耳屎、耳垢千萬別挖！耳鼻喉科醫生揭耳屎有2個強大功能　亂採耳隨時喪失聽力

大家平時有挖耳屎／耳垢習慣嗎？如果有的話，一定要盡快戒掉。有耳鼻喉科醫生最近分享指，原來耳屎功能超強大，不但可防止耳道被細菌感染，還能為耳道保濕，如將耳屎挖掉，外耳道皮膚會嚴重發癢。更可怕的是，如果挖得太深，隨時挖破耳膜，造成聽障。

亂挖耳屎，隨時會引起發炎頭痛。（iStock）

少女頭痛求醫 揭採耳惹禍

曾為台中澄清醫院耳鼻喉科主任的劉博仁，最近在社交平台facebook分享指，最近接獲一名少女求診指經常頭痛，一看原來是急性外耳炎，細問之下原來女病人前一天接受了採耳服務，懷疑是細菌感染造急性外耳炎，最終要靠塗藥膏減輕病情。

劉博仁指，耳屎在醫學上稱為耳垢，產生耳垢的外耳道像沙漏般，長約3厘米，由外三分之一的軟骨及內三分之二的硬骨所包圍，在軟硬骨交接處形成一彎曲的角度，這種人體設計可保護耳膜不受傷害。這軟骨部分的皮膚含皮脂腺及耳垢腺，而耳垢就是由這耳垢腺所分泌，裡面硬骨部的皮膚不會分泌產生耳垢，所以耳垢正常應該只存在耳道外三分之一處。

耳屎2大用途

劉博仁續指，耳屎可吸附灰塵，更棒的是耳屎含一些溶解酶，當混合皮脂腺分泌的一些脂肪酸，就會產生微酸且抗菌的環境，防止外耳道受感染細菌。另外，耳屎對外耳道皮膚有防水保濕功能，若沒了耳垢，外耳道皮膚會相當乾燥，嚴重發癢。

耳屎到底要不要挖？

劉指，其實外耳道皮膚，會自動將耳屎向外排泄，所以如果耳屎進入更深的地方，甚至碰觸到耳膜位置，部分責任可能是病人用棉花棒挖耳屎，將耳屎向內推擠進去。

至於坊間採耳會否引致感染，劉博仁認為要視乎挖耳工具的衛生程度，以及員工手勢，不排除會造成耳黴菌感染，或急性外耳炎，更甚者有可能因挖破耳膜或挖斷聽小骨鏈造成聽障。

（全文完）

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