返回 按輸入鍵開始搜尋
消委會藍牙喇叭6款高評分 Marshall／Sony／JBL $2,500起買靚音色＋英國品牌
音樂有助紓緩緊張情緒、療癒心靈、調劑生活，而一部音質卓越的喇叭更能將體驗昇華。消委會測試了20款藍牙／Wi-Fi喇叭，包括6款插電式型號（不設充電池）及14款內置充電池的可攜式型號，售價約由$400至$6,800，評審項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度，其中有6款屬高評分產品，即看下文整合。
【1】Marshall Stanmore II
優點：
- 音響質素優秀，音色細緻精準，高中低音平衡恰當，低音表現較好
- 1個月耗電0.4度
- 機身指示燈清晰易明
- 手機應用程式版面簡潔清晰
缺點：
- 大聲量播放時，音色失真較明顯
【2】Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)
優點：
- 音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當
- 大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真
缺點：
- 1個月耗電0.8度
- 機身沒有顯示設定狀態
【3】Sonos Five
優點：
- 音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當，動態表現出色，低音效果渾厚有力
- 機身指示燈清晰易明
- 手機應用程式版面簡潔清晰
缺點：
- 1個月耗電2.0度
- 大聲量播放時，音色失真較明顯
- 僅以1顆指示燈發出不同顏色
【4】Marshall Acton II
優點：
- 音響質素不俗，高中低音平衡恰當，動態表現佳，低音表現較好
- 1個月耗電0.3度
缺點：
- 大聲量播放時，音色失真較明顯
【5】JBL PartyBox 110
優點：
- 音響質素佳，高中低音平衡恰當
- 大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真
- 充滿電可長播約15.4小時
- 機身指示燈清晰易明
缺點：
- 機身較大及較重
【6】Sony SRS-XG500
優點：
- 音響質素良好，音域廣闊，低音效果渾厚有力，動態表現出色
- 對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致
- 由用盡至充滿電只需約2小時
- 充滿電可長播約25.7小時
缺點：
- 機身較大
（全文完）