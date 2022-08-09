瑯琊病毒｜內地現新型病毒至少35人染疫　可經動物傳人　頭痛、咳嗽8大病徵要小心

又有新病毒？內地及新加坡團隊日前發表研究指，在內地發現一種名為「瑯琊病毒」（Langya henipavirus，LayV）的新型人畜共患病毒。目前至少有35人染疫，根據基因檢測顯示，鼩鼱（粵音：渠精）可能是病毒的天然宿主，目前尚無人傳人的證據，但可經動物傳染給人類，另外亦具有誘發致死性疾病的可能。

內地發現一種名為「瑯琊病毒」的病毒。（freepik）

至少35人染上瑯琊病毒

綜合媒體報道，北京微生物流行病研究所的團隊聯合新加坡國立大學團隊發表研究指，早前在山東省和河南省發現一種可感染人類的動物源性亨尼帕病毒，並有機會誘發致死性疾病，這種病毒被命名為「瑯琊亨尼帕病毒」（Langya Henipavirus）。目前至少發現35名急性感染患者，當中26人屬單獨感染，另外9人則有感染其他病毒。根據基因檢測顯示，鼩鼱可能是病毒的天然宿主。

鼩鼱可能是病毒的天然宿主。（freepik）

瑯琊病毒8大症狀

研究團隊發現，「瑯琊病毒」患者主要有以下8大症狀：

1. 發燒（100%）

2. 疲勞乏力（54%）

3. 咳嗽（50%）

4. 食慾不振（50%)

5. 肌肉痠痛（46%）

6. 噁心（38%）

7. 頭痛（35%）

8. 嘔吐（35%）

「瑯琊病毒」患者有機會出現發燒、乏力等症狀。（freepik）

另外，抽血結果又顯示，「瑯琊病毒」患者有白血球低下（35%）、血小板低下（54%）、肝功能受損（35%）及腎功能受損（8%）等情況，而感染者大多為農民，但由於樣本量太少，目前尚無人傳人的證據。

目前尚無人傳人的證據。（freepik）

而研究者之一的新加坡國立大學醫學院王林發教授表示，「瑯琊病毒」同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒）。他表示，直至目前為止，這些病例並非致命或十分嚴重，又提醒：「對應這種新病毒應當保持警惕，而非恐慌。但我們需要小心，因為自然界中有更多類似的病毒，若有一種不同的病毒跳到人類身上，情況可能就不同了。」

（全文完）