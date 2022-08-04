親子自助餐6大推介｜兒童免費！威靈頓牛柳／烤羊架／龍蝦／麵包蟹　成人$228起食足2小時

小朋友享有的優惠特別多！就連一些價格較高的酒店自助餐，原來亦有推出小童免費的特別優惠，大至6歲的小朋友都可享$0 任食豐富的親子自助餐！即使小朋友胃口細，家長也不怕「蝕底」！

馬灣酒店豐盛閣餐廳 | 圖片來源：KKday

【1】灣仔會展薈景 6歲以下免費食2.5小時！

薈景推出了適合一家人享用的夏日自助午餐優惠！有多款特色美食，包括「薑汁臘腸炒青口」及「威靈頓牛柳拼煙鴨肉」等，更可品嚐搞鬼「燒賣」造型立體手工蛋糕等。午市時段可免費暢飲汽水、橙汁、啤酒及紅白餐酒。同行的一名6歲或以下小童可免費任食！

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夏日自助午餐 | 圖片來源：薈景

收費：

成人2位+小童1位（未滿7歲） $927/每組

成人2位+小童2位（未滿7歲） $927/每組

成人1位+小童1位（滿7歲） $755/每組

成人2位+小童1位（滿7歲） $1,218/每組

【 KKDAY預訂 】

供應時段：星期六至日及公眾假期，下午12時至下午2時30分

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

「威靈頓牛柳拼煙鴨肉」 | 圖片來源：薈景

【2】香港美利酒店 5歲以下免費！

「The Tai Pan 早午餐」位於花園樓層的美利周末早午餐供應琳瑯美饌，半自助餐形式供應，從新鮮沙津、煙燻海鮮、冷盤到精選頂級芝士！

同時提供種種趣味十足的兒童活動，讓成人及小孩同樣樂而忘返，亦歡迎客人攜同寵物於餐廳戶外座位享受戶外用餐的樂趣。小童收費為5歲至11歳，5歲以下免費。

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位於花園樓層 | 圖片來源：KKday

供應時段：星期六、星期日 12:00至14:30

成人$715/位

小童(5-11歲) $341/位

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地址：中環紅棉路22號香港美利酒店UG層

供應琳瑯美饌 | 圖片來源：KKday

【3】香港維港凱悅尚萃酒店 4歲以下免費！

客人可在The Farmhouse自助午餐嚐到健康的蔬食料理，包括每天不同的即製沙律，隻隻有膏的龍蝦和麵包蟹，以及開放式廚房區域的熱葷菜式等。小童收費為4至11歲，一名成人可攜帶兩名3歲或以下小童免費享用自助餐，現時訂位更有8折優惠！

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供應時段：星期一至五中午12時至下午2時30分

成人 $358

長者/小童 $238

供應時段：星期六、星期日及公眾假期中午12時至下午2時30分

成人 $478/位

長者/小童 $278

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地址：香港北角北角邨里一號

The Farmhouse自助午餐 | 圖片來源：維港凱悅尚萃酒店

【4】挪亞方舟豐盛閣餐廳 3送1人均$215！

馬灣酒店豐盛閣餐廳推出東南亞主題自助餐，尋味東南亞海鮮自助午餐」，可以任食多款東南亞的特色佳餚，包括香烤羊架配泰式燒烤汁、香茅椰子雞湯、越式香茅烤雞等！帶小朋友遊覽挪亞方舟同時享用自助餐，享受親子樂愉快過一天！

收費：

3成人+1小童 $896

2成人+2小童 $863

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供應日期：逢星期六、星期日12:00至14:00

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

馬灣酒店豐盛閣餐廳 | 圖片來源：挪亞方舟

【5】九龍東皇冠假日酒店 芒果Buffet小朋友最愛！

「盛夏芒果」下午茶自助餐連無限暢飲！提供適合小朋友口味的果茶和檸檬水，芒果更是小朋友最愛的生果之一。美食包括：焗芒果海鮮薯蓉批、椰香芒果焗雞、芒果開心果慕絲蛋糕、芒果椰子千層蛋糕等等，還有7款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。成人一位只需$228，3歲以下免費！

收費：

成人 $228/位

兒童 (3 – 12 歲) $168/位

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供應時段：星期六、日及公眾假期 15:15-17:15

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

「盛夏芒果」下午茶自助餐 | 圖片來源：九龍東皇冠假日酒店

多款芒果甜品 | 圖片來源：九龍東皇冠假日酒店

【6】荃灣西如心酒店 食物造型可愛得意！

Café Circles的「和風嚐鮮自助午餐」甜品造型相當可愛！有以櫻花製成的粉紅色富士山戚風蛋糕，口感鬆軟綿密並帶有陣陣幽香的櫻花味，及以巨型草莓為外型的福岡草莓乳酪，小朋友看見到必定心花怒放。還有冰鎮海鮮、刺身、即炸天婦羅、日式串燒、芝麻汁菠菜卷、日式海鮮啫喱等美食，絕對是夏日開胃之選。3歲以下免費！

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福岡草莓乳酪 | 圖片來源：荃灣西如心酒店

收費：

成人 (12 – 64 歲) $373/位

兒童 (3 – 11 歲) $ 271/位

長者 (65 歲以上) $271/位

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供應日期：至到2022年8月31日

供應時間：12:00 – 14:30/ 18:30 – 21:30

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

粉紅色富士山戚風蛋糕 | 圖片來源：荃灣西如心酒店

（全文完）