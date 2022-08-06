10對不思議撞臉韓星　韓韶禧與留眞相似度99%　00後男星超似Mirror成員Jeremy

人有相似，你有試過「面盲」認錯人嗎？8月3日播出的韓國Mnet綜藝節目《TMI NEWS SHOW》中，公開了「撞臉明星BEST 10」名單。節目更請來面相專家，分析他們哪部分長得像。剛出道不久的女團LESSERAFIM日本成員中村一葉（Kazuha）就與「國民初戀」秀智撞臉，一同登上了第二名。10組藝人中，更有一位撞臉電影《哈利波特》中的角色多比。一起來看看他們長得有多像吧！

撞臉韓國明星 BEST 10

【第10位】朴完奎、姜亨旭

第10位是曾演唱過經典韓劇《快刀洪吉童》插曲的朴完奎，與出演綜藝《狗狗很優秀》的動物訓練師姜亨旭。姜亨旭常常上節目分享如何教育狗狗以及培養之間的默契。二人更曾經一起拍攝廣告，之後姜亨旭在個人IG上載與朴完奎合照，是連本人都認證的相似！

姜亨旭曾與朴完奎合拍廣告，這根本就是一模一樣！（IG＠hunter.kang）

【第9位】庭沼珉 VS 安俞真@IVE

第9位的是最近熱播劇集《還魂》的女主角庭沼珉，與大勢女團IVE隊長安俞真。面相大師指兩人擁有如福氣松餅（韓國傳統中秋食品）般的眼睛，鼻頭有肉的福相，與露齒笑的樣子都長得非常像。在小編看來，庭沼珉和安俞真連打扮品味都很相似，真的分不清楚左右兩邊到底誰才是庭沼珉和安俞真。

庭沼珉和IVE隊長安俞真的樣子都非常有福氣。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第8位】孫錫久 VS 朴海秀

憑《我的出走日記》人氣急升的男神孫錫久，與去年全球大熱劇集《魷魚遊戲》的朴海秀，二人都有著內雙的眼皮，一雙笑眼，以及有一點肉感、圓圓的鼻尖，讓人感到莫名其妙的相像。節目組安排了幾組孫錫久和朴海秀的側面或背面照讓一眾主持猜，結果連他們都不斷猜錯，證明朴海秀和孫錫久不僅外貌，連身形都很像！

孫錫久與朴海秀不僅外貌，連身形都很像！（《TMI NEWS SHOW》截圖）

排在第7位的，是大勢女團BLACKPINK的大姐Jisoo，和男團組合THE BOYZ成員泳勛。泳勛剛出道時在韓國就有著新「臉贊天才」之稱，全因他的外貌結合了EXO成員世勳和ASTRO成員車銀優，更被說是「男版Jisoo」。能與2022年全球最美女星撞臉，泳勛的顏值絕對在二百分以上。

THE BOYZ成員泳勛被說是「男版Jisoo」。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第6位】Code Kunst VS 多比 VS 劉在石 VS 卡通뚝딱이

Code Kunst是韓國作曲家及嘻哈音樂製作人，有人認為他的長相與國民MC劉在石相似，但相似度最高的竟不是歌手或藝人，而是2個不同的虛擬角色。分別是電影《哈利波特》中的角色多比，和韓國卡通人物뚝딱이！節目分析他們均擁有長且尖的鼻子，俗稱兜風耳的耳朵， Code Kunst本人不約而同曾表示自己會經常攜帶多比的飾物，非常巧合。

Code Kunst竟撞臉多比和韓國卡通人物뚝딱이。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第5位】PSY VS 李秀智

2012年憑《江南Style》風靡全球的大叔PSY，與韓國喜劇女演員李秀智撞臉排在第5位。李秀智憑KBS最受歡迎的《搞笑演唱會》，曾獲得2017年第44屆韓國放送大獎喜劇演員獎。面相專家認為他們的相似度幾乎是異卵雙胞胎程度。有網友之前在PSY與李秀智的合照下留言說：「PSY找到了失散多年的妹妹！」，而關於他們撞臉的新聞更得到PSY本人上傳到IG認證。

（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第4位】鉉辰@Stray Kids VS 禮志@ITZY

排在第4名的是JYP娛樂旗下的男子組合Stray Kids成員鉉辰，和女團ITZY成員禮志。由於他們二人身上有不少巧合，例如他們都姓王，都是2000年出生的，都是JYP公司藝人，所以過去曾被錯認成龍鳳胎，更曾因此上過韓國論壇熱成為熱話。看完節目不少網友都表示：「他們真的不是親戚嗎？」小編一看就覺得鉉辰有點像香港組合Mirror成員Jeremy，大家覺得像嗎？

大家覺得鉉辰和Jeremy像嗎？（《TMI NEWS SHOW》截圖、IG＠realstraykids、jeremy_0908）

【第3位】Haon VS 朴智星 VS 柳海真

Haon（金夏溫）是韓國饒舌歌手，2018年參加比賽節目《高等Rapper 2》獲得冠軍。朴智星則曾任韓國足球國家隊隊長，亦是球隊曼聯史上第一位韓國球員。他們二人都與曾奪得青龍電影獎男配角獎的演員柳海真共同撞臉。面相專家說，他們從下顎開始到鼻子，顴骨以及像魚一樣扁扁的眼睛都非常相似。

（左起）柳海真、朴智星、Haon三人的眼睛非常相似。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第2位】裴秀智 VS 中村一葉@LE SSERAFIM

作為韓國「國民初戀」的秀智，外表一直清純甜美，而與她撞臉登上第二名的，是剛出道不久的Hybe新女團LESSERAFIM中的日本成員中村一葉（Kazuha）。面相專家一看到她們的照片就說：「第一次看到她們的話會覺得兩人長得非常像，甚至誤以為是同一個人。」。

秀智和中村一葉被誤以為是同一個人。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

【第1位】韓韶禧 VS 留眞@ITZY

像雙胞胎般撞臉的第一位，就是狗血劇《夫婦的世界》中飾演「最強小三」的韓韶禧，與女團ITZY成員留眞。從眼到鼻再到嘴巴和臉型，都能說是100%相似，連一眾主持都紛紛說分不清誰是誰。事實上，韓韶禧和留真本人也知道彼此長得很像的事，韓韶禧曾經給兩人撞臉的帖文點過讚。 而留真更曾在直播中提到自己很高興長得像韓韶禧。

韓韶禧和ITZY成員留眞完全就是雙胞胎。（《TMI NEWS SHOW》截圖）

小編在寫這篇文章時看到眼花了，不知道你又分不分得出來呢？