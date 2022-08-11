東京迪士尼懶人包｜門票購買＋FASTPASS攻略＋6大必玩設施APP預約　新手老手必看

日本從2022年6月1日起入境免隔離，相信不少旅遊人士已計劃到東京血拼，及再次踏足東京迪士尼的夢幻世界玩返夠本！相隔3年，東京迪士尼的交通、入場限制、園區有沒有改變或有新發展呢？馬上看以下最新資訊進修一下吧！

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東京迪士尼 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

最新園區「Fantasy Springs」2023開幕！

繼東京迪士尼2020年開幕的「美女與野獸園區」，東京迪士尼海洋以夢幻噴泉為主題的新園區「Fantasy Springs」也終於要在2023年盛大開幕！

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《魔雪奇緣》（Frozen）新園區| 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

耗資2500億日圓（約560億台幣）打造的 「Fantasy Springs」為東京迪士尼海洋的第八個園區，也是東京迪士尼海洋樂園有史以來最大園區，當中包含《魔雪奇緣》（Frozen）、《魔髮奇緣》（Tangled）以及小飛俠（Peter Pan）等經典動畫的三大展區，展區都有相互應的主題遊樂設施，例如《魔髮奇緣》中樂佩與費林一同搭乘的小渡船。園區還建有超奢華飯店俯瞰海洋樂園的全景，超正！

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《魔雪奇緣》（Frozen）新園區 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

必須用手機APP預約表演場次、遊樂及餐飲設施！

2019年起東京迪士尼推出了「東京迪士尼度假區官方 App」，這個APP非常有用，不但方便遊客了解各園區內的遊樂設施位置、狀態，還可預約所有設施！所以入場前，務必記得預先下載APP，APP有中文版提供！

「東京迪士尼度假區官方 App」| 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

除了顯示地圖，遊客可用「東京迪士尼度假區官方 App」選取「預約等候卡」，預約各項遊樂設施、活動、餐飲設施及與迪士尼明星的拍攝時間等等。尤其是預約餐飲設施！如果無一早預約，就不能進入園內任何一間餐廳用膳！

「東京迪士尼度假區官方 App」| 圖片來源：大喬小聰在日本Kiu & Chung YouTube

已取得的預約等候卡使用完畢之後，即可再次取得商店的預約等候卡。若遊客持有尚未使用的預約等候卡時，可再次取得預約等候卡的時間以下列先到達者為準。

拎取FASTPASS攻略

入場最好玩盡所有遊戲！如果想抽快速通關設施，可以在APP首頁點選「FP」預約。確認預約後，在預約時間會出現QR CODE，到設施的快速通關口掃描手機畫面QR CODE就可以入場！目前有9項熱門設施提供FASTPASS抽券服務，而抽完一張FASTPASS劵後約需等待2小時才能再抽下一張。FASTPASS券上會寫明遊客抽中的指定時段，持票準時到達即刻可以玩！

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用QR拎取FASTPASS | 圖片來源：KoDoo TV YouTube

攻略！建議預定自己喜好的遊樂設施，入場後第一時間衝去領取FASTPASS！如果比較貪心，全部都想玩，則可利用APP顯示的排隊時間作出計劃。例如最受歡迎的「怪獸電力公司」遊戲，通常要輪候70分鐘以上，因此，宜最先到此取FASTPASS，之後再找第二、第三、第四長輪候時間的遊樂取FASTPASS，就可以慳最多時間。當然也要視乎實際抽中的時段再作調整啦！

入場後第一時間衝去領取FASTPASS | 圖片來源：KKday

9項提供FASTPASS的熱門遊樂設施：

明日樂園：怪獸電力公司、巴斯光年星際歷險、太空山、星際旅行冒險續航

夢幻樂園：小熊維尼獵蜜記、幽靈公館、小小世界

動物天地：飛濺山

西部樂園：巨雷山

怪獸電力公司 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

必玩6個大熱遊戲設施+表演！

除了以上9項提供FASTPASS的熱門遊樂設施，其實東京迪士尼內所有遊樂設施都會因為輪候人數太多，而要求領有「Pass」的遊人才可以玩，所以一早鎖定最想玩的大熱遊戲，搶先領Pass或抽Pass，方為上策！

大熱必玩 1：「美女與野獸園區」

2020年開放的園區。遊客乘坐搖擺律動的魔法茶杯，隨著電影經典配樂的旋律靈活搖擺、流暢旋轉，一幕幕知名場景更將精彩呈現眼前！

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「美女與野獸園區」 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

「美女與野獸園區」 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

大熱必玩 2：小飛俠天空之旅

搭上飛天海盜船，由星空下的倫敦一路航向夢幻島！迪士尼電影《小飛俠》中令人嚮往的冒險

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小飛俠天空之旅 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

小飛俠天空之旅 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

大熱必玩 3：「大英雄天團歡樂世界」BAYMAX歡樂之旅

2020年4月開放的遊樂設施。以《大英雄聯盟》為主題的旋轉型搭乘式遊樂設施，與澎湃音樂一起旋轉。旁邊亦開立了以宇宙太空為主題的爆谷專門店，提供焦糖芝士、士多啤梨牛奶及牛油餅乾三種爆谷口味。

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BAYMAX歡樂之旅 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

BAYMAX歡樂之旅 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

大熱必玩 4：怪獸電力公司

搭上巡遊車、亮起手電筒，找出逗趣的怪獸們！

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怪獸電力公司 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

怪獸電力公司 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

大熱必玩 5：夢幻樂園森林劇場

是東京迪士尼樂園首座室內娛樂表演劇場，設計以森林為主題，讓人置身原始森林！音樂劇以米奇、米妮、唐老鴨和高飛在森林深處發現一個巨大的魔術音樂盒為序幕，當轉動音樂盒上的金鑰匙後，便會出現在迪士尼及PIXAR電影的不同角色，令人十分期待！

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夢幻樂園森林劇場 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

大熱必玩 6：米妮時尚工作室

東京迪士尼樂園首座專為米妮度身打造的設施「米妮時尚工作室」於卡通城開幕，屆時可以找美妮幫她設計服裝及合照！

米妮時尚工作室| 圖片來源：klook

米妮時尚工作室 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

只可選購一天的門票！

東京迪士尼分為2個園區：東京迪士尼樂園（Disneyland）和迪士尼海洋（Disney Sea），門票價格相同。現時入場門票選項已取消了2日、3日及4日門票，旅客只可購買一日門票入場。

2022年8月31日後入場，一日入場票（又稱「一日護照」、「1 Day Pass」）價格如下：

成人票（18歲以上） 7,900日元～ 9,400日元

學生票（12～17歲） 6,600日元～ 7,800日元

兒童票（4～11歲 ） 2,350日元～ 2,800日元

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旅客只可購買一日門票入場| 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

不可以Walk-in購票！

現時，東京迪士尼度假區現場暫停銷售園區票券，遊客必須註冊會員（迪士尼帳號）才能於線上購票，且僅可使用信用卡結帳。如要購票請至「東京迪士尼度假區線上預約＆購票」網站購票。售票狀況請參閱網站內的「票券資訊」。

如遊客入住東京迪士尼任何一間酒店，亦可於酒店內以優惠價錢購買住宿期間的指定日期票券。

購票請至網站購票 | 圖片來源：tokyodisneyresort.jp

如何前往？

事隔3年，相信大家已忘記怎樣前往東京迪士尼。視乎出發地點，如由東京車站搭乘JR僅需 15 分鐘車程，即可抵達東京迪士尼樂園。3大前往方法如下：

JR僅需 15 分鐘車程 | 圖片來源：KKday

（方法1）新宿車站 出發

搭乘電車：車程約 40 分鐘，共轉乘 1 次。

搭乘巴士：約 50 分鐘

路線：

JR 新宿車站 乘JR中央線快速 >>JR 東京車站 轉乘JR 京葉線、JR 武藏野線 >>到達JR 舞濱車站 >>徒步前往東京迪士尼樂園

新宿車站 | 圖片來源：KKday

（方法2）東京車站 出發

搭乘電車：約 20 分鐘，共轉乘 0 次。

搭乘巴士：約 35 分鐘

路線：

JR 東京車站步行轉乘JR 京葉線、JR 武藏野線 >>JR 舞濱車站>>徒步前往東京迪士尼樂園

JR 東京車站 | 圖片來源：KKday

（方法3）羽田機場 出發

搭乘電車：約 50 分鐘，共轉乘 2 次。

搭乘巴士：約 45 分鐘

路線：

羽田機場 >> 東京單軌電車>> JR 濱松町 轉乘 JR 山手線 >> JR 東京車站 轉乘JR 京葉線、JR 武藏野線 >> JR 舞濱車站 >> 徒步前往東京迪士尼樂園

（全文完）