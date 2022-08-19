開學｜消委會24款高評分手提電腦　Macbook、Surface高CP值　1款5000有找

消委會早前測試了包括 Apple、Samsung、Microsoft、Lenovo 等，34款不同牌子型號的手提電腦，售價由$2,998至約$19,800不等，本文收錄當中24款總評分4分或以上手提電腦，當中有7款總評分更達到4.5分，其中4款是 Apple Macbook 系列，另外 3 款分別是 Samsung Galaxy Book 2 Pro 360、Microsoft Surface Laptop Studio i5、Surface Go 3，相信可以幫到學生於開學前透過「back to school優惠」，選購性價比高的款式。

消委會最新測試了包括 Apple、Samsung、Microsoft、Lenovo 等34款不同的手提電腦。（網上圖片）

4大主要評審標準

測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）統籌進行，評審項目分為以下7項：效能表現、電池表現、屏幕質素、音響質素、可攜性、使用方便程度、特點及製造質量，後面3項各高分機型沒有顯著差別，所以本文集中列出前4項的評分，方便讀者閱讀，唯各機型圖片中的「總評分」仍是消委會7項評價的平均值。

【1】效能表現

消委會報告中提到，效能表現是有關於手提電腦的日常使用及基準測試評分。日常使用的測試量度開機，即打開至屏幕亮起、抄寫檔案、無線上網的速度及穩定性；基準測試量度樣本以不同基準程式（包括Geekbench、PC Mark、3D Mark、CineBench OpenGL、JetStream及／或Sunspider等）表現的評分。

【2】電池表現

測試將樣本的充電池充滿電後，分別記錄觀看影片、以WiFi無線網絡上網的可使用時間。24款手提電腦中，電池表現最好的2款分別為Apple MacBook Pro 16″的16小時23分鐘，和Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY的15小時38分鐘。

【3】屏幕質素

評審員於不同光暗環境下量度視角、閱讀文件效果；並以儀器於實驗室量度屏幕解像度、顏色差異、色溫和最大亮度等項目以作測試。

【4】音響質素

由評審員對各樣本的揚聲器、耳筒聆聽音樂、演講的音效評分。當中，3款Apple Macbook樣本取得5分滿分，Microsoft亦有3部獲得4.5分的評價。

測試根據7項評審項目作評分。（網上圖片）

以下17款總評分4分手提電腦：

【1】Microsoft Surface Go 3 Core i3 + Type Cover

Microsoft Surface Go 3 Core i3 + Type Cover。（《有線生活》製圖）

【2】Dell Inspiron 14 5425

Dell Inspiron 14 5425。（《有線生活》製圖）

【3】Dell Inspiron 16 5625

Dell Inspiron 16 5625。（《有線生活》製圖）

【4】Acer Swift 3 SF314-511-51F1

Acer Swift 3 SF314-511-51F1。（《有線生活》製圖）

【5】Asus VivoBook K513EA-AOF13015W

Asus VivoBook K513EA-AOF13015W。（《有線生活》製圖）

【6】 Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD

Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD（《有線生活》製圖）

【7】Huawei Matebook 14s 2021

Huawei Matebook 14s 2021（《有線生活》製圖）

【8】Asus ZenBook 14 UX425EA

Asus ZenBook 14 UX425EA。（《有線生活》製圖）

【9】15 Acer Spin 3 SP313-51N-53LS

15 Acer Spin 3 SP313-51N-53LS。（《有線生活》製圖）

【10】Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY

Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY。（《有線生活》製圖）

【11】Lenovo Yoga Duet 7i

Lenovo Yoga Duet 7i。（《有線生活》製圖）

【12】 HP Pavilion Aero 13-be0166AU

HP Pavilion Aero 13-be0166AU。（《有線生活》製圖）

【13】Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Lenovo Yoga Slim 7 Pro。（《有線生活》製圖）

【14】 Acer Swift X SFX14-41G-R6WK

Acer Swift X SFX14-41G-R6WK。（《有線生活》製圖）

【15】Asus ZenBook Duo 14 UX482EG-BP1635T

Asus ZenBook Duo 14 UX482EG-BP1635T。（《有線生活》製圖）

【16】 Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD

Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD。（《有線生活》製圖）

【17】Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15.6″

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15.6″。（《有線生活》製圖）

以下7款總評分4.5分手提電腦：

【18】Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY

Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY。（《有線生活》製圖）

【19】Apple Macbook Pro 13″ M2

Apple Macbook Pro 13″ M2。（《有線生活》製圖）

【20】Microsoft Surface Laptop 4 15″ AMD

Microsoft Surface Laptop 4 15″ AMD。（《有線生活》製圖）

【21】Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 13.3″

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 13.3″。（《有線生活》製圖）

【22】Apple Macbook Air 13″ M1

Apple Macbook Air 13″ M1。（《有線生活》製圖）

【23】Microsoft Surface Laptop Studio i5

Microsoft Surface Laptop Studio i5。（《有線生活》製圖）

【24】Apple MacBook Pro 16″ M1

Apple MacBook Pro 16″ M1。（《有線生活》製圖）

（全文完）

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