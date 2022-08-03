消費券2022第2期懶人包　Tap & Go等6大平台發放日期＋金額　八達通尾數$1,000幾時有？

第2期$5,000消費券將於8月7日開始分階段發放，合資格領取的市民，當日可於6個平台：八達通、支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK，、BoC Pay和PayMe領取第一期$2,000，而其餘$3,000則會分別在不同日子發放，即去下文看發放日期、有效日期、適用商戶。

第2期消費券將於8月7日發放。（iStock）

幾時可以領取第2期消費券？

如果你是支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK，、BoC Pay和PayMe用戶，8月7日即可領取第一階段$2,000消費券，而第二階段$3,000消費券可在10月1日領取，兩階段的到期日為2023年2月28日。

八達通消費券會分為三階段發放，第一階段$2,000可在8月7日領取，在指定日期前用完，就可獲發第二階段$2,000。八達通每次拍卡的金額不會超過$3,000，因此剩餘的消費券會隨八達通儲值額下降，而可以再去拍卡領取。累積滿$4,000元合資格消費的市民，12月16日至4月16便可領取第三階段消費券。

消費券可用於哪些商戶？

根據政府資料，消費券涵蓋三萬至十萬家本地零售、飲食及服務業商戶，市民可於本地實體店或網店使用消費券，包括零售﹑餐飲﹑服務行業、持有商業登記的網店等，但不適用於海外消費、無商業登記的網店、繳交水電費或稅項、購買金融產品、轉賬等用途。

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