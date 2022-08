陳凱琳入迪士尼慶祝結婚4週年　鄭嘉穎愛妻8件事　為老婆戒煙戒蒲戒粗口

昨晚(8月11日),陳凱琳(Grace)在社交平台Instagram貼上和老公鄭嘉穎在迪士尼看煙花的短片,慶祝結婚4週年。雖然鄭嘉穎年紀比Grace大22年,剛拍拖時不被外界和陳爸爸看好,但兩人仍然堅持走下去,成為現在幸福滿滿的4口之家。事實上,鄭嘉穎早在與Grace拍拖前已經對她愛護有加,直至婚後仍無條件支持老婆,即去下文看鄭嘉穎8件愛妻事。

陳凱琳鄭嘉穎迪士尼慶祝結婚4週年。(ghlchan@IG)

【1】貼心買糖吸引Grace注意

鄭嘉穎和Grace因為拍攝TVB電視劇《殭》而相識,Grace曾說過鄭嘉穎在拍攝期間很照顧自己,有次他得知自己喜歡吃糖,於是就一次過買齊不同款式和顏色的糖回來,貼心舉動令Grace十分感動,也成功吸引她注意。

貼心買糖吸引Grace注意。(ghlchan@IG)

【2】不報平安就睡不著

鄭嘉穎在拍拖後也沒懶惰,一次,Grace在橫店拍攝劇集時輕微中暑,雖然有同行的媽媽照顧,但鄭嘉穎得悉事件後仍徹夜未眠,指Grace不報平安就睡不著,所以整晚都在等待她的短訊,難怪Grace事後大讚對方超Sweet。

Grace不報平安就睡不著。(ghlchan@IG)

【3】「粉身碎骨」為Grace解話

2016年TVB台慶活動期間,主持之一的Grace把成語「奮不顧身」講成「粉身碎骨」,成為了網民熱話。事後鄭嘉穎接受訪問時,立即為女友解話:「佢中文不嬲唔太好,啲四字詞語係亂用啲,我都係無綫藝人,依家(受訪)咪『粉身碎骨』令你哋開心,盡力而為,令大家充滿娛樂性。」

Grace把成語「奮不顧身」講成「粉身碎骨」。(網絡圖片)

【4】首次公開承認戀情

Grace家庭富裕,單是擁有的物業已經價值超過10億元,而且從小家規就很嚴,所以戀愛經驗不多。相反鄭嘉穎以往經常與不同女星傳緋聞,例如陳敏之、周麗淇和佘詩曼等,但從不會主動承認戀情,直到與Grace拍拖後,才首次公開認愛。

鄭嘉穎首次公開認愛。(ghlchan@IG)

【5】戒煙、戒蒲、戒粗口

鄭嘉穎在認識Grace前,一直都有食煙、飲酒、蒲吧的習慣,令Grace父母十分擔心。但行動勝過一切,鄭嘉穎決心進行「三戒」,包括戒煙、戒蒲、戒粗口,並跟隨Grace一齊信主返教會。友人透露,鄭嘉穎都知道Grace父母不易接受兩人交往,於是他肯為Grace摒棄壞習慣,拉近兩人的距離,終於,Grace父母慢慢接受了鄭嘉穎。

為Grace戒煙、戒蒲、戒粗口。(ghlchan@IG)

【6】開設個人IG放閃

一直沒有個人IG的鄭嘉穎,為了知道Grace的動態和了解她的生活,於是決心開設個人IG帳號,並經常上載兩人甜蜜合照和溫馨家庭相。Grace表示:「其實一路以來,身邊啲朋友,同埋我都有叫佢開IG,終於打動到佢開呢個IG啦!佢肯行呢一步已經好好,第時如果佢玩唔慣,我會教玩。」

【7】主動帶Grace識朋友

鄭嘉穎曾透露自己一早就認定了Grace,所以兩人拍拖不久,就已經主動帶對方認識自己圈中好友,並常常拖實Grace一起出席朋友聚會和婚禮,確立其女友的身份。

主動帶Grace識朋友。(ghlchan@IG)

【8】萌生結婚念頭

鄭嘉穎和Grace相戀1年後就決定結婚,鄭嘉穎在婚禮誓詞上說:「你帶畀我嘅喜悅、快樂,係從來未試過,你令我想組織家庭,同你拍拖一年左右就向你求婚,但時機未成熟要等到今年,多謝你答應嫁畀我,無論以後條路係點,我哋一齊行落去,我會照顧你一生一世,I Love You So Much!」當遇上Grace後,鄭嘉穎就知道對方是「對的人」,所以一直很期待婚後生活和組織家庭。

鄭嘉穎和Grace相戀1年後就決定結婚。(ghlchan@IG)

Grace在結婚4週年的IG帖文上,寫上:「LOVE is ever shifting, exploding, moving, transforming, shining and endlessly revolving—and just like a firework.」不少網友都替兩人感到高興,留言祝福:「Happy Anniversary!」

(全文完)