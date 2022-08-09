農曆七月十四鬼節｜《咒》、《屍厲學校》、《孤疑》　11套高分鬼片Netflix、Disney+有得睇　

踏入農曆七月，鬼節禁忌一籮籮。百無禁忌又不怕恐怖的你，不妨選擇看鬼片應節一下。除了8月10日上線Netflix的泰國鬼片《屍厲學校：鬼話連篇》外，被封台灣史上最恐怖電影的《咒》、8月19日將上映前傳的美國《孤疑》、不敗經典日本的《午夜凶鈴》等，多部鬼片都可於Netflix、Disney+平台上觀看，《有線娛樂》整理了11大必看鬼片，務求令你嚇個夠！

11大必看鬼片

共有 8 集的泰國恐怖影集《屍厲學校：鬼話連篇》8月10日於Netflix上線。（《屍厲學校：鬼話連篇》截圖）

【1】《屍厲學校：鬼話連篇》

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相信各位在學生時期，不多不少在同學間都有流傳過學校的鬼故。共有 8 集的泰國恐怖影集《屍厲學校：鬼話連篇》8月10日於Netflix上線。影集收錄了8段漫畫改編的校園鬼故事，供應人肉的學校飯堂、出現在學校倉庫的無頭鬼、一間只有死掉學生上課的課室等。

影集收錄了8段漫畫改編的校園鬼故事。（《屍厲學校：鬼話連篇》劇照）

影集由6位專拍攝恐怖題材的導演聯手執導，起用一班年輕演員，包括《打架吧鬼神》主演黃明明，泰版《流星花園》的Kay Lertsittichai、BNK48成員Jennis Oprasert等。預告中看到有學生說：「傳說要詛咒別人，就把他們的名字寫在腳下。」亦有女生為變得更美而和鬼做了交易，相當毛骨悚然。白天學校是學生上課的地方，不知道到了晚上又會是怎樣的呢？

電影《咒》改編自台灣發生的真實事件。（《咒》劇照）

【2】《咒》

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電影《咒》改編自台灣發生的真實事件，當時高雄有一家6口懷疑撞邪，失去控制自相殘殺，最後造成一宗倫常慘案。電影中，女主角若男用攝錄機拍攝的第一身方式呈現，讓觀眾一同感受那種毛骨悚然，其預告更曾因太驚嚇而被Facebook下架，被稱為台灣最恐怖電影。

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《咒》被稱為台灣最恐怖電影。（《咒》截圖）

劇情講述蔡亘晏飾演的女主角若男，6年前誤闖邪教禁地，觸怒了邪靈而受到詛咒，更牽連到她的女兒朵朵。若男身邊開始發生一連串恐怖事件，親友接二連三離奇死於非命，同事朵朵因為被邪神「佛女」纏上而受了許多折磨。愛女心切的若男為拯救女兒滿身寫滿咒語，更以第一身邀請觀眾一起唸，看過這部電影的人都表示咒語非常洗腦，看到最後咒語用途更會令你大吃一驚。

《孤疑》是一部2009年的美國驚悚片。（《孤疑》海報）

【3】《孤疑》（Orphan）

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這部暫時是小編覺得看過最恐怖的電影。《孤疑》是一部2009年的美國驚悚片，電影講述一對夫妻約翰和凱特，育有12歲長子丹尼爾和5歲聾啞女兒麥克絲。第三胎的流產陰影影響到二人夫妻關係，於是他們決定領養一名9歲俄國小女孩艾絲特，然而表面上天真無邪的艾絲特實際上卻藏著很多秘密。

前傳《孤疑2：最黑暗的過去》將於2022年8月19日美國上映。（《孤疑》截圖）

剛開始他們都非常同情在火災中失去家人的艾絲特，亦認為她非常活潑可愛。漸漸地艾絲特漸露出笑裏藏刀的本性，凱特亦發現這位「女兒」並非表面上的單純。最後發現她實際年齡根本不是9歲，原先來自的孤兒院亦沒有她的記錄，過程中揭露的行為非常驚恐。前傳《孤疑2：最黑暗的過去》將於2022年8月19日美國上映。

《安眠醫生》改編自「恐怖大師」史蒂芬·金2013年的同名小說。（《安眠醫生》截圖）

【4】《安眠醫生》（Doctor Sleep）

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2019年上映的《安眠醫生》是一部美國奇幻心理恐怖電影，改編自「恐怖大師」史蒂芬·金2013年的同名小說，亦是另一部大熱恐怖電影《閃靈》的續集！故事講述一個天生擁有「閃靈」能力的男孩丹尼，長大後丹尼成為一名小女孩的人生導師，利用閃靈陪伴安養院中即將逝去的老人度過人生的最後一刻，被稱為「安眠醫生 」。

《安眠醫生》致敬了前作《閃靈》。（《午夜凶鈴》截圖）

在《安眠醫生》裡，除了有很多像丹尼這種有「閃靈」能力的人之外，還有一個叫「真結族」邪惡勢力。此外《安眠醫生》中致敬了前作《閃靈》中所使用的鏡子元素，更重現了當中最經典的鬧鬼大飯店，包括突然出現的格雷迪家雙胞胎姊妹，讓長大後的丹尼帶大家重回經典嚇場面吧！

《返校》以台灣白色恐怖時期的為背景。（《返校》截圖）

【5】《返校》

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台灣電影《返校》由徐漢強執導，王淨、傅孟柏、曾敬驊、蔡思韵及朱宏章主演。電影以台灣白色恐怖時期的為背景，當時的政府為了管制民眾思想、言論自由，將許多書籍列為禁書。1962年，台灣翠華中學裡，美術兼輔導老師張明暉（傅孟柏飾），在校內儲藏室創辦了讀書會閱讀禁書。

電影中，輔導老師在校內儲藏室創辦了讀書會閱讀禁書。（《返校》截圖））

有一天，中學三年級生方芮欣（王淨飾）在昏暗的教室醒來，發現學校空無一人。而且校舍中貼滿了台灣政府查封的封條，以及台灣喪禮儀式「喪葬」的示喪紙「忌中」，非常詭異。在與二年級的學弟魏仲廷尋找張老師的過程中，漸漸想起與張明暉之間的禁忌師生戀、讀書會成員被拘捕、被處決的悲劇。

韓國恐怖電影《採魂邨》2021年上映時曾被韓媒形容為恐怖片的黑馬。（《採魂邨》截圖）

【6】《採魂邨》 （괴기맨숀）

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韓國恐怖電影《採魂邨》又譯作《怪奇大廈》，2021年上映時曾被韓媒形容為恐怖片的黑馬。故事講述長期空置的出租屋邨「光林公寓」流傳一個傳聞：「只要一入去就會有可怕的事發生。」。網絡恐怖漫畫家智宇為求交稿，膽粗粗走進這棟神秘大廈取材。

《採魂邨》參考了近年韓國極具話題性的邪教題材（《採魂邨》截圖）

智宇從管理員口中得知，原來這座公寓發生過嚴重火災，導致多名小孩慘死，之後就開始出現多宗離奇詭異事件，多名住客遇上怪事後人間蒸發，像被這棟公寓吞噬一樣。隨著智宇越來越接近公寓的真相，揭開了背後涉及恐怖邪教的歷史。電影參考了近年韓國極具話題性的邪教題材，值得我們一探究竟。

這部電影根據台灣家喻戶曉的都市傳說改編。（《紅衣小女孩外傳：人面魚》 截圖）

【7】《紅衣小女孩外傳：人面魚》

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這部電影根據台灣家喻戶曉的都市傳說改編。傳說1995年，有5個人到高雄岡山遊玩，其中男子在溪里釣到一條會說話的吳郭魚。他們把魚烤熟準備享用之際，聽到有詭異的聲音用台語問他們：「魚肉好吃嗎？」。其中三人當場嘔吐，被送往醫院治療，而釣到魚的男子更在翌日死於心肌梗塞，事件匪夷所思。

小男孩把一條遭附身的小魚撿回家飼養。（《紅衣小女孩外傳：人面魚》截圖）

《人面魚》以一樁離奇的滅門血案開始。刑事組警官阿忠找上虎爺，並對疑犯執行驅魔儀式，豈料被棄置的吳郭魚屍口中竟吐出一條遭附身的小魚，更被不知情的小男孩撿回家飼養。自此發生了一連串怪事，男孩母親的舉止亦變得怪異。為拯救母親，小男孩向虎爺求救。在虎爺協助下化解了人面魚的怨念，但沒想到還有更難解的仇恨正在森林裡等著他們，「好戲在後頭」……

「鬼妻」是泰國家傳戶曉的的靈異古老傳說。（《鬼妻勿語》截圖）

【8】《鬼妻勿語》

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「鬼妻」是泰國家傳戶曉的的靈異古老傳說。相傳以前一對如膠似漆的夫妻因打仗被迫分開，懷有身孕的妻子每天坐在河邊等待丈夫歸來。可是後來妻子難產，與肚裡的小孩雙雙過世，之後她的家中經常傳出哭泣聲。後來丈夫重回家中與妻子、小孩一同生活，可是最後他發現他們皆是鬼魂，不捨送走他們，並約定妻子下輩子再做夫妻。

《鬼妻勿語》以一對高中生的愛情故事為開始。（《鬼妻勿語》截圖）

《鬼妻勿語》以一對高中生的愛情故事為開始。剛入讀高中的女生小娜，開學首天就邂逅同校高三的麥。麥對小娜展開熱烈追求終打動芳心，小情侶在校園內惹來不少羨慕目光。可惜麥出身豪門，他的母親非常嫌棄來自鄉村的小娜。她為了令兩人分手把麥送往外地留學。發現自己懷有身孕的小娜，母親帶她去墮胎卻不幸在手術途中死亡。自此她家就傳出鬧鬼，直至麥回來找她與她繼續「生活」。

《鬼門開》圍繞著ㄧ個古老的印度傳說。（《鬼門開》截圖）

【9】《鬼門開》（The Other Side of the Door）

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《鬼門開》是一部2016年的鬼片，故事圍繞著ㄧ個古老的印度傳說。相傳有一間廢棄的古廟，位於陰陽之間最薄弱的地方，只要將亡者的骨灰灑在廟門前的石階上，再關門就能與亡者隔著廟門對話。而唯一的規定是，無論如何都不能將門打開。

一位母親忘記不能開門的禁忌，破壞了生死之間原有的平衡。（《鬼門開》截圖）

一位母親因為痛失兒子陷入悲傷，管家看到她自殺未遂感到心疼，於是把這個方法告訴她，著她與兒子作最後道別，重新振作。那位母親隻身前往那座古廟，終於與死去的兒子對上話。可是興奮的她卻忘記不能開門的禁忌，破壞了生死之間原有的平衡，更為自己和家人帶來一場災難，連串靈異事件差點導致丈夫和小女兒死亡。

電影《凶兆》翻拍自1976年同名電影。（《凶兆》截圖）

【10】《凶兆》

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2006年的驚悚電影《凶兆》翻拍自1976年同名電影，講述一名「撒旦之子」。美國外交官羅拔索與妻子凱瑟琳已經歷了兩次流產之痛，第三次懷孕不幸難產，導致胎兒死亡。得知這個噩耗的羅拔索恐怕妻子未能承受第三次打擊，此時醫院牧師告訴他，當天晚上還有另一個嬰兒出生，剛出生母親便死於大出血。一番思索後，羅拔索決定收養他，並欺騙不知情的妻子這就是他們自己的兒子。

象徵反基督者魔鬼撒旦的「666」標記。（《午夜凶鈴》截圖）

看似幸福的一家三口後來舉家遷往倫敦，五歲大的兒子卻被許多怪事圍繞，例如他每次去動物園都會引起動物不安騷動、妻子再次流產等。一位陌生牧師警告羅拔索，説他兒子是魔鬼的化身。此時，羅拔索才知道他的「兒子」出生時帶有「666」標記，是傳説中反基督者魔鬼撒旦的化身。面對真相，羅拔索必須犧牲兒子，這個決定會為他和世界帶來怎樣的恐怖災難？

1998年上映的《午夜凶鈴》被譽為日本恐怖片中的「不敗經典」。（《午夜凶鈴》截圖）

【11】《午夜凶鈴》

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1998年上映的《午夜凶鈴》被譽為日本恐怖片中的「不敗經典」，電影中出現的貞子至今仍然令人「聞風喪膽」。電影講述一個流傳在日本中學生之間的傳聞。傳說若有人看過一盤受到詛咒的錄影帶後，便會接到一通奇怪鈴聲的電話，在這通電話結束後，觀看者就會受到詛咒並在7天之內死亡。電影中，女高中生友子和同學一起看了一盤來歷不明的錄影帶，7天後相繼死去。

觀看錄影帶的人會受到詛咒並在7天之內死亡。（《午夜凶鈴》截圖）

由於她們死前臉上均露出驚恐的詭異表情，好奇心驅使記者淺川玲子（松島菜菜子飾）決定深入調查這個事件的真相。淺川找到了出租那盤錄像帶的旅店並把錄影帶租回家，可是極度恐怖的內容讓淺川幾近崩潰。剛好前夫來找她，並和她一起研究，逐步揭開錄像帶裡貞子的秘密。

小編屬於又要怕又要看的人，大家夠膽挑戰全部嗎？

（全文完）