刻。最近演出的《Link：盡情吃，用力愛》的演技亦獲得不少好評。

文佳煐9歲時以兒童模特兒出道。（網上圖片、IG＠m_kayoung）

【3】呂珍九8歲拍電影

1997年出生的呂珍九，8歲時以電影《悲傷電影》出道，其後都參演過多套電視劇中的童星角色。讓呂珍九打開知名度的是，2012年劇集《擁抱太陽的月亮》中，飾演李暄的童年，令他在MBC演技大賞中獲得男童星獎。長大後的呂珍九顏值超高，曾與人氣女星IU合作主演《德魯納酒店》一劇，今年亦與同為童星文佳煐再度合作拍攝《Link：盡情吃，用力愛》，收獲大批粉絲。

呂珍九8歲時以電影《悲傷電影》出道。（網上圖片、IG＠yeojin9oo）

【4】金所炫童年參演人氣劇集

1999年出生的金所炫在澳洲出生，2003年時回流韓國，8歲時以電視劇《幸福的女人》正式出道，在多部人氣電視劇中，包括《擁抱太陽的月亮》、《屋塔房王世子》飾演青少年角色而人氣上升，更於第13屆韓國青年電影節中奪得兒童演員獎。長大後的金所炫擺脫小時候的Baby fat，搖身一變成為亭亭玉立的美女，在多套大熱劇集，包括《Who Are You－學校2015》、《打架吧鬼神》、《喜歡的話請響鈴》等中擔任女主角，演技備受肯定。

金所炫在澳洲出生8歲時以電視劇《幸福的女人》正式出道。（網上圖片、IG＠wow_kimsohyun）

【5】金香起3歲已拍廣告

2000年出世生的金香起，3歲時就已經成為雜誌模特兒，接拍不少廣告。兒時的冬菇短髮、水汪汪大眼睛，非常可愛。2006年以電影《伴我走天涯》演員身份正式出道。2017年，與河正宇、朱智勛共同主演電影《與神同行》系列，兩部電影都達到千萬票房，成為她的代表作。2018年第39屆青龍電影獎中，金香起憑《與神同行：最終審判》中李德春一角，獲得最佳女配角，成為該年度最年輕入圍及獲獎得主，亦是該獎項最年輕得主。

【6】金裕貞4歲出道

1999年出生的金裕貞，4歲時因為陪姐姐參加比賽獲得最受歡迎獎，而被星探發掘。金裕貞自4歲起便以童星出道接拍廣告，5歲就參演了電影《DMZ 非武裝地帶》打開演員之路。現年22歲的她已經成為多部電視劇的女主角，其中2016年主演《雲畫的月光》女扮男裝的角色成功收獲大量人氣。憑著出眾的演技和氣質，更被譽為是「下一個全智賢」。

【7】李世榮曾飾演小今英

1992年出生的李世榮，5歲時出演節目《親親親》出道。2003年，李世榮於當年風靡全球的人氣韓劇《大長今》中，飾演小今英的一角為人熟悉。2019年初，與呂珍九主演劇集《成為王的男人》，成功令她榮獲第十二屆韓國電視劇節女子優秀演技賞。同年7月與池晟合作主演劇集《醫生耀漢》，亦獲得2019年SBS演技大獎女子優秀演技獎。去年在大熱史劇《衣袖紅鑲邊》中飾堅強機智的宮女成德任，演技大受肯定，成為她的人生角色。

【8】朴信惠演MV出道

今年剛與演員崔泰俊結婚的朴信惠，原來也是童星出身演員。朴信惠在2003年以出演MV出道，她曾在經典劇集《天國的階梯》中，飾演崔智友的童年角色，同年更憑此劇獲得了SBS演技大賞的童星賞，可謂一出道就備受矚目。成年後的朴信惠繼續成為演員，透過《原來是美男》、《繼承者們》等劇集越來越受歡迎，很多觀眾都稱讚她是真正從小美到大的女星代表。

朴信惠曾在經典劇集《天國的階梯》中飾演崔智友的童年角色。（網上圖片、IG＠ssinz7）

【9】張根碩曾當童裝模特兒

與朴信惠一起主演《原來是美男》的張根碩，5歲時就以童裝模特兒身份出道，14歲與歌手BoA拍攝手機廣告而人氣大增。2009年，張根碩演出《原來是美男》中黃泰京一角而爆紅，成為當時的亞洲男神。及後，張根碩亦進軍了日本市場發展開演藝事業，張根碩近年多於日本發展，亦在當地開設了自家品牌Collecte De Zikzin。

張根碩5歲時就以童裝模特兒身份出道。（網上圖片、IG＠_asia_prince_jks）

【10】南志鉉7歲時參加綜藝

1995年出生的南志鉉，7歲時參加綜藝《傳播見聞錄》首次在電視節目中亮相。2013年，她曾憑動作片《華頤：吞噬怪物的孩子》，獲得第34屆韓國國電影青龍奬新人女演員奬提名。2017年，和池昌旭主演劇集《奇怪的搭檔》 ，以及2018年，與EXO成員都敬秀主演的《百日的郎君》，令她人氣不斷上升。今年她更將會與大勢演員金高銀、魏嘏雋合演《小婦人》。

南志鉉7歲時參加綜藝《傳播見聞錄》首次在電視節目中亮相。（網上圖片、IG＠hyuniiiiiii_95917）

（全文完）

常見問題

問： 文佳煐是怎樣成為童星的呢？

答： 文佳煐9歲時，叔叔們將她的照片發給招募廣告模特兒的公司中選…👉🏻詳情請看

問：朴信惠童年曾參與甚麼劇集？

答：朴信惠曾在經典劇集《天國的階梯》中飾演崔智友的童年角色..👉🏻詳情請看

😊 為生活增值 Like 👉有線生活FB

💪 睇健康貼士 Like 👉有線健康FB

🔔 接收最新生活資訊 follow 👉 有線生活IG @icable.life