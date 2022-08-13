凍奶茶飲完即痾　地表最強瀉藥！醫生揭肚瀉4大原因＋兩類人特別敏感

凍奶茶被稱為「地表最強瀉藥」。不少香港人都愛喝凍奶茶，喝完凍奶茶後不一會更可能出現便意，嚴重甚至會腹瀉。不少上班族因工作壓力大導致長期便秘，若喝奶茶可通便，換個角度則代表可以治便秘、排毒甚至減肥？台大醫院前總醫師、現為蘋果樹北大聯合診所兒科醫生的吳其穎在YouTube頻道《蒼藍鴿的醫學天地》上，解釋了喝凍奶茶易引致肚不適的4大原因，並由台灣營養師宋明樺拆解凍奶茶能減肥的迷思。

不少人喝完凍奶茶後會出現便意，嚴重甚至會腹瀉。（istock圖片）

4大原因喝凍奶茶致腹瀉

冰塊不乾淨令大腸桿菌快速繁殖

吳其穎指出，含糖的奶茶中加入冰塊，會令大腸桿菌滋生得更快。若餐廳未有嚴格控制製冰水源和過程中的衞生，會令冰塊容易受到大腸桿菌污染，並大量滋生。而且很多人士可能買了一杯奶茶後喝不完，會喝一整天。飲品冷藏温度不夠低，加上夏天環境又濕又熱，細菌繁殖速度會非常快速。

冰塊容易受到大腸桿菌污染並大量滋生。（istock圖片）

紅茶底含決明子

不少連鎖店的紅茶味道大多相似，大家喝的茶底基本上都是以茶包或茶粉沖成，而當中包括一種非常特別的成分，決明子。決明子是常見的中藥藥材，具清肝明目、潤腸通便功用，市面上鋁包裝的紅茶飲品亦有機會看到這種成分。吳其穎說決明子等同瀉藥，但同時他亦指出，並非所有人服用決明子後都會產生強烈反應，茶中的決明子含量亦很有限，對腸胃敏感的人需要注意，有機會造成較為嚴重的肚瀉。

不少奶茶茶底含有成分決明子。（istock圖片）

奶精含油難消化

一般早餐店的奶茶都不是使用牛奶，而是在紅茶中加入奶茶粉或奶精拌製而成。市面上使用的奶精，一般由植物油、乳化劑、酪蛋白與香料等成分製成。吳其穎表示，這類奶精含油量既高且難消化。腸胃本身對油脂類特別敏感的人，甚至做過膽囊切除手術的患者，要特別小心對這類奶精內的「油」出現過敏反應。

奶精內的含油量既高且難消化。（istock圖片）

乳糖不耐症對鮮奶過敏

相反，有些人人士可能會出現喝奶精沒事，反而喝鮮奶茶導致腸胃不適的情況。吳其穎提到有些店會加入鮮奶或奶粉沖劑製作奶茶。這類奶製品內含有乳糖，會使患有乳糖不耐症的人士感到腸胃不適或腹瀉的情況。若本身常常因為喝牛奶而肚子不舒服，就可能會因喝下奶茶而拉肚子。

患有乳糖不耐症的人士會容易感到腸胃不適或腹瀉。（istock圖片）

喝奶茶通便代表可減肥？

有人認為喝奶茶易肚痛，換個角度則代表可以排毒和減肥。台灣營養師宋明樺曾在電視節目《醫師好辣》上分享一個案例，曾經有一名男生找他減肥。這名男生長期受到便秘困擾，最近則發現到一個「減肥大法」，就是每天一杯凍奶茶！

喝奶茶造成的腹瀉，頂多只能有助排走宿便，並無助減重。（istock圖片）

他說自己每天喝一杯凍奶茶都會腹瀉，希望透過此方法幫助「排毒」減肥。結果一周後他真的成功減去1公斤（約2.2磅）。可是宋明樺表明不推薦大家用這個方法減肥，她說喝奶茶造成的腹瀉，頂多只能有助排走宿便，並無助減重，甚至可能會令身體出現脫水的情況。她強調要把脂肪減掉，才能健康瘦身。

（全文完）