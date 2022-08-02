身體過勞｜日本研究：10分鐘內入睡代表慢性睡眠不足　4大睡眠症狀顯示身體異常　

香港人工作忙碌，不少人一回家就能立即入睡，不過，日本精神科醫生指出，如果每天都在8分鐘內入睡，即代表異常疲倦。睡眠改善指導師竹田浩一亦表示，5至10分鐘就能睡著，意味有機會是慢性睡眠不足，即去下文看4個睡眠不足症狀。

5至10分鐘睡著，意味有機會是慢性睡眠不足。（《THE K2》劇照）

8分鐘內入睡即屬異常疲倦

日本秋田大學醫學系精神科學講座教授三島和夫指，睡眠充足的人，從關燈到睡著需時約15分鐘，因為當環境轉暗後，身體會開始調整到入睡狀態，睡意才慢慢湧現。

為了測試快速入睡人士是否患有睡眠障礙，三島和夫為潛在患者進行了實驗，早上分別進行4至5次，每次約2小時。潛在患者會被安排到昏暗安靜房間中躺臥，再紀錄入睡所需的時間，結果發現有以下3項現象：

【1】睡眠充足者，平均入睡時間約10多分鐘。

【2】通宵一日後，平均入睡時間縮短2至3分鐘。

【3】異常疲倦者，平均不需8分鐘就能入睡。

8分鐘內入睡即屬異常疲倦。（《告白夫婦》劇照）

10內睡著有機會患上慢性睡眠不足

日本睡眠改善指導師竹田浩一表示，上床「秒睡」者並非正常，如5至10分鐘就可睡著，即可理解成「氣絕」，即是「昏迷」。太快入睡代表身體太過疲勞，又或是嚴重缺乏睡眠，有機會患上慢性睡眠不足。

竹田浩一分析了4種顯示身體異常的睡眠症狀，包括：

【1】5至10分鐘就可睡著。

【2】鬧鐘響前已醒過來。

【3】起床後4小時內想睡覺。

【4】隨時隨地都能入睡。

（全文完）

常見問題：

問：睡眠充足的人，入睡時間是？

答：約15分鐘，因為… 詳情請睇

問：通宵一日後，入睡時間是？

答：會縮短2至3分鐘… 詳情請睇

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