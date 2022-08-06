拇趾外翻｜貪靚女長期穿高跟鞋　腳趾嚴重畸型買鞋要大10個碼　醫生揭拇趾外翻3大成因

很多女士都愛穿高跟鞋、尖頭鞋。不過，小心貪靚出事！有女子因經常穿著高跟鞋和尖頭鞋，導致拇趾外翻，雙腳腳趾嚴重畸型，亦因此需買大10個鞋碼的男裝鞋才能穿上。醫生指出，除了穿鞋方式，亦有其他因素有機會導致拇趾外翻。

有女子因經常穿著高跟鞋和尖頭鞋，導致拇趾外翻。（freepik、影片截圖）

經常穿高跟鞋 致拇趾外翻

綜合內地媒體報道，湖南長沙一名王姓女子因雙腳疼痛，無法走路而到醫院求醫。醫生檢查後，發現女子因受遺傳影響，加上年輕時喜歡穿高跟鞋及尖頭皮鞋，而導致雙腳出現嚴重拇趾外翻，原本穿著35號鞋碼的她，情況嚴重至需穿上45號碼的男裝鞋。

一名女子因雙腳疼痛，無法走路而到醫院求醫。（影片截圖）

嚴重到要買大10個碼的男裝鞋。（影片截圖）

拇趾外翻3大成因

長沙星沙年輪骨科醫院醫生伍文軍表示，患者雙腳屬於重度拇趾外翻，無法走路，故需到醫院求診。而拇趾外翻主要為以下3個成因：

1. 遺傳因素

2. 穿鞋方式和習慣

3. 失天性疾病影響

穿鞋習慣有機會引致拇趾外翻。（freepik）

伍醫生指，特別是女性習慣穿高跟鞋和尖頭皮鞋，較易出現拇趾外翻的問題，因此建議市民要注意穿鞋習慣，選擇穿著寬鬆舒適的鞋子，避免穿著高跟鞋、尖頭鞋，並且需定期進行檢查及早預防，避免腳趾畸形問題加劇。

長期穿高跟鞋5大影響

另外，亦有骨科醫生曾指出，如果女士長時間穿著高跟鞋，有機會會引起足部、膝關節、腳踝等部位的損傷，並出現以下5大問題：

長時間穿著高跟鞋，有機會會引起足部、膝關節、腳踝等部位的損傷。（krisatomic＠unsplash）

1. 扁平足

長期穿高跟鞋，前腳掌會承受身體大部分力量，而非平均分佈於整個腳掌，這樣或會導致扁平足。

2. 甲溝炎

由於高跟鞋的前端空間狹小，很容易會令腳甲受到外力強烈的擠壓，從而誘發甲溝炎。

3. 膝關節炎

高跟鞋會令膝關節承受壓力，從而令膝關節軟骨磨損，導致骨性關節炎。

4. 腳踝扭傷

穿高跟鞋會令小腿肌肉處於繃緊狀態，縮短腿部的肌腱，令腳踝受損，而腳踝對維持人體的平衡很重要，當踝關節的穩定性減低，便會增加腳踝扭傷的機會。

5. 腰肌勞損

穿高跟鞋走路時，重心會移至腰部，腰椎處於繃緊狀態，時間久了，有機會導致椎間盤突出、骨刺等問題出現。

（全文完）