陳凱琳入迪士尼慶祝結婚4週年　鄭嘉穎愛妻8件事　為老婆戒煙戒蒲戒粗口

昨晚（8月11日），陳凱琳（Grace）在社交平台Instagram貼上和老公鄭嘉穎在迪士尼看煙花的短片，慶祝結婚4週年。雖然鄭嘉穎年紀比Grace大22年，剛拍拖時不被外界和陳爸爸看好，但兩人仍然堅持走下去，成為現在幸福滿滿的4口之家。事實上，鄭嘉穎早在與Grace拍拖前已經對她愛護有加，直至婚後仍無條件支持老婆，即去下文看鄭嘉穎8件愛妻事。

陳凱琳鄭嘉穎迪士尼慶祝結婚4週年。（ghlchan＠IG）

【1】貼心買糖吸引Grace注意

鄭嘉穎和Grace因為拍攝TVB電視劇《殭》而相識，Grace曾說過鄭嘉穎在拍攝期間很照顧自己，有次他得知自己喜歡吃糖，於是就一次過買齊不同款式和顏色的糖回來，貼心舉動令Grace十分感動，也成功吸引她注意。

貼心買糖吸引Grace注意。（ghlchan＠IG）

【2】不報平安就睡不著

鄭嘉穎在拍拖後也沒懶惰，一次，Grace在橫店拍攝劇集時輕微中暑，雖然有同行的媽媽照顧，但鄭嘉穎得悉事件後仍徹夜未眠，指Grace不報平安就睡不著，所以整晚都在等待她的短訊，難怪Grace事後大讚對方超Sweet。

Grace不報平安就睡不著。（ghlchan＠IG）

【3】「粉身碎骨」為Grace解話

2016年TVB台慶活動期間，主持之一的Grace把成語「奮不顧身」講成「粉身碎骨」，成為了網民熱話。事後鄭嘉穎接受訪問時，立即為女友解話：「佢中文不嬲唔太好，啲四字詞語係亂用啲，我都係無綫藝人，依家（受訪）咪『粉身碎骨』令你哋開心，盡力而為，令大家充滿娛樂性。」

Grace把成語「奮不顧身」講成「粉身碎骨」。（網絡圖片）

【4】首次公開承認戀情

Grace家庭富裕，單是擁有的物業已經價值超過10億元，而且從小家規就很嚴，所以戀愛經驗不多。相反鄭嘉穎以往經常與不同女星傳緋聞，例如陳敏之、周麗淇和佘詩曼等，但從不會主動承認戀情，直到與Grace拍拖後，才首次公開認愛。

鄭嘉穎首次公開認愛。（ghlchan＠IG）

【5】戒煙、戒蒲、戒粗口

鄭嘉穎在認識Grace前，一直都有食煙、飲酒、蒲吧的習慣，令Grace父母十分擔心。但行動勝過一切，鄭嘉穎決心進行「三戒」，包括戒煙、戒蒲、戒粗口，並跟隨Grace一齊信主返教會。友人透露，鄭嘉穎都知道Grace父母不易接受兩人交往，於是他肯為Grace摒棄壞習慣，拉近兩人的距離，終於，Grace父母慢慢接受了鄭嘉穎。

為Grace戒煙、戒蒲、戒粗口。（ghlchan＠IG）

【6】開設個人IG放閃

一直沒有個人IG的鄭嘉穎，為了知道Grace的動態和了解她的生活，於是決心開設個人IG帳號，並經常上載兩人甜蜜合照和溫馨家庭相。Grace表示：「其實一路以來，身邊啲朋友，同埋我都有叫佢開IG，終於打動到佢開呢個IG啦！佢肯行呢一步已經好好，第時如果佢玩唔慣，我會教玩。」

【7】主動帶Grace識朋友

鄭嘉穎曾透露自己一早就認定了Grace，所以兩人拍拖不久，就已經主動帶對方認識自己圈中好友，並常常拖實Grace一起出席朋友聚會和婚禮，確立其女友的身份。

主動帶Grace識朋友。（ghlchan＠IG）

【8】萌生結婚念頭

鄭嘉穎和Grace相戀1年後就決定結婚，鄭嘉穎在婚禮誓詞上說：「你帶畀我嘅喜悅、快樂，係從來未試過，你令我想組織家庭，同你拍拖一年左右就向你求婚，但時機未成熟要等到今年，多謝你答應嫁畀我，無論以後條路係點，我哋一齊行落去，我會照顧你一生一世，I Love You So Much！」當遇上Grace後，鄭嘉穎就知道對方是「對的人」，所以一直很期待婚後生活和組織家庭。

鄭嘉穎和Grace相戀1年後就決定結婚。（ghlchan＠IG）

Grace在結婚4週年的IG帖文上，寫上：「LOVE is ever shifting, exploding, moving, transforming, shining and endlessly revolving—and just like a firework.」不少網友都替兩人感到高興，留言祝福：「Happy Anniversary!」

（全文完）