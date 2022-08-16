消費券第一期八達通尾數$1,000　符合一個條件8.16可領取｜附第二期發放日期

相信不少人已領取第二期首階段$2,000消費券，不過在第一期登記了使用八達通的用家要注意，若果你尚未領取尾數$1,000，只要符合一條件，由今日（8月16日）開始即可透過拍卡或手機應用程式領取。至於第二期消費券亦會分階段發放，即去下文看日期及金額。

消費券第一期八達通尾數$1,000，8月16日可領取。（資料圖片）

要領取$1,000需符合甚麼條件？

消費券第一期八達通用戶的合資格消費額累積$4,000，可由8月16日起，到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等拍卡，領取尾數$1000，或利用手機應用程式拍卡過數。

尾數$1000的使用及領取限期？

消費券第一期八達通尾數$1,000，最後計算合資格消費期限為10月31日，如果屆時未累積合資格消費滿$4,000，尾數將不能在11月16日起領取，$1,000金額會送返政府。

八達通尾數$1,000，最後計算合資格消費期限為10月31日。（資料圖片）

如何查詢消費金額是否合資格？

市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，透過輸入八達通卡號碼，幫助親友和長者查閱︰

【1】可領取／已領取消費券的金額；

【2】尚未領取的消費券金額；

【3】領取消費券的限期；

【4】「合資格消費」累積總額；

【5】各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。

可在八達通消費券計劃網頁查閱「不合資格消費」的交易詳情。（八達通網站）

幾時可以領取第二期消費券？

八達通消費券會分為三階段發放，第一階段$2,000可在8月7日領取，在指定日期前用完，就可獲發第二階段$2,000。八達通每次拍卡的金額不會超過$3,000，因此剩餘的消費券會隨八達通儲值額下降，而可以再去拍卡領取。累積滿$4,000元合資格消費的市民，12月16日至4月16便可領取第三階段消費券。

八達通消費券會分為三階段發放。（《有線生活》製圖）

八達通消費券會分為三階段發放。（《有線生活》製圖）

消費券可用於哪些商戶？

根據政府資料，消費券涵蓋三萬至十萬家本地零售、飲食及服務業商戶，市民可於本地實體店或網店使用消費券，包括零售﹑餐飲﹑服務行業、持有商業登記的網店等，但不適用於海外消費、無商業登記的網店、繳交水電費或稅項、購買金融產品、轉賬等用途。

（全文完）