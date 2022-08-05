海洋公園推免費渡輪服務　搭船往返香港仔、鴨脷洲、大樹灣碼頭　附路線+時間表

去海洋公園及海洋公園水上樂園又有新的交通選擇！除了巴士和港鐵（MTR），更可以搭船！海洋公園宣佈大樹灣碼頭正式啟用，於8月6日起提供免費訪客渡輪服務，往返香港仔、鴨脷洲以及大樹灣。只要出示有效的門票即可免費乘船。

去海洋公園又有新的交通選擇！（香港海洋公園）

海洋公園8.6起推免費渡輪服務

海洋公園宣佈於8月6日起推出訪客渡輪服務，船程約30分鐘，逢星期六、日及公眾假期往返香港仔碼頭、鴨脷洲及海洋公園大樹灣碼頭。只要持有有效海洋公園或水上樂園入場門票，均可免費使用訪客渡輪服務。而每程最多可接載 80 名乘客，座位先到先得，不設預約！想乘搭的市民便要留意時間表了！

海洋公園宣佈於8月6日起推出訪客渡輪服務。（香港海洋公園）

海洋公園訪客渡輪服務詳情

渡輪服務時間：於2022年8月6日起，逢星期六、日及公眾假期

路線、班次及時間：

【由香港仔碼頭開出】

香港仔碼頭 > 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 > 海洋公園大樹灣碼頭

班次：09:30、10:30

預計到達鴨脷洲觀光舢舨碼頭的時間：09:35、10:35

【由海洋公園大樹灣碼頭開出】

海洋公園大樹灣碼頭 > 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 > 香港仔碼頭

班次：19:00、20:00

乘船位置：

【香港仔碼頭】

由香港仔中心出發，步行約5分鐘，即可到達翠華船務渡輪碼頭。

【鴨脷洲觀光舢舨碼頭】

由利東地鐵站A1出口出發，步行約5分鐘，即可到達鴨脷洲觀光舢舨碼頭六號梯台。

【海洋公園大樹灣碼頭】

海洋公園水上樂園側（碼頭亦開放予公眾使用）

有3個乘船碼頭。（香港海洋公園）

海洋公園訪客渡輪服務注意事項

【1】15歲或以下人士須在成年人陪同下乘搭渡輪。

【2】渡輪服務時間表或會有所變動。如遇上惡劣天氣（一號或以上熱帶氣旋警告信號），渡輪服務將會暫停。

（全文完）