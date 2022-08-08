天文台神秘「綠雨警告信號」　30年來未對外發布　最後因一原因取消

天文台的暴雨警告信號系統，除了黃雨、紅雨、黑雨外，還有一種神秘綠色暴雨警告信號。不講不知，原來該信號只向政府內部發放，而且從不對外公開。直至1998年，天文台的暴雨警告系統因一個原因變革，綠色暴雨警告正式被取消。

神秘綠色暴雨警告從不對外公開。（iStock）

1992年設立綠雨警告信號

眾所周知，現時天文台設立了三個等級的暴雨警告信號，而暴雨警告信號早在1967年4月設立，代表過去一小時已經錄得50亳米雨量，不過，當時的信號只供政府內部使用，從不對外開放。1992年，由於香港發生嚴重暴雨，一小時內錄得高達109.9亳米雨量，導致出現街道出現混亂情況，所以天文台制定了一套新系統，將暴雨警告信號分為四個級別，包括：綠、黃、紅、黑。

暴雨警告系統分為綠色、黃色、紅色及黑色。（天文台氣象冷知識片段截圖）

1998更改為黃、紅、黑暴雨警告信號

天文台氣象冷知識片段顯示，綠色和黃色暴雨警告是預報成份為主，所以只向政府內部和公共服務機構發出，而紅色和黑色暴雨警告，是根據實際錄得的雨量而對外發出。

在1997年6月4日，香港落起大暴雨，天文台於早上7時05分發出紅雨警告時，已有大批學生在上學途中，令市面引起混亂，直至1998年3月，天文台接納了申訴專員公署就暴雨下上課安排調查報告的建議，決定向市民公開僅供內部參考的黃色暴雨警告，並重新定義紅、黑色暴雨警告信號。

1998年，天文台改為黃色、紅色及黑色暴雨警告。（天文台氣象冷知識片段截圖）

自1998年修改了三個級別的暴雨警告信號後，天文台就一直將此系統沿用至今，而綠雨警告信號只存在短短6年就被取消，也揭開了為何「綠雨」在30年間未對外發布過的謎底。