盧凱彤逝世4周年　15歲與林二汶組at17成名　5件事回顧Ellen一生

歌手盧凱彤（Ellen）於2018年8月5日在跑馬地寓所墜樓身亡，終年32歲。Ellen生前曾與歌手林二汶組成女子組合「at17」而成名，同時她積極參與平權活動，提起太太余靜萍更是一臉幸福。不過Ellen在2013年開始飽受躁鬱症困擾，雖然中間一度好轉，但最後仍不敵病魔，結束生命。下文用5件事為你回顧Ellen一生。

歌手盧凱彤Ellen逝世4年。（盧凱彤Facebook）

【1】獲黃耀明賞識 15歲孖林二汶組at17

Ellen 14歲時，因與哥哥參加「原音2000」歌唱比賽而結識林二汶，隨後，Ellen經常跟隨林一峰和林二汶兩兄妹到商場表演，後來林二汶獲歌手黃耀明賞識，帶同Ellen一起試音，2002年，兩人正式以女子組合「at17」出道。2010年，at17宣佈暫停組合活動，兩人會獨立發展個人音樂。

at17名字由來有兩個原因，第一是當時Ellen和林二汶分別是15歲和19歲，平均年齡剛好17歲，所以黃耀明決定以at17作為隊名；第二是美國創作歌手珍妮斯·艾恩（Janis Ian）的成名作是《At Seventeen》，因此她們以at17為名。

Ellen 15歲孖林二汶組at17。（盧凱彤Facebook）

林二汶獲黃耀明賞識去試音。（盧凱彤Facebook）

【2】患上躁鬱症 以潑油代替割手

2013年，Ellen患上躁鬱症，自言：「精神病吞噬我，讓我覺得，我的存在很無謂。」並暫停了手上的工作求醫，透過畫畫紓解壓力。起初Ellen只是畫在紙上，後來便把油漆潑到家中不停地畫，以潑油的狂野代替割手來洩憤。另外，4隻愛貓也成為了她的心靈支柱，Ellen說：「記得有次想傷害自己，多得蘇菲（愛貓）行過來陪我，才令我驚覺自己並非生無可戀，還有責任要照顧牠們，將我從深淵拉出來。」2015年，Ellen在中環PMQ元創方舉行個人慈善畫展Pillow Talk，所有展品均是慈善義賣，所得款項扣除成本全數撥捐思覺基金。

4隻愛貓成為Ellen的心靈支柱。（盧凱彤Facebook）

【3】宣佈出櫃 與太太余靜萍加拿大結婚

2017年，Ellen的躁鬱症已得到好轉，在出席台灣第28屆金曲獎時，Ellen宣佈出櫃，並公開感謝太太余靜萍（小余）的陪伴，表示已與對方交往多年，2016年更在加拿大登記結婚。Ellen接受紀錄片《酷兒亞洲—香港》訪問時表示，媽媽一直祈禱希望自己變回異性戀，出櫃7年後，當她告訴媽媽自己要結婚時，媽媽還在想一切是不是真，最後，父母都決定一起出席Ellen婚禮。Ellen說：「小余為我帶來一個充滿色彩的世界。」

Ellen積極參與平權活動。（盧凱彤Facebook）

Ellen積極參與平權活動。（盧凱彤Facebook）

【4】死前在FB發文：今天準備去做一件大事

Ellen最後一次公開發文就是8月2日，她說「今天準備去做一件大事，是我踏入三字頭以來其中一件為自己做主的事，我很看重，也為自己訂下一個新目標，終於明白點解d人咁鐘意自拍，因為士氣高漲時真的會想幫自己留倩影」，又在hashtag寫到「#大事發生前」及「#妄想症候群」，可惜大家未知是甚麼大事，就已經不能再見Ellen。

Ellen死前表示：今天準備去做一件大事。（盧凱彤Facebook）

【5】生前遺作曝光 「就把我靈魂交給世界」

Ellen生前遺作《光》和《光之外》於2019年曝光。兩首歌都是由Ellen親自作曲，廣東話版歌曲《光》是由好友郭啟華填詞，以太太小余的角度出發，說出兩人曾經分手的心路歷程。而國語版歌曲《光之外》則是Ellen填詞，以第一身角度表達對太太的感情，同時流露出內心的孤獨，其中一句更透露了自己想離開世界的想法：「除我一個站在遠處那邊 守候着漸漸變黑的夜 若我還是不回來 就把我靈魂交給世界」。郭啟華表示：「我想她（Ellen）是變成了一束光吧，她在哪裏，她哪裏都在。」

「若我還是不回來 就把我靈魂交給世界」。（盧凱彤Facebook）

林二汶：你生日，所以我快樂

3月27日是Ellen的生忌，多名好友紛紛在社交平台出文懷念Ellen，隊友林二汶上載了Ellen的黑白照，說︰「你生日，所以我快樂。我和你，誰懂？」。師傅黃耀明亦在限時動態中，上載了與Ellen及何韻詩的表演片段，說︰「新天地」，並加上三個愛心符號。好友岑寧兒亦上載了與Ellen的合照，說：「我太少自拍了，合照也捨不得Po。其實這張我很喜歡，今天只聽你的歌，很想你。好好的擁抱它，永遠於倉卒間。突然消失，突然很近。」

林二汶：你生日，所以我快樂。（林二汶IG）

岑寧兒：今天只聽你的歌，很想你。（岑寧兒IG）

（全文完）

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