故宮文化博物館｜9月門票公開發售　購票方法＋開放時間＋全年會籍＋13件必睇展品

香港故宮博物館開幕首年，公眾逢周三可經網上預約免費入場參觀1至7號展廳。而最新開放預約的9月份門票，現已公開發售！想知更多香港故宮的參觀詳情、打卡靚位及有甚麼精彩展品，看以下終極懶人包就一目了然！ 【 預訂門票 】

開幕首年逢周三免費入場 | 圖片來源：西九文化區 FB

【1】香港故宮 票價

．（標準票｜可參觀1至7號展廳）／ 成人：50元、特惠票：25元 【 預訂門票 】

．（特別票｜可參觀所有展廳、已包括標準票）／ 成人：120元、特惠票：60元 【 預訂門票 】

．每人每次限購四張門票

．首年逢星期三免費入場

標準票成人50元 | 圖片來源：西九文化區 FB

【2】香港故宮 購票及預約方法

由於首三個月不設現場購票，故參觀的市民須先以電郵地址登記開設帳戶，再於香港故宮網站、西九文化區網站或透過手機應用程式購票。也可於香港故宮的票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。每人每次限購最多四張門票。

9月份門票已經公開發售！ 【 預訂門票 】

【3】香港故宮 開放時間

．周一、三、四、日：上午10時至下午6時

．周五、六及公眾假期：上午10時至下午8時

．逢周二、農曆年初一及初二：休館

9月份門票已經公開發售 | 圖片來源：西九文化區 FB

【4】香港故宮「香港故宮之友」會籍

．個人會員：600元

．雙人會員：1,000元

．青年會員（全日制學生、7至17歲青少年）：300元

．家庭會員（包括兩位成人、一位7至17歲青少年）：1,200元

會員尊享多項禮遇

．無限次數免費入場參觀專題展覽（展廳1至7）

．額外5張專題展覽和特別展覽的進場禮券

．由地下樓層（G/F）會員專用通道優先進入博物館，毋須於現場換取門票或預先登記

．三間博物館餐廳及館內零售商店消費享9折優惠

會籍有效期由購買日起計算為期12個月，非香港人亦可申請，會籍暫時只限於網上登記。

會員尊享多項禮遇 | 圖片來源：西九文化區 FB

【5】香港故宮 交通及前往方法

地址：九龍西九文化區博物館道8號

乘搭港鐵：

方法一：到九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋。 橫過天橋後，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法二：：到九龍站C1或D1出口，橫過藝術廣場天橋後，途經M+博物館行出博物館道，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

乘搭小巴：

在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達博物館。逢星期五、週末及公眾假期可乘綠色專線小巴77M、26D或74D。

更多交通資訊請參閱>> 香港故宮文化博物館 位置及交通

交通及前往方法 | 圖片來源：香港故宮文化博物館 官網

【6】香港故宮 4大打卡靚位

香港故宮展示了對傳統美學的全新演繹，其靈感來自「中國傳統建築」、「中國藝術」與「香港城市景觀」三大元素。

靚位1：參觀者在中庭可以享受博物館入口廣場、香港島天際線及大嶼山的景觀，體會大樓與周邊風光的和諧之美。

博物館入口廣場 | 圖片來源：Klook

靚位2：博物館三個中庭空間的設計，參照紫禁城中軸水平遞進的空間佈局，博物館中庭的空間垂直遞進，將不同樓連成一體。

中庭空間 | 圖片來源：Klook

靚位3：博物館內設不同長度的階梯，淡色的設計配合日光，也是不錯的打卡點。

不同長度的階梯 | 圖片來源：Klook

靚位4：於博物館前的草地或者外牆都是打卡位！

草地或外牆 | 圖片來源：圖片來源：西九文化區 FB

【7】香港故宮 13件必睇文物！

香港故宮有2個特別展覽（展廳8至展廳9）及7個專題展覽（展廳1至展廳7），共914件藏品由故宮博物院借出，當中共166件屬「國寶級」一級文物，部分更為傳世孤本，只此一張。

特別展覽一：「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」

展覽精心挑選35件晉、唐、宋、元書畫，從藝術、文化、歷史等角度，探究它們千古流芳的原因。展覽共分三期，每期展出十件珍品。 【 預訂門票 】

花籃圖 | 李嵩（活躍於1190–1230） | 南宋 | 圖片來源：Klook

特別展覽二：「馳騁天下──馬文化藝術」

展覽展示一百多件來自故宮博物院與羅浮宮的文物，包括繪畫、雕塑、陶瓷等。在近距離欣賞各種珍品的同時，可以認識馬在歷史、藝術、軍事、政治上扮演的角色及蘊含的文化意義。 【 預訂門票 】

歷代馬文化藝術均有優秀作品| 圖片來源：Klook

乾隆帝盔甲乘馬圖｜郎世寧（1688–1766） ｜清乾隆二十三年（1758）| 圖片來源：Klook

專題展覽一：「龍顏鳳姿 — 清代帝后肖像」

展出的幾代帝后之朝服像，代表清宮最高規格人物肖像的藝術成就，其樣式變遷、畫面元素的象徵意義，以及供奉建築與祭祀儀軌，均與宮廷歷史文化緊密聯繫。 【 預訂門票 】

雍正帝朝服像（局部） | 約清乾隆十五年（1750） | 圖片來源：Klook

專題展覽二：「器惟求新 — 當代設計對話古代工藝」

展覽精選故宮博物院一百餘件工藝瑰寶，以設計、製作及使用三個角度解讀中國傳統工藝的藝術價值。展覽亦會與香港的優秀設計師合作，展示傳統工藝對當代設計理念和文化生活的影響。 【 預訂門票 】

乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶 | 清乾隆年間（1736–1795） | 圖片來源：Klook

專題展覽三：「紫禁萬象 — 建築、典藏與文化傳承」

紫禁城建於北京中軸線上的地理位置，昭示了它在政治與文化上的中心地位。此展覽透過一百多件故宮典藏，介紹清代的紫禁城。 【 預訂門票 】

博古思幽（《十二美人行樂圖》）｜清康熙或雍正年間（1709–1732） | 圖片來源：Klook

中國匠人構思及創作器物 | 圖片來源：Klook

專題展覽四：「凝土為器──故宮博物院珍藏陶瓷」

展覽為香港首次大規模展示故宮陶瓷藏品——這150多件重點展品既是各時代的精品，也是中國陶瓷史的縮影。 【 預訂門票 】

孩形枕｜曲陽定窯｜北宋（960–1127） | 圖片來源：Klook

解讀中國傳統工藝的藝術價值 | 圖片來源：Klook

專題展覽五：「同賞共樂 — 穿越香港收藏史」

首個回顧香港收藏史的大型展覽，透過一百餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動，同時勾勒本地博物館發展的軌跡，並向一直為香港及海外觀眾弘揚中華文化精髓的收藏家、學者、博物館工作者及其他各界有心人士致意。 【 預訂門票 】

望江南淨土詞（局部）| （傳）趙孟頫（1254–1332）| 元（十四世紀） | 圖片來源：Klook

專題展覽六：「紫禁一日 — 清代宮廷生活」

展覽主要透過三百多件故宮珍藏的十八世紀精美文物，讓觀衆了解紫禁城內從清晨到夜晚的生活點滴，探索城內人員豐富的物質與精神世界。 【 預訂門票 】

乾隆帝歲朝行樂圖｜郎世寧（1688–1766）｜清乾隆元年至三年（1736–1738） | 圖片來源：Klook

十八世紀 痕都斯坦玉鑲金嵌玉石執壺 | 圖片來源：西九文化區

專題展覽七：「古今無界──故宮文化再詮釋」

展覽邀請六位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從香港當下的角度重新詮釋和演繹故宮文化和收藏，發掘紅牆黃瓦之下豐富多樣的中國文化。 【 預訂門票 】

封筆—墨池記 （未境之歷） | 張瀚謙 | 圖片來源：Klook

（全文完）