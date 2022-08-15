癌症｜38歲女無家族病史患乳癌　醫生揭她常吃這類食物「出事」｜附9大症狀＋檢查方法

乳癌是全球第一大癌症，在本港位列十大癌症當中的第三位。近日，台灣醫生分享了一名38歲女士的案例，指她的身體在沒有任何患乳癌的不利因素下，卻不幸患上第二期乳癌。經檢查後發現，原來跟她愛吃某一類食物有關！而這類物食物是非常普遍……

乳癌是全球第一大癌症 | 圖片來源：diana.grytsku

38歲女子 患乳癌的不利因素通通沒有！

台灣外科醫生陳榮堅於健康資訊網站，以「高碳水化合物飲食，增加罹癌風險！」為題發文分享病例，指一名38歲女子因乳房有硬塊求診，檢查後發現不幸患上第二期乳癌。患者沒有家族病史，工作環境沒有高風險放射線，亦生過小孩，因此患乳癌的不利因素通通都沒有！也不屬於乳癌高風險族群，令醫生感到奇怪。

米飯、水果、蛋糕都是致癌原因？

醫生遂將病因循患者的日常飲食方面追查， 發現她從平日的飲食中攝取了很多碳水化合物，雖然沒有吃很多精緻的糕餅類，但吃了很多水果來養生！醫生舉例，西瓜、芒果、荔枝、龍眼、菠蘿等，都含有較高的碳水化合物，提醒大家這些水果要吃得適量。

芒果含有較高的碳水化合物 | 圖片來源：freepik

他更引述研究指出，喜歡吃碳水化合物的人發生乳癌機率比一般人高67%。「有許多民眾對於碳水化合物有迷思，以為吃起來有甜味的食物才含有碳水化合物，但其實米飯、麵等精緻澱粉，甚至某些種類的水果都含有很高的碳水化合物。」攝取過多碳水化合物，會令身體各個部位產生嚴重炎症，增加罹患乳癌、胰臟癌及大腸癌機率。

碳水化合物會在身體產生炎症 | 圖片來源：freepik

乳癌的9大症狀

根據香港癌症基金會，本港每日約有12名女士患乳癌，如不幸患上乳癌會有9大症狀：

乳房

．形狀或大小改變

．皮膚凹陷

．皮膚變厚、起鱗、泛紅似橙皮

．出現硬塊

乳頭和乳暈

．乳頭凹陷

．形狀改變

．出現硬塊或變厚

．出現分泌物或皮疹

腋下

．淋巴結腫脹

乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等因素，均會增加患上乳癌的風險。

38歲女子因乳房有硬塊求診 | 圖片來源：stefamerpik

自行檢查的方法！

香港癌症基金會建議，女士可於淋浴或仰臥在床時，用手部觸感來進行自我的身體檢查。方法很簡單！首先舉起右手放在頭後，用左手食指、中指及無名指三隻手指指頭放在右側乳房，作小圓圈按摩動作，由乳房側腋下位置一直打圈向內至乳頭。輕輕擠壓右邊乳頭，觀察有否出現分泌物。然後，左右手對調，以相同方法檢查左邊乳房、乳頭及腋下。

任何年齡的婦女，如一邊乳房出現硬塊、腫脹、變硬或持續不正常痛楚，則須找醫生作進一步檢驗，及早作出相應的治療。

（全文完）