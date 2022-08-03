美食博覽2022懶人包｜$1鮑魚、月餅福袋必搶！開放時間＋大量美食優惠｜附$10入場方法

美食博覽2022於8月11至15日在香港會議展覽中心舉行！場內近千攤位提供過萬款食品供大家選購，例如限量發售的$1鮑魚雞煲、$1長壽麵、「啤酒．暢飲」主題等等！大部份展商還接受消費券付款，出發前睇定以下入場懶人包，做好熱身血拼吧！

美食博覽 | 圖片來源：hktdc

必搶優惠率先睇！

美食博覽每年均有參展商推出$1優惠價「吸客」！今年加入$1戰團的產品有：$1鮑魚雞煲（樂婷餐飲服務有限公司：1B-A27）、$1大排檔港式樽裝奶茶（香港咖啡紅茶協會：3B-A018 ）、$1罐頭鮑魚（香港人撐香港品牌：1C-A20）、$1當歸壽桃牌長壽麵（壽桃：1E-A02）、$1韓國水餃（香港源生股份有限公司：1B-A28 ）等等。

安記海味推出「HK$1『鮑魚』當入樽」遊戲，冠軍組別可接走300罐即食鮑魚，限在首日頭10位人士參加，當天品牌會在場外排隊進場處派發投籃證，參加人士不用衝入會場。

安記海味攤位編號：1C-D10 | 圖片來源：安記海味 FB

中秋節臨近，多間參展商都推出月餅，有黑松露火腿果仁月餅、白桃烏龍奶黃月餅、沖繩燕麥香檸冰皮、手工果仁月餅等新穎口味。奇華更推出「月餅福袋」，4個裝奶黃月餅加送精美卡通購物袋及雨傘，限定價HK$188（原價HK$363），價錢比市價接近平一半！（奇華餅家：ID-D02）

手工果仁月餅（尊貴美食區 3B-C09） | 圖片來源：喜如 AeLia FB

場內亦推出大量優惠券，包括憑券最平$10換購日本肝油丸、指定鮑魚買3送3、$10換購磨菇松露醬等，$100買4包冰皮迷你月餅等等。福袋方面，有$199/500g韓國醬油蟹、$100牛丸貢丸福袋、$100/6包中式養生燉湯、意大利Risotto等等。全部數量有限，售完即止！

各款日本水果（資料圖片）

入場前先睇詳情！

（1）美食博覽2022舉行多少日？

由2022年8月11至15日 (星期四至一)，共5日

（2）開放日期及時間？

美食博覽公眾館、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽

8月11至14日(星期四至日) 10:00 – 22:00

8月15日 (星期一) 10:00 – 18:00

尊貴美食區

8月11至14日(星期四至日) 10:00 – 22:00

貿易區、香港國際茶展

8月11至12日(星期四至五)10:00 – 22:00

8月13日(星期六)10:00 – 18:00

「啤酒．暢飲」主題 | 圖片來源：hktdc

（3）入場門票售價多少？

門票$25，可進入美食博覽公眾館、貿易區、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽。上午及下午 6 時後進場進場票為$10。

套票$40，可進入美食博覽公眾館、貿易區、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區。

持「殘疾人士登記證」之人士，可前往展覽會場以每位港幣$10入場。可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」。

（需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」）

（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）

過萬款食品 | 圖片來源：hktdc

（4）有優惠價錢入場門票？

「上午進場票」優惠價只需港幣10元，可進入美食博覽公眾館、貿易區、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽。追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」；

指定入場日期及時間：8月11、12及15日（星期四、五及一）中午12時前入場；

只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場

「晚間進場票」優惠只需港幣10元，可進入美食博覽公眾館、貿易區、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽。追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」；

指定入場日期及時間：8月11至14日（星期四至星期日）晚上6時後入場；

只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場

美食博覽公眾館 | 圖片來源：hktdc

（5）如何購票？

套票於指定電子門票銷售平台、全線 7-11、OK 便利店、快達票、鄰住買及八達通 App 有售。

於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

（6）對入場人士有什麼要求？

所有參觀人士均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

（7）場內可否飲食？

由於受疫情所限，今年的美食博覽場內不設試食亦不准飲食。

（8）有什麼優惠券可預先領取？

可瀏覽「8月食．住．買」網站網址（按此），率先獲得展商提供的優惠券。

（全文完）