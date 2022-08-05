落雨好去處2022｜15大室內活動　攀石場／溜冰場／賽車飄移／釣蝦場　情侶、親子都啱玩

所謂打風不成三日雨！天文台預測未來連續9日都會下雨，而且還有新一個風球正在形成，天氣極之不穩。為安全起見，週末還是安排一些室內活動比較好！其實，香港的室內活動場所遍佈港九新界，均提供動靜皆宜的好玩活動，無論是大人或小朋友同樣啱玩，即睇推介跟手預約吧！

玩家全身投入電競運動世界 | 圖片來源：AME Stadium FB

【室內好去處 1】K11 Art Mall運動電競館

位於K11 Art Mall的「AME運動電競館」佔地4,000呎，設有陸地至水上的運動遊戲，讓玩家全身投入電競運動世界！滑雪、騎馬等等都非常真實，而AME電競單車採用實景公路，配合真實單車由尖沙咀踩到紅磡，單車可以左右移動，並會實際體驗到真實上下斜的阻力！

AME運動電競館 | 圖片來源：AME Stadium FB

參與每項活動前，職員都會為玩家戴上感應手帶以紀錄心跳率，最後便能推斷消耗的卡路里，想邊玩邊減肥最啱玩！

價錢：

星期一至五：$480／3小時、$380／2小時、$300／1小時

星期六、日及公眾假期：$480／2小時



全日制學生優惠價錢：

星期一至五：$400／3小時、$300／2小時、$250／1小時

星期六、日及公眾假期：$400／2小時

星期一至五（二人同行）：$500／2小時

4000呎用餐區 | 圖片來源：AME Stadium FB

【室內好去處 2】「18 Challenge 愛民18彎」全港唯一室內高卡車場

「18 Challenge 愛民18彎」是為全港唯一室內電動高卡車場。除了鬥車，還可以與一班朋友訂一間主題房來開餐、慶祝、唱K！再大多人一點可以選擇包場玩個痛快。場內更有餐廳區及其他遊樂設施，例如籃球機及飛鏢機等，真正人人啱玩！

【 KLOOK預約 】

全港唯一室內電動高卡車場 | 圖片來源：18 Challenge Karting FB

「電動高卡車」

星期一至四 $238／1節（包1罐能量飲品）或 $599／3節

星期五至日及公眾假期 $298／1節（包1罐能量飲品）或 $720／3節

週末及公眾假期 $520／2節

【 KLOOK預約 】

進階級速度：星期一至四 +$30／1節，星期五至日及公眾假期 +$40／1節 ＊電動高卡車1節為8分鐘 ＊進階級者必需於入門級速度達成最佳圈速38秒內 2）

「兒童飄移車」： 全時段 $100／1節 ＊飄移車1節為6分鐘

【 KLOOK預約 】

地址：何文田愛民廣場2樓S1號

人多可包場玩過夠| 圖片來源：18 Challenge Karting FB

【室內好去處3】JUST CLIMB｜限時7折+專業導師指導

JUST CLIMB室內攀石場設全港最多分店，前往非常方便！由前全國攀石冠軍何善揮創立，多年致力推動攀石運動，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣！

適合從未接觸攀石運動之人士 | 圖片來源：KKday

JUST CLIMB開辦的「新手抱石班」，適合17歲或以上、從未接觸攀石運動的人士，現限時7折 $278/位（原價：HK$398/位）！費用已包：一張課後使用的全日任玩通行証、攀石鞋租借、50分鐘專業導師指導！ 【 立即預約 】

分店地址：

新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

新界屯門建發里4號地下1號舖

沙田石門安平街 6號新貿中心地下4室

香港鰂魚涌英皇道1001號6樓01室

JUST CLIMB室內攀石場 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 4】香港樂高®探索中心 港鐵直達全程有冷氣！

位於尖沙咀 K11 MUSEA，搭港鐵直達無須走出室外！場佈設有10個不同的香港樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地®、樂高®好朋友 OLIVIA 之家、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊等等，內容十分豐富！小朋友可以在這裡砌Lego、挑戰建造很高的建築物、製作獨一無二的樂高賽車、甚至建造自己的積木城市，一定能玩得盡興！

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKDAY預約 】

設有10樂高®主題園區 | 圖片來源：KKday

成人（18歲或以上）必須攜同至少一名兒童（11歲或以下）方可入場。12-17 歲之兒童可單獨憑票進場，入場門票大小同價由$240-$300不等！ 【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKDAY預約 】

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

擁有多項設施 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 5】螢光啫喱彈對戰 2小時對戰 $119/位！

SWS Shooting Workshop是位於油塘的一個螢光啫喱彈對戰場地，這個室內活可容納120人，全場冷氣開放！遊戲安全，即使被啫喱彈射中不會留下表面傷痕。

2小時 Jelly Wargame 啫喱彈對戰體驗，10歲以上就可以玩，星期一至四$119 /位, 星期五六日$139 /位。費用已包裝備jelly gun、無限量螢光子彈供應、借用以下裝備：頭盔，面罩，戰術背心，手套。兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲）

【 立即預約 】

-時段 : 每個時段2小時

（時間 1000-1200 / 1230-1430/ 1500-1700 / 1730-1930 / 2000-2200）

適合女孩子或怕痛的朋友 | 圖片來源：KKday

四大區域：

▸ Zone A 油桶陣

適合追求燈光效果及科幻感的小朋友及大人。

▸ Zone B 魔星嶺

設有爬架，可以讓參加者埋伏於上層進行對戰。尤其受小朋友歡迎。

▸ Zone C 貨櫃場

此區設有高速滑梯一條，大獲好評，有機會來到一定要去體驗一下。

▸ Zone D 魔幻森林篇

由藤蔓，森林，密室交錯組成的一區。適合怕黑又想冒險的朋友仔！

【 立即預約 】

地址：香港油塘四山街22號美塘工業大廈4樓

10歲以上就可以玩 | 圖片來源：KKday

【室內好去處6】室內滾軸溜冰場 體驗懷舊Roller $159/位起

今期流行玩懷舊Roller！位於牛頭角的滾軸溜冰場Rollalar，則以80年代復古風裝修，重現這個懷舊情懷。Rollalar主打雙排溜冰體驗，場內設多個特色打卡位及懷舊燈泡裝飾，亦有DJ播放音樂，讓您回到舊時！

【 立即預約 】

80年代復古風裝修 | 圖片來源：KKday

室內2小時雙排溜冰體驗

星期一至四

收費：成人$179/位；18歲以下$159/位

體驗時段：14:00-22:00

【 立即預約 】

星期五至日及公眾假期

收費：成人$189/位 ； 18歲以下$169/位

體驗時段：11:30-22:00

【 立即預約 】

*4-12歲小朋友需由一位付費成人陪同參與

小朋友都玩到 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 7】室內釣蝦場 玩到凌晨$140起！

觀塘室內釣蝦場HalloLand，提供各式釣竿和配件，場內亦有職員講解釣蝦方法及專業指導！每支竿首1小時$140、2小時 $240、​3小時$330、4小時$400，後續每小時$100。所有釣獲均不另收費，現場即釣即燒，費用全免！營業時間：星期日至星期五下午1時至凌晨12時；星期六下午1時至凌晨1時，可玩得盡慶！

地址：觀塘巧明街118號萬年工業大廈4樓A

查詢電話：3565 2198

有職員講解釣蝦方法 | 圖片來源：HalloLand

【室內好去處 8】室內滑雪場 37度學滑雪！

Slope Infinity位於炮台山，是香港第二間室內滑雪場，設有一大一小的模擬滑雪機，以地氈打造斜坡，打造出不同斜度及速度，讓學員學習Ski或Snowboard，適合不同年齡、不同技術水平的人士使用。

香港第二間室內滑雪場 | 圖片來源：Slope Infinity

會使用真正的滑雪器材，如滑雪橇、滑雪靴、滑雪桿和滑雪板，尤其適合初學者學習。中心提供課堂及租機練習服務，當中課堂有小組或一對一教學，價錢按機種有所不同，以選用小型模擬滑雪機的個別教授為例，每堂半小時折後$510（原價$600）。

地址︰北角電氣道148號1樓

小型模擬滑雪機| 圖片來源：Slope Infinity

【室內好去處 9】室內射箭場 1小時$70抵玩之選！

佔地3,800呎，設備齊全，場內共設12條18米長靶道，可以多人同時遊玩，射箭可選傳統弓箭或反曲弓兩種。昇準射箭會同時也開設不同射箭課程，8小時練習套票$400，Walk-in個人練習收費則為$70/1小時。

地址：新蒲崗雙喜街5號福和工業大廈10樓全層

射箭可選傳統弓箭或反曲弓| 圖片來源：A.A.C Alnasl Archer Club 昇準箭藝會

【室內好去處 10】大富翁夢想世界™️ $208/位做大富翁！

大富翁主題館位於山頂，館內提供眾多大富翁打卡熱點，例如您可以親眼看到大富翁先生的超级跑車（即是大富翁的棋子）、可以到大富翁超級電子銀行玩抓錢遊戲、到大富翁水務局解救城市危機！除了各個小遊戲，參觀者還有機會欣賞到大富翁4DX體感電影。

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大富翁夢想世界™️門票優惠：成人$208 / /兒童(3 – 11 歲) $176

地址：香港山頂道118號 山頂廣場3樓301號舖

4DX體感電影 | 圖片來源：KKday

大富翁的超级跑車 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 11】VR遊戲體驗館 打喪屍 做忍者 $218/位起！

VAR LIVE 是香港最大的 VR體驗館。與日本CAPCOM共同推出的「Resident Evil: Valiant Vaid VR」 體驗套票$218/位起，包括Resident Evil VR遊戲一次，及自選VR遊戲一次。自選VR遊戲包括：魂飛魄散／忍者：卷之守護者／生化煉獄 3: 屍痕遍野。刺激又抵玩！

現場可另外 +HKD 60 額外體驗 VAR LIVE 皇牌遊戲 – 失控地鐵VR

優惠時段：12:00 – 21:00

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地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓114-127號鋪

「Resident Evil: Valiant Vaid VR」 體驗套票 | 圖片來源：KKday

香港最大VR體驗館 | 圖片來源：KKday

【室內好去處 12】香港天際100觀景台 $99鳥瞰香港美景

香港觀景台是全港唯一能360度鳥瞰四面八方的室內觀景台！除了看香港美景，由7月25日至9月18日期間，天際100還舉辦「25載童年回憶在天際」活動，推出多項精彩的經典玩具主題活動，當中包括25件經典玩具展覽、巨型玩具主題佈置打卡位、以及不同類型的藝術手作工作坊！

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享受美食之餘，從高空飽覽香港全景 | 圖片來源：klook

購買Café 100「雲巔之嚐” 美饌套票」可享受美食之餘，從高空飽覽香港全景，成人只需$228/位！

天際100觀景台基本門票收費：

成人$99

兒童(3-11歲) $64

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全港唯一能360度室內觀景台 | 圖片來源：klook

【室內好去處 13】香港巧克力藝術坊 限時買一送一$88兩位

可親身觸摸及感受巧克力展品，與得意有趣的朱古力製品打卡。還有有趣影片展示巧克力製造過程，讓賓客彷彿走進了《巧克力冒險工廠》裡的奇妙工廠！「巧克力工作坊體驗」更可以讓小朋友盡情發揮自己的想像，製作屬於自己的巧克力藝術品，開心帶走回家！

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在大型朱古力製品前打卡 | 圖片來源：klook

限時買一送一$88優惠，價錢包括：

2張香港巧克力藝術坊門票

2人份一系列巧克力試吃

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「巧克力工作坊體驗」讓小朋友盡情發揮想像 | 圖片來源：klook

【室內好去處 14】香港科學館「八大．尋龍記」免費入場！

香港科學館特別舉辦一個極具特色的恐龍展覽「八大．尋龍記」，展期暫定到2022年11月16日！展覽搜羅八組極具名氣和代表性的物種首次同場展出。是次展覽包括珍貴的化石真品和高完整度的化石骨架！

【 KLOOK預約 】

高完整度的化石骨架 | 圖片來源：klook

在「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽期間，香港科學館所有展覽均可免費入場，不過參觀者必須先網上預約。預約系統已於八月一日起改為逢星期一早上十時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段（星期四休館日除外），其後每星期更新一次

開放時間

星期一 / 星期二 / 星期三 / 星期五：10:00-19:00

星期六 / 星期日 / 公眾假期：10:00-21:00

逢星期四休息

【 KLOOK預約 】

珍貴的化石真品 | 圖片來源：klook

【室內好去處 15】香港杜莎夫人蠟像館

香港最受歡迎的景點之一！在杜莎夫人蠟像館，可英女王、張國榮、蜘蛛俠、姚明、C朗等世界名人的蠟像合照打卡！現時有獨家優惠，一張門票加一張咖啡券只需$196/位！乘山頂欖車前往，去完蠟像館再喝杯咖啡，輕輕鬆鬆漫步山頂廣場，簡直一樂也！

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同C朗打卡！ | 圖片來源：klook

彷如進入後台與巨星會面 | 圖片來源：klook

（全文完）

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