WhatsApp推3大新功能｜隱藏「在線上」、一鍵靜靜退出群組　最後一個超實用

Facebook創辦人Mark Zuckerberg（朱克伯格）日前宣佈會把WhatsApp打造成最具私隱度的通訊軟件，所以將會新增3項超實用功能，包括隱藏「在線上」和退群不通知。WhatsApp作為港人最常用的App之一，相信新推出的3項功能一定能方便大家。

WhatsApp新增3項超實用功能。（dimitri-karastelev＠unsplash）

【1】隱藏「在線上」

雖然WhatsApp用家可以隱藏自己的「最後上線時間」，但卻不能隱藏「在線上」狀態。朱克伯格公佈的其中一個新功能，就是可以選擇誰看到自己「在線上」，又或所有人都看不到自己上線，方便一些正在使用WhatsApp，但不想回覆某些訊息的用家。

隱藏「在線上」功能。（Facebook.com）

【2】退群不通知

相信大家都有多個不再活躍的WhatsApp群組，但每次想退群時，都害怕群組成員見到而尷尬。WhatsApp其中一個新功能就是隱藏退群動作，令群組不會出現某人「已離開群組」的提示。

退群不通知。（Facebook.com）

【3】禁止截取「單次檢視照片」

WhatsApp早前新增的「單次檢視照片」功能，原意就是圖片不留底，但很多用戶都會在開啟相片時截圖，令功能形同虛設。有見及此，WhatsApp新功能會禁止用戶把「單次檢視」的相片和影片截圖，提高資料私隱度。

禁止「單次檢視」相片截圖。（Facebook.com）

朱克伯格於Facebook表示，「我們會持續建立新的配套措施來保護用戶的個人隱私，讓用戶們在使用WhatsApp傳訊息時，也能像人與人面對面溝通一樣私密與安全。」

（全文完）