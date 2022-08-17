癌症預警｜60歲男靠檢測癌症指數　及早發現前列腺癌救一命

大部分癌症都沒有具體的預防方法，但不用灰心，因為可以「預警」！說的是近年很多人關注的「癌症指數」。當指數顯示偏高，發出預警，即使本身未有任何癌症的症狀，也可考慮做進一步檢查，有機會及早發現惡性腫瘤，若能成功制止它繼續生長和發展，達至根治效果，也差不多等於「預防」了。《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解癌症指數的作用。

癌症雖然沒法預防，但透過檢測癌症指數可以達到預警效果。（Louis Reed＠nsplash）

癌症指數是如何得出？

癌症指數其實是什麼呢？其實是當我們身體裡面有腫瘤，會過量地分泌一些蛋白質，而醫生就利用這些蛋白質的水平，評估病人患癌的風險。若已確診癌症，病情深淺、治療後的效果、治療後的病情跟進等等，癌症指數都可以提供很大的參考作用。

反過來說，如果沒有這些癌症指數的話，醫生就不容易判斷病情，因為康復的病人不可能每月安排照一次電腦掃描或抽組織檢查，但有了癌症指數，醫生就可以根據癌症指數的水平，決定是否需要做其他檢查，以及最適合的檢查時間。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

60歲男檢測癌症指數及早發現癌症

以下分享一個個案：王先生，60多歲，因年紀大，做定期身體檢查時醫生建議他同時檢查前列腺癌指數，豈料得出的結果是10（4以上屬於偏高，愈高愈有機會是癌症），於是醫生安排他做磁力共振檢查，並抽取前列腺組織化驗，最後確診早期前列腺癌，接受了手術切除前列腺，達到根治的效果，至今行得走得，生活大致如常。

現時有很多種癌症指數，適用於不同癌症，以下3種比較常用，對發現癌症幫助很大：

【1】甲類胎兒蛋白Alpha feto protein (AFP)

【2】前列腺特異抗原Prostate specific antigen (PSA)

【3】癌胚胎抗原Carcinoembryonic antigen (CEA)

（全文完）

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