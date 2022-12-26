失眠人士救星｜日本Twitter瘋傳「愛麗絲睡眠法」　6步幫你10分鐘入睡　網民讚神奇

失眠人士有福了！日本Twitter早前瘋傳一款由漫畫家おのでらさん自創的「愛麗絲睡眠法」，不少網民表示十分有效，效仿之後立即改善了失眠問題，而且做法簡單，10分鐘內就可入睡，即到下文看6個入睡步驟。

8分鐘內入睡即屬異常疲倦。（《告白夫婦》劇照）

6步幫你10分鐘入睡

漫畫家おのでらさん表示自己一直受失眠問題困擾，但自從創造了「愛麗絲睡眠法」後，就沒有再失眠。所以他決定把這個睡眠法畫成漫畫，上載到Twitter向大家分享，帖文隨即被網民瘋傳，留言大讚相當有效。

↓↓↓↓↓6個步驟如下↓↓↓↓↓↓

【1】在平坦的床舖上盤腿坐下，身體保持不動。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

【2】閉上雙眼，將呼吸頻率調整到與平時睡覺一樣，想像自己已經睡著。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

【3】最重要的步驟是停止任何思考，雖然保持1分鐘不思考是很難的事，通常到20秒時就會出現下圖畫面，但若果腦袋仍是空白一片，就可以隨便想像一樣東西。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

【4】不顧腦袋出現甚麼，只需要繼續集中在出現的東西，不要想其他事情。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

【5】如果突然回神，像平時做白日夢回神一樣，有種好像淺眠後醒來的感覺，就可以開始躺進被窩裡睡覺。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

【6】躺好後重複步驟1-5，直到成功入睡。

圖片來源：Twitter＠onoderasan001

很多網友學習「愛麗絲睡眠法」後，都表示超容易成功入睡，而且連續做一星期後，入睡時間神奇地愈來愈短。另外，有網民問過原創者為甚麼一開始不能躺在床上。原創者表示，大家躺後只會在意枕頭、被子等，而且身體會不由自主地扭動，所以先由盤腿開始，會令人則更易進入狀態。

（全文完）