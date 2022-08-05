林盛斌Bob分享兒子Jaye Jaye抗濕疹之路　手腳8成皮膚都有事　終靠1藥物得改善

林盛斌（Bob）獲香港皮膚健康基會邀請，與兒仔林道申（Jaye Jaye）一同分享對抗濕疹的心得。Bob表示，Jaye Jaye六至八個月大就開始有濕疹，而且愈來愈嚴重，導致全家壓力很大，幸好現在已覓得新的治療方法，令兒子皮膚得到好轉。

Jaye Jaye從細就有嚴重濕疹。（林盛斌IG）

濕疹嚴重至每15分鐘醒一次

Jaye Jaye從小到大就受濕疹問題所困擾，Bob憶述：「Jaye Jaye出世嘅時候，已經係幾嚴重嘅濕疹底，到佢六至八個月大左右，濕疹就開始發出黎，一開始出喺關節呢啲位，慢慢手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。」他指太太曾經試過用自然療法為Jaye Jaye治療濕疹，但完全無作用，後來Jaye Jaye濕疹愈來愈嚴重，甚至差不多每15分鐘醒一次，無法入睡，令全家都很大壓力。

濕疹令Jaye Jaye無法入睡。（林盛斌FB）

不斷長高但體重不變 靠肥仔湯增磅

Bob續指在Jaye Jaye九個月大時，到診所檢查才發現雖然兒子一直長高，但體重是維持不變，醫生一度以為他們虐兒。Bob解釋：「其實原因就係瞓唔到覺，之後醫生開咗藥，等佢瞓得好啲，太太亦都有煲肥仔湯俾佢飲，好彩之後體重就有上升喇，大家都真係鬆一口氣。」

濕疹令Jaye Jaye無法入睡。（香港皮膚健康基會）

靠非類固醇藥膏改善皮膚

Bob笑指自己一家都有濕疹，所以他對濕疹藥物很熟悉，對於Jaye Jaye早前經常獲醫生處方類固醇藥物，他內心頗為抗拒和擔心，幸好現時已有非類固醇藥膏，令Jaye Jaye終於可以摵甩類固醇：「真係深入皮膚細胞由基底改善皮膚屏障，佢最近好咗好多啦！」

最後，Bob表示濕疹是傷在兒身，痛在父母心：「嗰時我每次見到佢𢱑到皮膚損晒、流晒血，夜晚瞓唔嗰時喊到好淒涼，真係寧願有濕疹嗰個係我自己。最陰公係見到佢笑得好可愛，但其實佢當時係好痕、好痛、好辛苦。所以我最大嘅心願好簡單，就係仔女可以開開心心、健健康康咁成長！」

（全文完）