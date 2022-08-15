返回
按輸入鍵開始搜尋
消委會藍牙喇叭6款高評分　Marshall／Sony／JBL　$2,500起買靚音色＋英國品牌

消委會藍牙喇叭6款高評分　Marshall／Sony／JBL　$2,500起買靚音色＋英國品牌

音樂有助紓緩緊張情緒療癒心靈、調劑生活，而一部音質卓越的喇叭更能將體驗昇華。消委會測試了20款藍牙／Wi-Fi喇叭，包括6款插電式型號（不設充電池）及14款內置充電池的可攜式型號，售價約由$400至$6,800，評審項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度，其中有6款屬高評分產品，即看下文整合。

消委會測試了20款藍牙／Wi-Fi喇叭。（Wes [email protected]

【1】Marshall Stanmore II

優點：

  • 音響質素優秀，音色細緻精準，高中低音平衡恰當，低音表現較好
  • 1個月耗電0.4度
  • 機身指示燈清晰易明
  • 手機應用程式版面簡潔清晰

缺點：

  • 大聲量播放時，音色失真較明顯
消委會 藍牙 喇叭 Marshall Stanmore II
Marshall Stanmore II。（《有線生活》製圖）

【2】Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)

優點：

  • 音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當
  • 大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真

缺點：

  • 1個月耗電0.8度
  • 機身沒有顯示設定狀態
消委會 藍牙 喇叭 Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)
Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)。（《有線生活》製圖）

【3】Sonos Five

優點：

  • 音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當，動態表現出色，低音效果渾厚有力
  • 機身指示燈清晰易明
  • 手機應用程式版面簡潔清晰

缺點：

  • 1個月耗電2.0度
  • 大聲量播放時，音色失真較明顯
  • 僅以1顆指示燈發出不同顏色
消委會 藍牙 喇叭 Sonos Five
Sonos Five。（《有線生活》製圖）

【4】Marshall Acton II

優點：

  • 音響質素不俗，高中低音平衡恰當，動態表現佳，低音表現較好
  • 1個月耗電0.3度

缺點：

  • 大聲量播放時，音色失真較明顯
消委會 藍牙 喇叭 Marshall Acton II
Marshall Acton II。（《有線生活》製圖）

【5】JBL PartyBox 110

優點：

  • 音響質素佳，高中低音平衡恰當
  • 大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真
  • 充滿電可長播約15.4小時
  • 機身指示燈清晰易明

缺點：

  • 機身較大及較重
JBL PartyBox 110。（《有線生活》製圖）

【6】Sony SRS-XG500

優點：

  • 音響質素良好，音域廣闊，低音效果渾厚有力，動態表現出色
  • 對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致
  • 由用盡至充滿電只需約2小時
  • 充滿電可長播約25.7小時

缺點：

  • 機身較大
消委會 藍牙 喇叭 Sony SRS-XG500
Sony SRS-XG500。（《有線生活》製圖）

（全文完）

消委會口罩12款高評分名單　Simply Mask／獅子山／威信科技　靚色+防菌力高最平$1.5個
消委會12款兒童太陽眼鏡評比　$49貨獲滿分媲美$700Ray-Ban　Zara、H&M又平又高分
6款高評分藍牙喇叭中，最平是多少錢？

最平是$2,499。詳情即入

6款高評分藍牙喇叭中，最貴是多少錢？

最貴是$6,780。詳情即入

上一條影片 2022韓劇推薦｜必看10部收視破10％韓劇　李鍾碩《黑話律師》、《非常律師禹英禑》　
下一條影片 10月起公屋加租1.17%　租戶獲寬免首12個月加租金額
客戶服務