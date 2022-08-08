找換店匯率｜6間兌換店唱錢推介　發達鳥／牛記／多福　日元、英鎊、韓圜趁低入手｜附地址

係時候唱錢！政府今日（8日）公佈，抵港人士的酒店檢疫期，由7日，變成「3+4」。相信入境措施放寬，定能吸引不少港人出遊旅行，除了預早請假之餘，記得要趁低唱錢。大家不妨參考以下6間找換店的匯率，留意著日元、韓圜、英鎊等兌換率，趁低入手吧。

大家不妨留意著找換店的兌換率。（alexander＠unsplash）

6間找換店推介

1. 找換店｜發達鳥找換店

發達鳥找換店（Birdy Exchange）提供WhatsApp報價及即日預約服務，並且不收佣金及手續費。

地址︰深水埗長沙灣道261A號地舖

營業時間：星期一至五 12:00pm – 8:00pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：6990 6196

最新兌換率：按此

發達鳥找換店（發達鳥找換店）

2. 找換店｜牛記找換有限公司

牛記找換有限公司由1930年開業至今已逾90年，可謂中上環區內聞名的老字號找換店。牛記找換有限公司接受轉數快、現金或支票付款。

地址︰上環急庇利街1號長達大廈地下

營業時間：星期一至五 9:00am – 5:30pm (公眾假期除外)

電話：2544 1851

最新兌換率：按此

牛記找換有限公司接受轉數快、現金或支票付款（jason＠unsplash）

3. 找換店｜多福找換匯款中心

多福找換匯款中心提供外幣兌換及匯款服務，在香港設有4間分店，包括：觀塘、尖沙咀、荔枝角及九龍灣。另外日本大阪亦設有分店。

【觀塘】

地址︰觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖

營業時間：星期一至星期五 9:30am – 6:30pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2327 9731

【尖沙咀】

地址︰尖沙咀廣東道33號中港城2樓10號舖

營業時間：星期一至星期五 9:30am – 6:30pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2242 3323

【荔枝角】

地址︰九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖

營業時間：星期一至星期五 9:30am – 6:30pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：3996 8703

【九龍灣】

地址︰九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖

營業時間：星期一至星期五 9:30am – 6:30pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2522 0220

最新兌換率：按此

多福找換匯款中心在香港設有4間分店，日本大阪亦設有分店（freepik）

4. 找換店｜堅成找換店有限公司

堅成找換店有限公司，擁有逾50年兌換外幣經驗，位於尖沙咀重慶大廈內。客人可致電找換店查詢即時匯價，並且不收取任何服務費。

地址︰尖沙咀重慶大廈地下87號舖

營業時間：星期一至五 9:00am – 4:00pm / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2368 0084／2368 3712／2366 4952

最新兌換率：按此

堅成找換店有限公司，擁有逾50年兌換外幣經驗（堅成找換店有限公司）

5. 找換店｜小女孩找換店

小女孩找換店位於中環，可以即日預留貨幣，而且不設兌換最低額，亦不收手續費。這間找換店星期六、日都營業。

地址︰中環德輔道中156號通用商業大廈地下A鋪

營業時間：星期一至五 9:00am – 7:00pm / 星期六、日 10:00am – 4:00pm / 公眾假期休息

電話：2915 4812

最新兌換率：按此

小女孩找換店不設兌換最低額（alexander＠unsplash）

6. 找換店｜盛恩外幣兌換有限公司

盛恩外幣兌換有限公司於2011年成立，除了外幣兌換外，亦有提供匯款服務。接受現金、銀行本票、支票或匯票付款。

地址︰尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下22號舖

營業時間：星期一至六 10:00am – 7:00pm / 星期日休息

電話：2376 0019

最新兌換率：按此

盛恩外幣兌換有限公司除了外幣兌換外，亦有提供匯款服務（Mufid Majnun＠unsplash）

（全文完）