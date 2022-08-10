返回
按輸入鍵開始搜尋
木蘭風球｜10個颱風名因香港名命　獅子山／白海豚　還有一個同茶餐廳有關｜附名稱背後意義

木蘭風球｜10個颱風名因香港名命　獅子山／白海豚　還有一個同茶餐廳有關｜附名稱背後意義

颱風名字千奇百趣，又有食物名又有地方名，但到底是誰為每個風球命名，而每個名字背後又有甚麼意義？另外，原來有10個風球名都是由香港提供，其中更有一個名是來自港式傳統飲品！下文即為你拆解颱風名字由來和意義。

有10個風球名都是由香港提供。（[email protected]

颱風名字來自14個地區

颱風名字是由世界氣象組織颱風委會員成員提供，包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，每個成員各提交10個名字，合共140個供重覆使用，但若果該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，成員需提供新名字替換。

造成重大傷亡會除名

以2006年的颱風「榴槤」為例，由於當時在菲律賓造成1,400人傷亡，所以遭永久除名，翌年改名為「山竹」。不過在2018年，「山竹」再次對菲律賓和華南沿岸造成重大破壞，因此亦被永久除名。2019年，「山竹」改名為「山陀兒」，山陀兒是一種擁有黃皮厚皮和白色果肉的水果，與山竹很相似。

香港多以地名和山名為颱風命名。（[email protected]

中港澳起命準則大不同

140個颱風名字各具意義，根據天文台資料顯示，中國及澳門多數以動植物名字起名，香港就用地名和山名，日本則全以星座去命名，而今次「木蘭」一名就意指一種原產於中國的花：木蘭花。

10個由香港命名的颱風

  • 鳳凰：鳳凰山，香港山名
  • 馬鞍：馬鞍山，香港山名
  • 珊珊：普遍少女暱稱
  • 白海豚：生活在香港水域的中華白海豚，香港吉祥物
  • 玲玲：普遍少女暱稱
  • 榕樹：華南地區常見的一種樹木
  • 萬宜：原本海峽名稱，現在改建成水庫
  • 鴛鴦：一種鴨子，亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成
  • 彩雲：色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱
  • 獅子山：香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱
獅子山是其中一個颱風名。（iStock）

根據排序，下次打風的風球名，將會是北韓提供的「米雷」，再下下次就是香港提供的「馬鞍」。

（全文完）

天文台神秘「綠雨警告信號」　30年來未對外發布　最後因一原因取消
天文台｜大雨濕身8個極速乾鞋法　吸濕除臭去噏味好物推介　辦公室就做到
香港大多以甚麼準則來為颱風命名

香港喜歡以地名和山名去命名。

颱風名字會否一直使用？

若果該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，需要有新名字替換。

上一條影片 瘧疾｜日本專家列4類人最惹蚊　血型、年齡都有關　常喝1類飲品易被咬｜附衛生署6招防蚊
下一條影片 政府倡膠袋徵費加至一元　有議員指增至兩元更有效用　環保署：將來有需要會再加
客戶服務