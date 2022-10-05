日本東京酒店｜6間$400以下之選！免費按摩浴池＋3分鐘行到JR山手線　新宿、新橋都有

日本終於開關，想要回鄉第一步要找的必定是機票酒店，而選擇酒店最好當然是方便就腳，《有線生活》為大家精選了6間東京JR山手線沿線的酒店，包括新橋、新宿、秋葉原等，全部交通方便，而且人均約$400以下，極高性價比！

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日本東京酒店｜1. Sequence宮下公園

Sequence宮下公園酒店，位於澀谷宮下公園旁，距離澀谷站只需5分鐘步行路程。酒店提供多元化房型選擇，小空間客房與大空間套房皆有。4樓有連接公園的咖啡廳及休息室，而最頂層18樓，則有可以看到澀谷全景的餐廳及酒吧。值得一提的是，這間酒店採用人臉辨識進行入住及退房手續，最遲退房時間為下午2時，早餐時間亦供應至中午12時，非常適合愛睡懶覺的人。

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酒店距離澀谷站只需5分鐘步行路程。（Sequence宮下公園IG）

4樓有連接公園的咖啡廳及休息室。（Sequence宮下公園IG）

可以看到澀谷全景。（Sequence宮下公園IG）

酒店提供多元化房型選擇。（Sequence宮下公園）

地址：東京都渋谷区神宮前​6-20-10

交通：JR山手線「澀谷站」步行3分鐘

價格：HK$677起／晚（人均HK$339）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

日本東京酒店｜2. Meguroholic Hotel

酒店位於目黑區，環境比較寧靜，附近有不少文青小店和Cafe。酒店距離目黑站只需3分鐘步行路程，交通方便。酒店提供的2人房間在市內亦相對較大，平均25平方米，最大可達57平方米。而酒店最大賣點為頂層設有按摩浴池。

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Meguroholic Hotel位於目黑區。（Meguroholic Hotel）

提供的2人房間在市內亦相對較大。（Meguroholic Hotel）

酒店最大賣點為頂層設有按摩浴池。（Meguroholic Hotel）

地址：東京都目黒区目黒1-3-14

交通：JR山手線「目黒站」步行3分鐘

價格：HK$666起／晚（人均HK$333）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

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日本東京酒店｜3. 美滿如家酒店 東京上野NORTH（MIMARU TOKYO UENO NORTH）

美滿如家酒店－東京上野NORTH，距離上野站3分鐘步行路程。這間酒店特別受情侶和家庭歡迎，它除了提供2人房，亦有更寬敞的大房間，供4至6人入住，房間內更設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主，對面便是上野公園以及大大小小博物館藝術館，環境舒適。

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酒店距離上野站3分鐘步行路程。（美滿如家酒店FB）

酒店有寬敞的大房間，可供多人入住。（美滿如家酒店FB）

酒店房間設有小廚房，酒店亦可以免費借用小廚具，用作簡單下廚。（美滿如家酒店FB）

整間酒店以無印一樣的日式簡約風格為主。（美滿如家酒店FB）

地址： 東京都台東区上野7丁目14-4

交通：JR山手線「上野站」步行3分鐘

價格：HK$718起／晚（人均HK$359）

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日本東京酒店｜4. 秋葉原利索爾酒店（Hotel Resol Akihabara）

秋葉原利索爾酒店，位於秋葉原，距離秋葉原車站僅3分鐘步行路程，附近景點有上野動物園、日本武道館等，只需數10分鐘車程便到達。酒店設計以復古風為主，運用了大量實木和鐵的元素，予人一種置身紐約布魯克林市的感覺。

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秋葉原利索爾酒店，位於秋葉原。（Jezael Melgoza＠unsplash）

酒店設計以復古風為主。（秋葉原利索爾酒店）

酒店運用了大量實木和鐵的元素。（秋葉原利索爾酒店）

地址：東京都千代田区神田須田町2-25-12

交通：JR山手線「秋葉原」步行3分鐘

價格：HK$420起／晚（人均HK$210）

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日本東京酒店｜5. 風帆銀座8皇家公園酒店（THE ROYAL PARK CANVAS GINZA 8）

位於新橋銀座的風帆銀座8皇家公園酒店，地理位置優越，距離新橋站7分鐘步行路程。酒店附近更有齊深受香港人歡迎的驚安之殿堂、藥妝店、超市和便利店，超級方便！其裝潢以歷史傳統融入在現代設計，內有不少復古沙發、吊燈和屏風，加上淡淡的黃燈，非常有格調，打卡一流！

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酒店位於新橋銀座，位置優越。（風帆銀座8皇家公園酒店）

酒店裝潢以歷史傳統融入在現代設計。（風帆銀座8皇家公園酒店）

酒店非常有格調。（風帆銀座8皇家公園酒店）

地址：東京都中央区銀座八丁目9番4号

交通：JR山手線「新橋」 銀座口步行7分鐘

價格：HK$488起／晚（人均HK$244）

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日本東京酒店｜6. 新宿王子大酒店（Shinjuku Prince Hotel）

新宿王子大酒店位於歌舞伎町，外觀為典雅的紅磚色，屬於市內一間經典酒店，客房入住率長期屆滿。酒店距離新宿站僅5分鐘步行路程。前往銀座、丸之內、霞關等東京都內著名地點，只需20分鐘內均可到達，相當方便。另外，酒店提亦供按摩服務和享有城市環景的餐廳。

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新宿王子大酒店外觀為典雅的紅磚色。（新宿王子大酒店）

酒店餐廳可看到城市環景。（新宿王子大酒店）

客房入住率高。（新宿王子大酒店）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-30-1

交通：JR山手線「新宿站」步行5分鐘

價格：HK$651起／晚（人均HK$325.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

（全文完）