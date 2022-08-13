香港奇案｜元朗大旗嶺村膠桶藏屍案　22歲修錶員遭謀財害命棄屍水渠　兇手出獄：數已找

1999年12月11日，一名22歲的鐘錶修理員胡清河突然人間蒸發，缺席家庭飯局，而女友亦發現他的銀行及信用卡戶口透支逾7萬，最後警方拘捕了5名疑犯，查出因為胡清河與其中一人有金錢糾紛，而慘遭殺害，最後更被白英泥封屍，放在膠桶內，棄置到元朗大旗嶺村行人隧道水渠旁，轟動當時社會。

元朗大旗嶺村曾發生膠桶藏屍案。（維基百科）

藍膠桶藏屍 棄置行人隧道水渠

一日，警方接獲胡清河家人報案，指兒仔從1999年12月11日起失蹤，而女友亦發現胡清河的銀行及信用卡戶口透支逾7萬元，經過警方到多間銀行調查後，取得一盒拍到疑兇蹤影的錄影帶，最後在12月23日成功拘捕3男2女。

3男在被捕後，供稱其中一人陳文輝與胡清河有金錢糾紛，並直認胡清河的屍體被塞入一個盛載化學原料的膠桶，用白英泥封起，棄置到行人隧道水渠旁。警方聽後，立即趕到事發地點尋找膠桶，發現一個高四呎、直徑兩呎的藍色有蓋膠桶，而桶蓋更用上四條鐵扣封住，同時在垃圾收集站找到胡清河的手錶和銀包。

胡清河被塞入一個藍膠桶。（網絡圖片）

手腳扭曲、頸骨折斷、身體面部遭焚燒

消防員到場後，先將桶身連英泥切割，然後把外圍英泥逐塊鑿開，經過法醫指導下，眾人用上3小時終於成功取出胡清河的屍體。探員發現屍體是被人倒轉放入，手腳不規則扭曲，而且已經開始腐爛發臭，頭部有多處傷痕，頸骨折斷，身體面部亦遭受焚燒。據知，當時的水泥明顯呈現到胡清河的身體形狀，而且還粘有頭髮和爛肉，過程中，探員需在口臭搽上藥油去除臭味，並出外輪流透氣。胡清河父親最後憑兒子的牙齒特徵，包括上下顎門牙天生欠缺6隻牙齒，來認出其身份。

胡清河父親憑其牙齒特徵認出身份。（網絡圖片）

首被告被裁定謀殺罪名不成立

案件在兩年後，即2001年7月13日開審，3名男子被控謀殺，其中首被告陳文輝只承認誤殺。陳文輝作供指胡清河當日主動找他修理鐘錶，但兩人沒有就維修費達成共識，另外又稱胡清河因賭波而欠他3萬9千元，但一直只還過2千元，為了要胡清河還錢，於是他聯同兩個朋友將胡清河綁起，以其信用卡提款，期間胡清河以木方對他亂打，於是他就搶走木方錯手打死胡清河，後來就按上文提到的方法，把胡清河封屍。

最後，法官裁定3人謀殺罪名不成立，而陳文輝誤殺罪名及非法處理屍體罪名成立，合共判監16年，而其餘2個被告則裁定非法處理屍體罪名成立，判監3年4個月。

陳文輝出獄後FB回應：已找數

據知首被告陳文輝出獄後已改名換姓，自力更新，做小販再開鋪，並成功買車買樓，組織家庭。不過日前有網民到疑似是陳文輝開創小食鋪FB留言問：「其實網上傳聞，你好多年前喺村屋犯過誤殺罪，仲send律師信比相關YouTube頻道叫人收聲，係咪真嘅呢？」陳文輝就回答：「我心態係數已找，不用封別人嘴巴。」

陳文輝出獄後FB回應：已找數。（網絡圖片）

不少網民見到後，都紛紛留言大鬧陳文輝：「睇佢回應得咁輕鬆輕描淡寫覺得冇咩悔意咁」、「奪取人地生命 唔係坐左監就當冇事發生 佢有重新既機會 咁死者呢？」、「有啲罪孽係跟一世，佢呢世都唔值得別人原諒」。

（全文完）