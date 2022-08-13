劉在石50歲生日　出道31年零差評　長期低調捐款　國民MC劉大神10件好人好事　

8月14日是韓國「國民MC」劉在石50歲生日。貴為韓國最有地位和認知度的主持人，劉在石卻沒有驕傲，而是在走紅後一直默默回饋社會，幫助有需要人士，據節目《演中LIVE》，截至2021年劉在石的總捐款數字達到30億韓元（約1,800萬港元）。劉在石每次做善事都極為低調，不少藝人都曾稱讚他為「零差評藝人」，又被國民封為「劉大神」。2018年劉在石曾在「2018韓國文化藝術大獎」中獲頒總統表彰，下文看看劉在石如何成為大家眼中的「神」。

【1】對嘉賓、觀眾超友善

相信沒有人會反對劉在石人品極好。劉大神在節目中對待嘉賓很友善也很禮貌，而且可以用一句話化解尷尬的氛圍，節目外他跟觀眾亦能走的很近，會真誠地跟老人家鞠躬。劉大神的真誠打動了所有的觀眾以及藝人，令他在韓媒圈人緣極佳，亦受到很多人尊重，穩固了他的地位。

【2】估計捐出近半身家

除了性格之外，劉在石的暖心善舉也是他受國民歡迎的原因。據韓媒報道，劉在石目前還在租房子住，未有置業或投資物業，生活非常樸素的他熱心公益。據《TMI News》報道，劉在石拍攝綜藝每集片酬為1,500萬韓元，但劉在石幾乎每隔一段時間就會向不同慈善機構捐款5000萬韓元（約35萬港元），多年捐款累積下來可能已接近一半身家。

【3】捐助獨居老人

2011年，慈善機構「美麗財團」曾表示劉在石是機構的長期捐贈者，理事長更說劉在石是捐錢最多的藝人。據機構公告，劉在石過去10年至今，每月都一直向「美麗財團」機構下的獨居老人捐款500萬以上韓元（約3萬港元），但劉在石非常低調不想公開。

【4】親民幫忙路人

2012年，一名韓國女網友發表一則「劉在石哥哥，謝謝你」的文章，表示劉在石5月時曾在一山拍攝節目，當時吸引了大量人潮。混亂途中，該名網友的手機掉在地上，她的手在尋找手機時更被踩到受傷。劉在石見狀立即前來問候她，並向身邊人士大聲喊道一起幫忙找找。最後是劉在石找到手機，甚至用自己的衣服把手機認真擦拭了一遍，並給她一些錢買藥水膠布。

【5】捐贈煤球給低收人士

2013年末，劉在石在節目《無限挑戰》節目中義賣個人珍藏物品，並將所得款項全數捐贈予煤炭銀行。在節目中，劉在石還親自運送煤球給低收人士，據「babsang共同體福祉財團」透露，劉在石由2013年開始已有定期向機構捐款，2016年2月及11月分別捐出5,000萬韓元（約35萬港元）的煤炭。而劉在石由2013年末至2017年2月向「babsang共同體福祉財團」捐贈的金額高達2億3,000萬韓圜（約138萬港元）。

【6】自費購保暖外套予200工作人員

2016年，劉大神為了慰勞約200名不分晝夜在寒冬工作的工作人員，自費為主持的5個節目《無限挑戰》、《Running Man》、《Happy Together》、《SUGAR MAN》、以及《同床異夢》全體工作人員購買保暖外套，一如既往低調送禮。

【7】支援慰安婦

2017年，劉大神給慰安婦福祉支援機構「分享之家」捐贈了5000萬韓元（約35萬港元）。據報道劉在石從2014年7月以來已累積捐出2億1000萬韓元（約126萬港元），善款用作建立慰安婦受害者人權中心及對受害者進行各種福祉支援。

【8】災後捐款

2019年，劉在石曾為受颱風災害影響的民眾，捐贈5000萬韓元（約35萬港元）。2022年8月初韓國發生了80年來最强暴雨，導致首爾多區大水浸、停電，劉在石亦捐出1億韓元（約70萬港元）幫助受影響家庭。如非相關機構公開，大家都不知道他的善舉，是名副其實的捐贈天使。

【9】支援500位低收入女性

2020年，劉在石為500位低收入的女性捐贈了一大筆的善款，支援這些女性購買衛生巾等女性用品，再次成為了韓網熱議的話題。

【10】為網友繳付手術費

2022年6月，有網友在網上發帖文表示自己的朋友最近因心臟疾病而做了手術，在醫療保險免除大部分手術費後，仍欠1,500萬韓元（約9萬港幣）。當他的朋友為這筆錢惆悵時，竟收到了劉在石的一筆捐款，令他順利支付手術費。

劉在石出道多年來一直熱心於公益善舉，絕對配得上「大神」稱號。

（全文完）