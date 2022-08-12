好人好事｜驚見女生跳橋　巴士司機停車救人　一句話獲網民封超級英雄

看到有人跳橋，你會選擇出手相助，還是視若無睹呢？韓國首爾早上繁忙時間，一名巴士司機駕駛途中，留意到一名女生爬上大橋欄杆準備跳橋，毫不猶豫停車相救，並示意乘客幫忙報警。期間司機為怕女生再做傻事，一直拉住她、陪伴她，直至警員到場。事後他接受傳媒訪問時的一句話，令網民非常感動，更封他為超級英雄。

巴士上的攝錄鏡頭拍下一名女生爬上大橋欄杆準備跳橋，事發時天橋上車來車往。（JTBC News YouTube截圖）

巴士司機秒停車救人

8月8日早上約10點，正值韓國首爾上班繁忙時間，如常駕駛著6716號巴士通過楊花大橋的姓郭男司機，留意到橋邊行人通道上有位女生，似乎正攀上護欄。郭司機事後表示，該女生當時脫下鞋子，與手袋一同整齊放在地上。他見狀立刻停車，並落車飛奔跳過防撞欄杆，千鈞一髮之際把女生拉住，並示意車上乘客幫忙報警。

司機見狀立刻停車，飛奔跳過防撞欄杆把女生拉回來。（JTBC News YouTube截圖）

期間司機為怕女生再做傻事，一直輕輕拉住她的衣服並陪伴她。警察到場後，郭司機才重回巴士繼續開車。據報道，該名女生只有20多歲，事發後警察立刻通知了她的家人。楊花大橋連接住首爾麻浦區和永登浦區，是首爾最繁忙大橋之一。當時車來車往，但橋上所有車輛都忽視了這個女生，唯獨郭司機留意到並出手相救，實在令人敬佩。

並示意車上乘客幫忙報警。（JTBC News YouTube截圖）

司機一句話 網民封超級英雄

郭司機在訪問中提到：「當下覺得她的行為非常危險，沒有想太多就馬上停車。」這句話令不少網民表示感動到想喊，更封他為超級英雄。有網民留言：「好人有好報，司機以後一定會越來越有福氣。」也有網民留言希望事主以後能珍惜生命，幸福生活下去。

郭司機一直輕輕拉住女生，乘客則幫忙報警。（JTBC News YouTube截圖）

警員到場後，郭司機輕拍女生以示安慰，便重回巴士繼續開車。（JTBC News YouTube截圖）

（全文完）

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