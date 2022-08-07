BLACKPINK出道6週年｜4大千金背景超有料　Jisoo擁皇族基因　「人間芭比」父親是米芝蓮大廚

韓國大勢女團BLACKPINK（블랙 핑크）出道6週年了！2016年8月8日出道的BLACKPINK全球都收穫超高人氣，2021上半年狂賺3,900萬港元。除了出道後的高收入，螢幕前華麗的4人原來家底都非常豐厚！Rosé出身自三代律師世家、Jisoo是皇族後裔，4位成員全是豪門千金，一起來看看她們的超狂家世吧。

BLACKPINK出道6週年。（IG＠blackpinkofficial）

BLACKPINK超狂家世

Jisoo被粉絲們稱為「人間蜜嗓」。（IG＠sooyaaa__）

【1】 Jisoo 全球最美基因遺傳自皇族

BLACKPINK團內年齡最大的Jisoo，亦是因擁有甜美的嗓音被粉絲們稱為「人間蜜嗓」。甫出道，Jisoo的美貌與氣質便受到大眾矚目，她之前公開過小時候的照片，被大讚「由細靚到大」。身為團內的顏值擔當，今年更被國際知名時尚雜誌《Nubia Magazine》選為全球最美女星。

本名金智秀的Jisoo姓氏屬於「慶州金氏」，相等於是韓國高麗時期新羅皇族的後裔。（IG＠sooyaaa__）

Jisoo的顏值大概是遺傳自音樂劇演員的媽媽，而爸爸一直被傳是韓國一家娛樂公司的CEO，與YG娛樂社長更是世交。最讓人驚訝的，是本名金智秀的Jisoo出生於韓國京畿道，姓氏屬於「慶州金氏」，相等於是韓國高麗時期新羅皇族的後裔，難怪Jisoo天生就自帶貴氣！

Jennie有「人間香奈兒（Chanel）」之稱。（IG＠jennierubyjane）

【2】Jennie 留學新西蘭貴族學校

有「人間香奈兒（Chanel）」之稱的Jennie，擁有甜美的外表、霸氣的氣場。Jennie雖然是在韓國出生，但是她10歲的時候就到新西蘭奧克蘭留學了，說得一下口流利英文。她所入讀的ACG帕內爾學院（ACG Parnell College）是當地的名門學校，一年的學費高達3,000萬韓幣（約18萬港元）。

Jennie出身自首爾最有名的富人區，江南清潭洞。（IG＠jennierubyjane）

Jennie出身自首爾最有名的富人區，江南清潭洞，從爺爺那一代開始便已是富人家庭。Jennie爺爺是知名企業理事，爸爸是韓國一家醫院的股東，而媽媽是行內知名的投資者，有傳她更是韓國娛樂公司CJ E&M的大股東，並持有YG娛樂的股份。自小成長於富有的家庭，難怪Jennie全身上下都散發一種「霸氣千金」氣息。

Rosé是出生在紐西蘭的韓國人。（IG＠roses_are_rosie）

【3】Rosé 祖父、爸爸、姐姐都是律師

被粉絲們稱為「肉肉」的成員Rosé，是出生在紐西蘭的韓國人。在8歲的時候Rosé便跟隨家人移民到澳洲墨爾本。在澳洲讀到中學，Rosé參加了YG公司的海外選秀，並且憑藉出色的表現成功拿下第一名，回到韓國受訓和出道。

Rosé出身自律師世家。（IG＠roses_are_rosie）

Rosé出身自律師世家，不僅祖父是知名法官、父親擁有自己的律師行，連親姐姐都是一名律師！Rosé於澳洲就讀的於坎特伯雷女子中學（英語：Canterbury Girls’ Secondary），也是當地的貴族學校，而Rosé當時跟隨家人的步伐，於學校就讀法律學系。自小成長於如此顯赫的家庭，可以說是從小到大都是「風雲人物」。

Lisa有「人間芭比」之稱。（IG＠lalalalisa_m）

【4】Lisa 泰國上流20%財閥

長相可愛的忙內Lisa是BLACKPINK的泰籍成員，是團內的泰籍成員。出道以來因有著水汪汪的大眼、深邃混血的精緻五官、火辣的身材，令她有「人間芭比」之稱。2021年她就成功拿下美國網站TC Candler票選的全球百大美女第一名。Lisa現在是泰國廣告代言身價最高的藝人，2021年估計已達1400萬美元（約1.1億港元）。

Lisa家在泰國屬於上流20%的財閥家族。（IG＠lalalalisa_m）

Lisa在家鄉的背景都非常驚人。Lisa的母親是當地名門望族的女兒，他們家在泰國屬於上流20%的財閥家族。而她的繼父則是瑞士裔五星級大廚，隸屬泰國廚師協會，在國際上非常有地位。繼父在曼谷一家米芝蓮餐廳做主廚，同時亦有開設廚藝學校，與Lisa感情很好。

（全文完）