新襪小銀夾千萬不要掉　隱藏用途被公開　網民震驚：活了30年才知

新襪小銀夾超實用，千萬不要掉！大家買新襪的時候，有沒有留意到在襪頭位置，通常都附有一個小銀夾，你是否以為它是廢物，隨手將它立棄置？如果你這樣做就大錯特錯了。最近有網民在fb發問，這件小物的真正用途，結果引來醒目網民回覆，答案令人意想不到。

早前有台灣網民在「爆廢公社二館」發文求助指，到底新襪附送的小銀夾有什麼用途，希望有人可以解答到他多年來的疑問。結果沒多久，引來知道內情的網民回覆指，小銀夾的真正叫法，其實是「鋁夾」，又或者「鋁扣」，正確用途是用來剪掉新襪上的線頭。

小銀夾的真正叫法是「鋁夾」，用來剪掉新襪上的線頭。（unsplash）

輕鬆斷開線頭

小銀夾究竟如何剪斷線頭，該名網民沒有多作解釋。不過YouTuber新鳳嗚就有出片，詳細教大家如何善用這工具。用法很簡單，大家首先只要將原本屈曲的小銀夾拗直，之後把它穿過新襪的吊牌及縫線之間，然後將它繞幾圈，縫線便會斷開。有了這個小工具，大家以後就不必用使用暴力拆線了。

【步驟1】將原本屈曲的小銀夾拉直。（新鳳嗚@YouTube畫面截圖）

【步驟2】把它穿過新襪的吊牌及縫線之間。（新鳳嗚@YouTube畫面截圖）

【步驟3】將小銀夾旋轉，並繞幾圈。（新鳳嗚@YouTube畫面截圖）

【步驟4】線頭輕鬆斷開。（新鳳嗚@YouTube畫面截圖）

網民：真係Work

對於小銀夾真正用途被揭開，不少網民都感意外：「活了30年才知真相。」、「我日常都靠暴力拆襪，想不到這麼好用。」、「實試過真係Work。」也有網民打趣說：「小銀夾最好用來去粉刺。」



（全文完）