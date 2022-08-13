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食隔夜菜會致癌？營養師拆解迷思　5類食物千萬別過夜翻熱　半熟蛋滋生大量細菌

食隔夜菜會致癌？營養師拆解迷思　5類食物千萬別過夜翻熱　半熟蛋滋生大量細菌

很多打工仔為了省錢都會自備午餐，不過坊間經常有指進食隔夜菜，對身體無益，甚至會增加患癌風險。到底是否屬實？另外又有甚麼食物不宜放過夜？尚營坊營養師黃雅婷（Anna）接受《有線健康》訪問，為大家拆解有關隔夜菜的迷思，讓大家食得安心又健康。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
坊間有指食隔夜菜，對身體無益，甚至會增加患癌風險。（資料圖片）

隔夜菜迷思｜1. 食隔夜菜會食物中毒？

營養師黃雅婷指，一般來說，只要食物儲存恰當，將餸菜烹調至全熟，並於兩小時內把餸菜放置於安全溫度，即低於攝氏4度或高於攝氏60度，讓食物降溫或保溫，抑制細菌的滋生，便能夠預防食物中毒。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
讓食物降溫或保溫，抑制細菌的滋生，便能夠預防食物中毒。（freepik）

隔夜菜迷思｜2. 食隔夜菜會致癌？

外間有指「食隔夜熟菜會令亞硝酸鹽急增，以及致癌」，營養師黃雅婷解釋，蔬菜本來就含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，而愈新鮮的蔬菜，含有的亞硝酸鹽愈低。她續指，只要將蔬菜烹煮，然後再雪藏，便可破壞硝酸鹽還原酶活性，以及抑制亞硝酸鹽的累積。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
蔬菜本來就含有硝酸鹽及亞硝酸鹽。（freepik）

而早前食安中心發表的調查亦顯示，熟菜樣本在雪櫃裏存放一夜後，並沒有檢出亞硝酸鹽。加上現有的科學數據亦未能證明從飲食中攝入的硝酸鹽和亞硝酸鹽，是與人類患癌有關。

隔夜菜迷思｜3. 硝酸鹽、亞硝酸鹽對人體有害？

本身硝酸鹽和亞硝酸鹽不會令人類致癌，但亞硝酸鹽在胃部可能會與胺或不新鮮肉類中的蛋白質產生作用，形成致癌的亞硝酸。不過，成年人消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統，能夠代謝亞硝酸鹽。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
亞硝酸鹽在胃部可能會與胺或不新鮮肉類中的蛋白質產生作用。（freepik）

不過，營養師黃雅婷提醒，吃剩的蔬菜如受細菌污染而產生亞硝酸鹽，嬰兒進食後則會有危險，尤其是剛加固6個月大至1歲的嬰兒。她建議，餵給嬰兒的食物，特別是蔬菜，最好在進食前才新鮮配製，並且應清洗乾淨、削皮、切碎或磨碎再用沸水焯，食用前把水倒去。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
餵給嬰兒的蔬菜，應清洗乾淨、削皮、切碎或磨碎再用沸水焯。（freepik）

營養師黃雅婷解釋，由於嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，較易患上亞硝酸鹽引致的正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症）。當血紅蛋白未能把氧氣傳送到身體各個組織，便會出現缺氧，令皮膚和嘴唇發紫的罕見症狀。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
吃剩的蔬菜如受細菌污染而產生亞硝酸鹽，嬰兒進食後則會有危險。（freepik）

隔夜菜迷思｜4. 那些蔬菜的硝酸鹽含量相對較低？

相對低硝酸鹽含量的蔬菜，有蕓薹屬（如：西蘭花及椰菜花）、豆類（如：荷蘭豆）、瓜菜或果菜類（如：番茄、節瓜及甜玉米）、塊根和塊莖類（如：甘筍及馬鈴薯）及莖類蔬菜（如：蘆筍及綠豆芽）。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
西蘭花。（freepik）
隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
番茄。（freepik）

隔夜菜迷思｜5. 有甚麼食物不宜隔夜加熱再食？

營養師黃雅婷指，只要儲放在適當溫度的雪櫃內，大部份食物都可以隔夜加熱再食，除了以下5大類食物：

（一）半熟蛋，例如：醬油溏心蛋、溫泉蛋。有機會有沙門氏菌感染。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
半熟蛋。(freepik)

（二）魚生、壽司 、生海鮮、生醃海鮮。有機會有李斯特菌感染。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
壽司。(freepik)

（三）半生熟的牛扒、肉類等。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
半生熟的牛扒。(freepik)

（四）燒味、滷水豆腐、滷水鵝片、滷水蛋、滷水墨魚。

因為這些食物已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
燒味。（Amanda Lim＠unsplash）

（五）冷盤前菜。

同樣是因為已放在不當溫度一段時間，通常超過2小時，便會滋生大量細菌。

隔夜菜含亞硝酸鹽　會致癌、食物中毒？營養師拆解迷思　5類食物不宜放過夜
冷盤前菜。(freepik)

尚營坊註冊營養師
黃雅婷 Anna

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營養師黃雅婷

（全文完）

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食隔夜菜會致癌？

暫時未能證明從飲食中攝入的硝酸鹽和亞硝酸鹽，是與人類患癌有關。👉🏻詳情

有甚麼食物不宜隔夜加熱再食？

燒味、滷水食物等不宜隔夜，會滋生大量細菌。👉🏻詳情

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