泰國曼谷2022新酒店15間｜最平$385！超近BTS站+30米無邊際游池＋水療　胡慧沖都推介

泰國曼谷向來是港人的旅遊熱點!自7月1日泰國全面通關以後,不少港人亦選擇前往旅遊!然而,泰國的新酒店在近日也不斷落成!設計充滿時尚的新鮮感及度假感覺,價值卻依舊大眾化,性價比超高!一齊看看推介的15間新酒店有多正吧!

泰國曼谷2022新酒店 | 圖片來源:Steven Wilcox

【曼谷新酒店推介 1】曼谷盆栽酒店(Bonsai Hotel Bangkok)

於2022年2月正式開幕營業,設計靈感來自門口的百年榕樹。酒店位於曼谷水門地區,從酒店步行5-10分鐘即可抵達曼谷機場快線的拉差巴羅站(Ratchaprarop),亦鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔和彩虹二塔等景點。

曼谷盆栽酒店 | 圖片來源:Bonsai Hotel Bangkok

曼谷盆栽酒店樓高四層,共17間客房。客房採用清新簡約的設計質感,每間客房設計各有特色,最大空間套房設置獨立浴缸與雙洗手台,次大套房為配置小型書桌的雙工設計。

內部設計亦以榕樹為設計靈感 | 圖片來源:Bonsai Hotel Bangkok

設置樓中樓休憩空間,雖無配置健身房、餐廳等設施,卻提供交通便利和價格平實的4星級質感設計住宿。兩位成人入住一晚只需$558起。

地址:275, 24-25 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

有日語盆栽(ぼんさい)之意 | 圖片來源:Bonsai Hotel Bangkok

【曼谷新酒店推介 2】曼谷艾拉酒店(Aira Hotel Bangkok)

曼谷最新的4星級酒店,AIRA HOTEL將於2022年7月1日開業,提供無與倫比的泰式風格的氛圍。坐落在曼谷最著名的 SOIS SUKHUMVIT 11,鄰近BTS 娜娜站,中心使館購物商場(Central Embassy)、阿瑪林廣場百貨(Amarin Plaza)、MBK 購物中心亦近在咫尺。最優惠訂房價格,兩位成人入住只需$385一晚!加早餐只需$429一晚,性價比最高!

曼谷最新的4星級酒店 | 圖片來源:Aira Hotel Bangkok

酒店內有許多設施可以幫助您放鬆和充電,例如房間內可觀賞市景的浸浴缸、92平方米長的戶外游泳池,及在全泰國擁最先進設備的酒店健身室內鍛煉身體。

地址:14 Soi Sukhumvit 11, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok

可觀賞市景的浸浴缸 | 圖片來源:Aira Hotel Bangkok

92平方米長的戶外游泳池 | 圖片來源:Aira Hotel Bangkok

【曼谷新酒店推介 3】曼谷Chi酒店 (Chi Art Series Hotel Bangkok)

相當有玩味及藝術感的4星級特色酒店!所有客房均有書桌、電熱水壺、迷你吧、保險箱、平面電視、戶外休息區以及附沖洗座的私人衛浴。每間客房都有寢具和毛巾。早上可以享用歐陸式或單點式早餐。旅客還可在酒店享受全套 Spa 服務。

4星級特色酒店 | 圖片來源:booking.com

位置雖然與公共交通工具有一段距離,但酒店以特色取勝。距離詩麗吉皇后國家會議中心約1 公里,距離 Emporium 百貨 1.4 公里,距離倫披尼公園 2.8 公里。看似是非一段酒店,但仍設有24小時接待櫃檯,酒店內還有餐廳、免費私人停車位、酒吧和露台,設施一應俱全。

地址: 1033 Rimthangrotfaisaipaknam Road Klong Toey

房內充滿藝術感 | 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 4】曼谷新通凱賓斯基酒店 (Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok)

一家獲2022年Travellers’ Choice至尊獎的5星級酒店,質素無容至疑!最大特點是全部房間均設有露台,客人可呼吸新鮮空氣。入門級房間Grand Deluxe Room面積已經達710尺,客廳和睡眠區間隔分明,空間極寬敞開揚。中層泳池則是較為少見的有蓋戶外泳池,別具特色,視野一流!

有蓋戶外泳池 | 圖片來源:Sindhorn Kempinski

Sindhorn Kempinski地理位置非常好!距離BTS空鐵RATCHADAMRI步行約20分鐘,距離MRT地鐵SILOM MRT STATION約20分鐘。距離湯普生故居暨博物館 (Jim Thompson House Museum) 3 公里。步行 7 分鐘可至倫批尼公園 (Lumphini Park) 的景觀花園,不少房間亦可看到公園景觀,非常舒適。

入門級房間面積達710尺 | 圖片來源:Sindhorn Kempinski

同層有面積龐大的水療中心,設有10多種不同款式的水療房間。各適其適包括雙人、單人,以至機械水療房間,都能夠在這裏找到!

地址:80 Soi Tonson, Lumphini, Pathumwan

獲2022年Travellers’ Choice至尊獎 | 圖片來源:Sindhorn Kempinski

【曼谷新酒店推介 5】曼谷金普頓馬瀨酒店(Kimpton Maa-Lai Bangkok)

IHG 洲際旗下五星酒店,也是該品牌首次在泰國登場。酒店位於曼谷Langsuan區Sindhorn Village,鄰近 Siam、Silom、Chit Lom等精華地段,和同樣新開幕的酒店Sindhorn Kempinski共享一個後花園。

洲際旗下五星酒店 | 圖片來源:Kimpton Maa-Lai Bangkok

Maa-Lai 在泰語裡代表傳統花環,有著歡迎和尊敬客人的意思,酒店設計保留一貫金普頓品牌風格設計,並融合許多泰式元素。提供231間客與套房,客房皆為雙人房型,套房配置客廳空間,提供單臥室與雙臥室房型。

設計融合泰式元素 | 圖片來源:Kimpton Maa-Lai Bangkok

還提供寵物入住服務,設置Stock Room餐廳、Craft咖啡廳、Ms. Jigger雞尾酒吧、Bar Yard高空花園酒吧、水療中心與無邊際泳池,公共空間面對著綠色花園與森林,能感受到滿滿的綠意盎然。

地址: 78 Soi Tonson Lumpini Pathumwan Bangkok, Thailand 10330

能感受到滿滿的綠意盎然 | 圖片來源:สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

【曼谷新酒店推介 6】曼谷車廂酒店(The Coach Hotel Bangkok)

COACH HOTEL是一間住宅式酒店,設計靈感來自歐洲。酒店位於著名的ASOKE路口,可輕鬆地前往曼谷的SKY空鐵車站或是地鐵車站,方便旅客探索曼谷這座城市。兩位成人入住$352起!

設計靈感來自於歐洲 | 圖片來源:The Coach Hotel Sukhumvit FB

酒店擁有91間客房,舒適且裝飾高雅。在探索這個熱情的城市後,可以在無邊泳池放鬆,或者是在酒吧來杯調酒,放鬆身心。

地址:14 SOI SUKHUMVIT 14, KLONGTOEY SUBDISTRICT, KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK

可以在無邊泳池放鬆 | 圖片來源:The Coach Hotel Sukhumvit FB

【曼谷新酒店推介 7】曼谷卡爾捷酒店(The Quartier Hotel Bangkok)

又是一間位置優越與性價比高的酒店。從酒店步行4分鐘即達Terminal 21 購物中心,步行37分鐘到達是樂園Lumpini Park及中央百貨廣場。住宿距離公共交通站也不遠,與BTS 阿索克站相隔 2 分鐘路程,而素坤逸站則在 4 分鐘路程外。

步行4分鐘即達Terminal 21 購物中心 | 圖片來源:booking.com

此為3星級酒店,供應94間客房。酒店內設有室外泳池,住客可以在室外泳池暢快玩水,又或到訪酒店內的餐廳大快朵頤。酒店沒有奢華的大堂和中庭,但客房陽光充足,簡潔撲實,備有小型水吧方便泡茶和咖啡。兩位成人$223起入住一晚,適合商務或較少預算的旅遊人士入住!

地址:413 Soi Sukhumvit 49, Khlong Tan Nuea, Bangkok, Bangkok, 10110

客房陽光充足 | 圖片來源:booking.com

客房簡潔撲實 | 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 8】515 Victory酒店

泰國通胡慧沖都推介過的新酒店!位於BTS Victory Monument站隔鄰的515 Victory酒店。樓高5層,共有41間客房,特色是很有大自然氣息,內有種滿各式植物的庭園,亦有流水瀑布,有如城市中的綠洲。

如城市中的綠洲 | 圖片來源:515 Victory FB

分為3種房型,設計時尚兼帶點泰式元素,面積最小的也有約30平方米,而且價錢合理。雖然酒店規模不算大,但也設有天台泳池。

酒店有一個甜品地帶Sugar Rush,粉色環境十分夢幻。食客可以盡情品嘗各式甜點,精選甜品包括Roger推介的冬甩、鯛魚燒、柚子咖啡及正宗日本綠茶飲品等。

BTS Victory Monument站旁 | 圖片來源:515 Victory FB

【曼谷新酒店推介 9】曼谷大都會大廈標準酒店(The Standard, Bangkok Mahanakhon)

泰國曼谷The Standard品牌的亞洲旗艦店Bangkok Mahanakhon酒店!酒店落於曼谷大京都大廈(King Power Mahanakhon)中,曼谷大京都大廈樓高78層,是泰國指標性、最高建築物之一,位在曼谷沙吞(Sathorn)和是隆(Silom)間的中央商業金融區。

泰國指標性、最高建築物之一 | 圖片來源:booking.com

酒店毗鄰眾多文化景點、活力創意、人群聚集的曼谷老城。更鄰近莎拉當BTS高架火車站,交通方便!酒店內有齊奢華酒店應有的高級設施。如不想外出用餐,酒店頂層的Ojo餐廳供應墨西哥佳餚,由來自墨西哥一位出類拔萃的年輕廚師主理。 這家餐廳設有整個曼谷海拔最高的一片露天空中沙灘,一望無際的城市美景令人感覺心曠神怡。適合喜歡奢華酒店享受的客人!

地址:114 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Silom, Bangrak

亞洲旗艦店Bangkok Mahanakhon酒店 | 圖片來源:booking.com

適合喜歡奢華酒店享受的客人| 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 10】温德姆華美達廣場酒店(Ramada Plaza by Wyndham Sukhumvit 48)

曼谷新開的酒店之一!酒店距離Baan Sabai Onnut、Tree Massage and Spa和Pink Chili都不遠。Museum of Thai Pharmacy、National Science Center for Education和Playtime離此都很近。酒店佔盡地理之宜,兩位成人入住一晚只需$262起,各大酒店網店亦大力推薦此酒店!

曼谷新開的酒店之一| 圖片來源:booking.com

周邊餐飲種類繁多,有Sabai Jai Gai Yang東南亞菜供應一流的推薦美味,Sorn東南亞菜提供的布吉島慢煮七彩龍蝦備受好評,R-HAAN的炸鱸魚也是來這裏遊玩不容錯過的美味。酒店還有室外泳池和健身室,對於喜歡健身的旅客來說是理想酒店!

地址:1448 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road

喜歡健身的旅客來說是理想酒店| 圖片來源:booking.com

酒店佔盡地理之宜| 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 11】阿薩温會議大酒店(Asawin Grand Convention Hotel)

酒店位於曼谷的叻猜拉披色。同樣鄰近熱門景點,15分鐘車程到達水門市場和中央世界購物中心,喜歡購物的人可不要錯過!另外,如果想要探索自然風光,去是樂園距離亦是接近。 想看比賽的話,可到雷頂體育場或拉加曼加拉國家體育場,入場觀看最新比賽。

位於曼谷的叻猜拉披色| 圖片來源:booking.com

酒店房間寬敞,亦設有無邊泳遊池。如對住宿環境要求不是太高,以新酒店來說這裡是一個好選擇!

設有無邊泳遊池| 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 12】FX 娜娜酒店(FX Hotel Nana, Bangkok)

4星級FX 娜娜酒店在2022開業,對於想要深度探索曼谷的人來說,是一個絕佳的選擇。 到隆齊BTS高架鐵路站只需5分鐘,而廊曼國際機場僅15分鐘,交通運輸非常方便。 此外,奔集捷運站距離酒店僅有幾步之遙。 附近有很多活動,Rituals Spa、Insanity Nightclub和Karbelka Spa都在短距離內。酒店房間都是以簡潔為主;酒店有提供停車場,適合租車自駕人!兩位成人入住房價$272起,經濟之選!

隆齊BTS高架鐵路站只需5分鐘| 圖片來源:booking.com

酒店房間都是以簡潔為主| 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 13】ASAI Bangkok Chinatown

曼谷唐人街的新酒店 ASAI Bangkok Chinatown,都係胡慧沖推介過的新酒店!位於曼谷市中心,耀華力路就在幾步路之內,走 5 分鐘則可以抵達龍蓮寺。 此環保酒店地點絕佳,從這裡開車約 1 公里 (0.6 英哩) 可以到舢舨巷市場,開車 1.2 公里 (0.8 英哩) 則會抵達拍乎叻。

曼谷唐人街的新酒店| 圖片來源:booking.com

酒店以木質為設計主調,周圍環境感覺和諧溫暖。兩位成人入住$300起!情侶或兩小口去旅行放鬆,選擇這家酒店也不錯!

地址:531 Charoen Krung Rd, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai

酒店以木質為設計主調| 圖片來源:booking.com

【曼谷新酒店推介 14】The Quarter Phromphong by UHG

4星級酒店The Quarter Phromphong By Uhg坐落在曼谷的中心,靠近Tops Supermarket。 酒店共有79間安靜的客房。如喜歡到酒吧消遣,距離當地酒吧只要1分鐘步行路程,距離地鐵站 16 分鐘步行路程,距離 Lumphini 公園 5 公里,距離 SEA LIFE 曼谷海洋世界 6 公里。酒店有齊基本設施如:游泳池、餐廳、健身室等等,兩位成人入住$268起,適合「酒鬼」入住!

地址:31 Soi Sukhumvit 31

坐落在曼谷的中心

【曼谷新酒店推介 15】曼谷昭披耶河四季酒店 (Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River)

曼谷河畔最新的五星級奢華度假酒店選擇,地點位於曼谷昭披耶河畔與BTS沙潘塔克辛站附近。提供261間客房、37間套房與1間總統套房,房型劃分為園景與河景兩種,套房提供單臥室與雙臥室兩類。

位於曼谷昭披耶河畔 | 圖片來源:Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

曼谷四季酒店設置粵式、義大利、法式等7間餐廳、酒吧與俱樂部,設置私人碼頭與遊船,可直達對岸ICONSIAM購物中心,也提供遊覽湄南河沿岸景點,配置30米長無邊際泳池與健身房,提供瑜伽、體能訓練等課程,亦有設置水療中心提供各種泰式水療護理服務。

地址:300/1 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok

提供261間客房 | 圖片來源:Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

30米長無邊際泳池 | 圖片來源:Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

