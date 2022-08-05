少女時代出道15週年　歷黑海抵制、成員退隊不續約　8件事看女團神話之路

被稱為是韓國K-pop「女團神話」的少女時代（소녀시대）於2007年8月5日出道，至今15週年啦！相隔5年，女帝們將於8月8日推出新專輯《FOREVER 1》合體回歸。少時是YouTube MV觀看次數首個破億的韓國女團，即使經歷過「黑海抵制」事件、成員退隊、不續約等種種風雨，又有新生代女團Twice、Blackpink冒起，仍無人能夠取代少時「女帝之位」。

少女時代（소녀시대）出道15週年啦！（IG＠taeyeon_ss）

少女時代被稱「韓流女帝」，出道成員為隊長太妍、Tiffany、Jessica、俞利、孝淵、秀英、允兒、Sunny和忙內徐玄。2014年Jessica退團後，一直以8人組合活動。

少女時代成王之路

【1】三次黑海事件

黑海抵制是指粉絲關掉應援燈造成「黑色海洋」，抵制台上歌手，如此不尊重且傷害的舉動，在少時身上竟然發生過三次。第一次是2008年6月7日舉行的Dream Concert演出中，由於少女時代的粉絲和同公司的前輩組合東方神起、Super Junior粉絲，因爭奪座位發生衝突，令少時被抹黑不尊重前輩，引起聯合針對。隨後到少女時代出場時，遭到其他粉絲熄滅應援燈，形成一片黑色的景象表示抵制。

少女時代曾受抵制三次。（IG＠taeyeon_ss）

第二次黑海事件發生在2008年9月13日，SM家族演唱會上海站。少時上台時，台下歌迷集體熄滅了手中的應援燈，甚至將應援燈擺成交叉的樣子來抗議少時演出。第三次黑海事件是在2009年2月7日，SM家族演唱會泰國站上，亦有在場的歌迷關掉了手中應援燈，把少時當成空氣不存在一樣抗議。

黑海抵制是指粉絲關掉應援燈造成「黑色海洋」，抵制台上歌手。（IG＠515sunnyday）

【2】太妍曾卸下隊長之位

太妍僅在電台廣播中提及過一次，當時因為當隊長承受巨大壓力，開始產生夢遊情況。半夜睡著的時候會做數學題、玩手機、跟人打招呼，令當時同住的秀英表示很嚇人。加上與成員之間產生了誤會，令太妍想放棄隊長位置。幸好後來她和成員們解決了之間的問題，很快又回到了隊長的位置上。

太妍曾因壓力短暫放棄隊長位置。（IG＠girlsgeneration）

【3】出道2年終憑神曲《Gee》成名

少女時代的多首神曲例如《Genie》、《Mr. Taxi》等都膾炙人口。2007年出道的少女時代，直到2009年才憑主打歌《Gee》一舉成名，而《Gee》亦打破了當時多項紀錄。《Gee》連續8周奪得音樂放送節目的冠軍，打破了當時連續奪冠最多的歌曲紀錄。《Gee》同時令她們成為第一個擁有YouTube破億MV的女團。之後推出的《Genie》、《oh》等大熱歌曲，讓少時幾乎橫掃了韓國所有頒獎禮大賞，《Gee》可謂少時的成名代表作。

少女時代2009年憑主打歌《Gee》一舉成名。（《스브스뉴트로》截圖）

【4】進軍日本、美國

2010年8月25日，少女時代在日本有明競技場舉行了日本出道Showcase。在日本出道兩週，就首次在Billboard 日本音樂獎（Billboard Japan Music Awards）獲提名「優秀流行音樂人2010」，刷新日本Oricon排行榜上韓國女子組合的各項記錄。2012年，少女時代曾分別參加美國脫口秀節目《大衛牙擦騷》（Late Show with David Letterman）和《Live! with Kelly》，獲得當地音樂界和觀眾的歡迎。

少女時代進軍日本、美國取得佳績。（IG＠515sunnyday）

【5】對K-Pop貢獻獲國家肯定

2011年8月19日，少女時代獲當時總統李明博夫人金潤玉，親自邀請前往總統府青瓦台，並獲委任為訪韓名譽大使。2010至2012年期間，作為二代女團的少時為開創K-Pop和韓流的全球化付出了很多努力，貢獻得到了韓國政府認可。該次任命讓少時意識到自己的人氣，在海外宣傳時，她們發現粉絲們都會跟著她們的韓語歌曲唱。而且當時隨著K-Pop和韓流開始打入國際市場，很多人也在自學韓語，所以少時對韓國文化和經濟發展方面實在功不可沒。

少女時代曾作為訪韓名譽大使被邀請到總統府青瓦台。（《FOREVER 1》預告截圖）

【6】成員Jessica退隊

2014年9月30日，少女時代成員Jessica通過微博，發表了自己突然被迫退出少女時代的言論。文中提到公司在沒有任何正當的理由下，通報她不再是少時成員之一，變相是「被退出」。雖然隨後公司發出聲明，提到是因Jessica與公司理念不同才有此決定，但突如其來的消息令一眾Sone（少時粉絲官方名稱）非常錯愕，亦一下子出現隊內不和、互相排擠之是非，眾說紛紜。

2014年9月30日，成員Jessica退出組合。（IG＠515sunnyday）

【7】部分成員不續約

少女時代自2017年最後一次以完整體回歸後，同年10月9日成員們合約到期，其中秀英、Tiffany、徐賢都宣佈不再與SM娛樂續約。隨後秀英和徐玄開始向演員之路發展，而Tiffany則簽約了美國公司，在美國solo出道。而其他5位成員則繼續留在了SM娛樂。雖然少女時代一直堅持不會解散，但是其實粉絲都明白，身在不同公司的她的，想要再以團體回歸是一件很難的事情，所以15週年的回歸令一眾粉絲十分期待。

2017年秀英、Tiffany、徐賢都宣佈不再與SM娛樂續約。（IG＠girlsgeneration）

【8】形象正面 努力維繫感情

少女時代自出道以來，除了黑海事件和退團風波之外，就近乎零負面新聞。團體一直以積極正面的形象示人，經常參與、舉辦不同公益活動，為貧困家庭出一分力。雖然8位成員不再共同活動，她們亦非常努力維繫感情。少時曾約定一年至少聚會一次，不論哪位成進行個人活動，都會看到她們探訪拍攝場地、參與演唱會，互相支持，她們更會每年互相慶生、渡過週年紀念日。

8位成員約定一年至少聚會一次。（IG＠515sunnyday）

少女時代被稱「韓流女帝」真的實至名歸，希望她們像團體的口號：「現在是少女時代，以後是少女時代，永遠是少女時代！」一樣，一直成為永遠的女團神話。

（全文完）