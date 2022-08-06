香港奇案｜屯門鹽醃碎屍案　19歲易寶雯情人節前肢解男友　女兒易詠瑜16年後因1事入獄

1999年2月14日，屯門發生了一宗駭人聽聞的肢解案。報案人劉志成發現朋友張偉文（阿文）消失多日，於是心感古怪，決定報警求助。警方到達阿文居住的屯門大興邨單位後，發現單位內有一個大鐵皮箱，箱內藏有一名滿身鮮血、身體屈曲、被鹽埋沒的男子，而且男子的左手左腳消失不見。隨後，警方在附近垃圾堆中尋回男子的手腳，確認死者正是張偉文，令浪漫的情人節倍添恐怖。

1999年，屯門大興邨發生了恐怖命案。（《遺愛》劇照）

藏屍鐵皮箱 食用粗鹽堆滿身體

據報案人劉志成表示，死者阿文是他相識多年的好朋友，在報案前幾日，他稱與阿文失去聯絡，而且到訪阿文大興邨單位時，阿文的女朋友易寶雯多次拒絕他入門。因為太擔心好友狀況，所以劉志成找來阿文弟弟一起上門查看，結果發現門鎖被換走。

最後，劉志成決定報警求助，警方和消防員破門入屋後，見到屋內環境混亂，地下和牆上帶有血跡，而房內更放有一個鐵皮箱，打開後，發現內有大量食用粗鹽，堆滿張偉文屍體，同時易寶雯不見蹤跡，成為了最大的嫌疑人。

屋內環境混亂，地下和牆上帶有血跡。（《罪光燈》截圖）

藏屍鐵皮箱。（《罪光燈》截圖）

易寶雯被阿文強姦後發展情侶關係

調查顯示，阿文與易寶雯早在5年前相識，當時才14歲的易寶雯曾被星探發掘，拍攝了洗髮水廣告，在屯門有不少名氣。一次，易寶雯到卡拉OK找同學時，認識了員工阿文，兩人相熟後，易寶雯和同學經常到大興邨單位打發時間，不過阿文心懷不軌，趁只有易寶雯在單位時強姦了她。不料易寶雯事後竟然沒有報警，反而與阿文發展成情侶關係，後來更懷上女兒易詠瑜。

藏屍鐵皮箱。（《遺愛》截圖）

性格不合成導火線

誕下女兒後，易寶雯一邊讀書一邊照顧女兒，到中學畢業後，就搬入阿文家中居住，成為全職媽媽。但兩人同居後，各種矛盾和衝突逐一開始顯現出來，甚至阿文會家暴易寶雯，而易寶雯亦不想留在阿文身邊，所以背著對方出外結識不同男性。阿文發現易寶雯越來越冷淡，行蹤又可疑，所以在1999年2月10日凌晨時分，阿文控制不住，再次對易寶雯動粗，易寶雯隨後拿起刀和鐵錘向阿文揮去，錯手將他殺死。

兩人同居後經驗爭執。（《遺愛》截圖）

尋找前男友幫忙 親手肢解丈夫

第二日，易寶雯致電前男友劉君華，叫他協助自己同學搬東西，劉君華開車找易寶雯時，發現她們拿著一張四尺高的木梯和兩個桶，隨後她又吩咐劉君華去買刀和剪刀，因為劉君華一直希望與易寶雯復合，所以沒有多問原因就幫助她搬運工具。後來，易寶雯將阿文肢解，其左手及左腳被裝進膠袋，棄置在多個垃圾站，而左腳掌和其他身體部分就被放入大鐵箱中，並用鹽醃起防止發臭。

劉君華得知事件後，因為害怕警方誤以為他有份犯罪，所以主動報案，又勸易寶雯自首。12日後，警方在旺角拘捕易寶雯，最終，法庭裁定易寶雯誤殺及非法殮葬罪成，判處十年有期徒刑，女兒易詠瑜便送到孤兒院，由寄養家庭照顧。

女兒易詠瑜送到孤兒院，由寄養家庭照顧。（《遺愛》截圖）

16年後悲劇延續 親女因販毒入獄

女兒易詠瑜在成長期間，因誤交損友從事販毒工作，2015年，易詠瑜就被警方拘捕，最後被判入獄5年8個月。易詠瑜表示感激養父母對她如親生女，亦很感激警方及時抓捕，沒有讓她再繼續錯下去，出獄後一定會重新做人。易寶雯及易詠瑜的故事被改編至電影《遺愛》，由鄭中基飾演的警察角度出發，希望通過電影將當年的案件重新展現給觀眾，引起社會對年輕遺孤的反思。

（全文完）