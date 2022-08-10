瘧疾｜日本專家列4類人最惹蚊　血型、年齡都有關　常喝1類飲品易被咬｜附衛生署6招防蚊

夏天炎熱又多蚊，惹蚊之人真的很痛苦！加上最近本港亦出現多宗瘧疾輸入個案，由於是一種可致命的嚴重疾病，因此令防蚊問題再次受到關注。衛生署衛生防護中心列出6個預防蚊子叮咬及滋生的方法，又提醒市民應穿淺色長袖衫褲，並使用蚊怕水等驅蟲用品。而日本專家又指出，有4類人原來最易惹蚊！

夏天炎熱又多蚊，容易被蚊咬。（資料圖片）

瘧疾嚴重可致命

本港近日錄得多宗由瘧蚊叮咬傳播的瘧疾輸入個案，這是一種可致命的嚴重疾病，由寄生蟲引致。瘧疾是由雌性瘧蚊傳播，瘧蚊叮咬患者後會受感染，若再叮咬其他人，便有機會將瘧原蟲傳播。瘧疾患者通常會出現發燒、發冷、頭痛等症狀。如沒有適當治療，更可導致死亡。

瘧疾是一種可致命的嚴重疾病。（freepik）

6大防蚊貼士

衛生署衛生防護中心就此列出預防蚊子叮咬及滋生的措施，除了建議穿着寬鬆、淺色長袖衫褲及使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑外，又提醒市民避免使用有香味的化妝品或護膚品。另外還有以下6點：

1. 防蚊措施丨每星期為花瓶換水一次；

2. 防蚊措施丨每星期清理花盆底下的積水；

3. 防蚊措施丨緊蓋貯水器皿

4. 防蚊措施丨確保冷氣機底盤沒有積水

5. 防蚊措施丨把用完的罐及瓶放入有蓋的垃圾桶

6. 防蚊措施丨妥善存放食物及處理垃圾

妥善處理垃圾，有助預防蚊子滋生。（freepik）

4類人最易惹蚊

除了要注意環境衛生，原來亦有其他因素吸引蚊子出現。日本害蟲防除技術研究所的所長白井良和曾在節目上列出4類惹蚊人士。

有4類人特別惹蚊。（資料圖片）

1. 惹蚊丨體溫高

蚊子能感應人體溫度，因此體溫較高的人容易吸引蚊子的注意。例如：體溫維持在36度至37度的人、新陳代謝較快的小孩和孕婦。

新陳代謝較快的小孩容易吸引蚊子。（資料圖片）

2. 惹蚊丨容易出汗

汗水中含有乳酸和胺基酸，這些都是吸引蚊子的物質，因此容易出汗的人較惹蚊。

容易出汗的人較惹蚊。（freepik）

3. 惹蚊丨經常喝碳酸飲品

喝碳酸飲品的人會從呼吸和皮膚釋放更多的二氧化碳，而蚊子能夠感知人體呼出的二氧化碳。

經常喝碳酸飲品易惹蚊。（freepik）

4. 惹蚊丨腳臭

雙腳散發的氣味含有一種名為「異戊酸」的物質，能夠吸引蚊子的注意。

雙腳散發的氣味，能夠吸引蚊子的注意。（freepik）

除了以上提到的原因，原來血型都有所影響。根據白井良和先生的研究，O型的人最惹蚊，其次是B型及AB型，A型則最少被咬。

（全文完）