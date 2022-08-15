消委會藍牙喇叭6款高評分　Marshall／Sony／JBL　$2,500起買靚音色＋英國品牌

音樂有助紓緩緊張情緒、療癒心靈、調劑生活，而一部音質卓越的喇叭更能將體驗昇華。消委會測試了20款藍牙／Wi-Fi喇叭，包括6款插電式型號（不設充電池）及14款內置充電池的可攜式型號，售價約由$400至$6,800，評審項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度，其中有6款屬高評分產品，即看下文整合。

【1】Marshall Stanmore II

優點：

音響質素優秀，音色細緻精準，高中低音平衡恰當，低音表現較好

1個月耗電0.4度

機身指示燈清晰易明

手機應用程式版面簡潔清晰

缺點：

大聲量播放時，音色失真較明顯

Marshall Stanmore II。（《有線生活》製圖）

【2】Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)

優點：

音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當

大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真

缺點：

1個月耗電0.8度

機身沒有顯示設定狀態

Bowers & Wilkins Zeppelin (2021)。（《有線生活》製圖）

【3】Sonos Five

優點：

音響質素優秀，音域廣闊，高中低音平衡恰當，動態表現出色，低音效果渾厚有力

機身指示燈清晰易明

手機應用程式版面簡潔清晰

缺點：

1個月耗電2.0度

大聲量播放時，音色失真較明顯

僅以1顆指示燈發出不同顏色

Sonos Five。（《有線生活》製圖）

【4】Marshall Acton II

優點：

音響質素不俗，高中低音平衡恰當，動態表現佳，低音表現較好

1個月耗電0.3度

缺點：

大聲量播放時，音色失真較明顯

Marshall Acton II。（《有線生活》製圖）

【5】JBL PartyBox 110

優點：

音響質素佳，高中低音平衡恰當

大聲量播放音色仍然細緻清晰，沒有明顯失真

充滿電可長播約15.4小時

機身指示燈清晰易明

缺點：

機身較大及較重

JBL PartyBox 110。（《有線生活》製圖）

【6】Sony SRS-XG500

優點：

音響質素良好，音域廣闊，低音效果渾厚有力，動態表現出色

對所輸入不同頻率的聲音訊息的處理頗一致

由用盡至充滿電只需約2小時

充滿電可長播約25.7小時

缺點：

機身較大

Sony SRS-XG500。（《有線生活》製圖）

（全文完）