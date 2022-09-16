沐浴露、洗頭水、洗手液千萬別稀釋　醫生警告愈洗愈污糟　4大後果必後悔

很多人會在沐浴露、洗頭水、洗手液快用完時，加水填補再多用幾次。這樣做雖然錢是慳了，但醫生說長期使用加水稀釋的清潔用品，不但等同使用「污水」清潔，嚴重還會影響身體，引致各種皮膚問題！

加水再用等同「污水」？ | 圖片來源：jcomp

清潔用品加水 等同養殖細菌的「污水」

台灣家醫部預防醫學科洪暐傑醫生，早前在訪問中建議大家，不要在沐浴露或洗頭水快用完時加水後再分多次使用。他解釋，不論是哪一種清潔用品，製作過程都一定會有配方，成分比例以達產品效果。稀釋會破壞成份比例，令產品效果及清潔作用大幅下降，容易滋生細菌和黴菌。

而且，產品本身添加的防腐劑濃度也會被水稀釋，使防腐效果下降，同樣使微生物大量滋生，造成產品腐壞變質。所以在沐浴露或洗頭水加水稀釋，如同使用充滿細菌的「污水」沖涼洗頭！

清潔用品普遍都不建議加水 | 圖片來源：freepik

4大嚴重後果！誘發毛囊炎會致脫髮

洪醫生續指，除非產品上有特別說明需要稀釋，否則一般清潔用品普遍都不建議加水，避免洗不乾淨或衍生其他問題；另外在使用份量也不宜太過節儉，否則清潔能力也會大大減少。

長期使用稀釋清潔用品，醫生警告有4大嚴重後果！

（1）降低清潔效用

（2）導致傷口感染

（3）誘發皮膚問題

（4）脫髮

訪問中有過來人分享慘痛經驗說：「有次在剩餘最後的洗頭水內加水，因為加得太多次，自己就忘記了，大約洗了一個多月，頭皮最終誘發毛囊炎……」

毛囊皮膚受細菌感染 | 圖片來源：jcomp

毛囊炎由細菌+毛孔阻塞引致

說到引起毛囊炎的原因，是由於毛囊口的周圍遭受化膿性球菌（細菌）的侵犯！最常見有金黃色葡萄球菌，其他還有表皮葡萄球菌、鏈球菌和類大腸桿菌等，這些細菌都常見於廁所和浴室。另外，毛囊開口處也有不少污染物會令毛孔阻塞，如老廢角質、汗水、髒汙物等等；最終也會令毛囊皮膚受細菌黴菌等微生物感染，導致脫髮。

嚴重導致脫髮問題 | 圖片來源：freepik

自來水也是細菌的來源

事實上，自來水本都有帶有細菌和雜質！洗澡時水流動於身體上還好，但裝進瓶內不流動又潮濕，細菌自然容易不斷增長，也可能滋生黴菌。若發現沐浴露或洗頭水用到見底，即時加水應急使用一次是可以，但切記不能長期如此使用。

（全文完）