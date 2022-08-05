微波爐使用禁忌　10種食物不能叮熱　附9大翻熱使用貼士

微波爐方便快捷，不少都市人都習慣把食物飲品放到微波爐叮熱，不過你又知不知，有這食物一翻熱即有機會產生意外？下文為你盤點10種不能叮熱的食物，並告訴你9大使用貼士。

盤點10種不能叮熱的食物。（freepik）

10種不能叮熱的食物

【1】連殼雞蛋

因為蛋殼不透氣，如果將連殻雞蛋放入微波爐的話，蛋裡的水會變成蒸氣，在壓力提高的情況下，蛋殼會膨脹繼而爆炸。如果真的要用微波爐叮蛋，就一定要先剝掉或敲碎蛋殼，而且要刺戳蛋黃及蛋白數下。

【2】水果

不是所有水果都可以叮熱，例如葡萄、香蕉、草莓和奇異果等就不能放入爐。

【3】辣椒

辣椒如果過度加熱，就可能引致起火，另外亦會產生化學物質刺激眼睛和灼傷喉嚨。

【4】薯仔

如果薯仔煮熟後，沒有立即放到冰箱的話，就可能會滋生細菌，繁殖肉毒桿菌。當放到微波爐翻熱時，熱力會令細菌滋生。

【5】米飯

叮熱已煮熟的米是沒有問題，但未熟的米就有可能產生細菌孢子，導致食物中毒。如果白米儲存不當，孢子即會產生毒素，就算用高溫也殺不死。

【6】雞肉

當雞肉雪藏再加熱時，當中含有的蛋白質會變質，令人體消化道出現問題。

【7】蘑菇

蘑菇在煮熟後再叮熱吃食，因為蘑菇內含的蛋白質會在加熱後變質，轉化成有毒物質，食用後有機會引致肚痛。

【8】紙包飲品

不要忽視紙包飲品的錫紙飲筒位，錫紙一叮熱就有機會產生火花。

【9】冰鮮肉

微波爐只能作解凍肉類之用，如果想叮熟凍肉，就必須用其他方法把肉類徹底煮熟，否則曝露在空氣中，會令細菌滋生。

【10】油炸食物

炸物有機會令油飛濺，產生火花，導致火災。如果爐內起火，千萬不要打開微波爐，應先關閉電源，等火熄滅才開門。

9大微波爐使用貼士

【1】切忌超時加熱

食物放在微波爐解凍或加熱後，若時間太長忘記取出，就應丟掉，以免引起食物中毒。

【2】忌用普通塑料裝食物

避免使用塑料容器，因為普通塑料有可能釋放出有毒物質，污染食物，危害人體健康。

【3】忌用金屬器皿

鐵、鋁、不鏽鋼、搪瓷等器皿在加熱時會產生火花，並反射微波，導致爐體損傷。

【4】切忌放帶有膠水的紙袋和杯

紙製品上的膠水在翻熱時，會釋出有毒物質，既對人體有害，又會產生爆炸。

【5】切忌放「空氣」

若不放任何食物入爐，微波爐就會吸收自身熱能，最後隨時產生大爆炸。

【6】忌使用封閉容器

使用封閉容器加熱，會令熱量不易散發，當容器壓力過高時，就會引起爆破。

【7】加熱後30秒才取出熱水

食安中心指，建議加熱後30秒才取出水杯，因為液體雖然表面平靜，但內裡是極熱。

【8】保鮮紙可使食物受熱更平均

食物包上保鮮紙，可令食物受熱更平均，但要與保鮮紙預留至少一吋空間，因為食物加熱後可達極高溫，令保鮮紙溶化。

【9】食物放在碟邊有助加熱

食安中心建議食物平均放在碟上，較大或較厚的食物放在碟邊，並不時攪動或翻動食物，即有助加熱。

（全文完）