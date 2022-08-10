木蘭風球｜10個颱風名因香港名命　獅子山／白海豚　還有一個同茶餐廳有關｜附名稱背後意義

颱風名字千奇百趣，又有食物名又有地方名，但到底是誰為每個風球命名，而每個名字背後又有甚麼意義？另外，原來有10個風球名都是由香港提供，其中更有一個名是來自港式傳統飲品！下文即為你拆解颱風名字由來和意義。

颱風名字來自14個地區

颱風名字是由世界氣象組織颱風委會員成員提供，包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，每個成員各提交10個名字，合共140個供重覆使用，但若果該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，成員需提供新名字替換。

造成重大傷亡會除名

以2006年的颱風「榴槤」為例，由於當時在菲律賓造成1,400人傷亡，所以遭永久除名，翌年改名為「山竹」。不過在2018年，「山竹」再次對菲律賓和華南沿岸造成重大破壞，因此亦被永久除名。2019年，「山竹」改名為「山陀兒」，山陀兒是一種擁有黃皮厚皮和白色果肉的水果，與山竹很相似。

中港澳起命準則大不同

140個颱風名字各具意義，根據天文台資料顯示，中國及澳門多數以動植物名字起名，香港就用地名和山名，日本則全以星座去命名，而今次「木蘭」一名就意指一種原產於中國的花：木蘭花。

10個由香港命名的颱風

鳳凰：鳳凰山，香港山名

馬鞍：馬鞍山，香港山名

珊珊：普遍少女暱稱

白海豚：生活在香港水域的中華白海豚，香港吉祥物

玲玲：普遍少女暱稱

榕樹：華南地區常見的一種樹木

萬宜：原本海峽名稱，現在改建成水庫

鴛鴦：一種鴨子，亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成

彩雲：色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱

獅子山：香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱

獅子山是其中一個颱風名。（iStock）

根據排序，下次打風的風球名，將會是北韓提供的「米雷」，再下下次就是香港提供的「馬鞍」。

（全文完）