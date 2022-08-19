開學｜消委會24款高評分手提電腦 Macbook、Surface高CP值 1款5000有找
消委會早前測試了包括 Apple、Samsung、Microsoft、Lenovo 等，34款不同牌子型號的手提電腦，售價由$2,998至約$19,800不等，本文收錄當中24款總評分4分或以上手提電腦，當中有7款總評分更達到4.5分，其中4款是 Apple Macbook 系列，另外 3 款分別是 Samsung Galaxy Book 2 Pro 360、Microsoft Surface Laptop Studio i5、Surface Go 3，相信可以幫到學生於開學前透過「back to school優惠」，選購性價比高的款式。
4大主要評審標準
測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）統籌進行，評審項目分為以下7項：效能表現、電池表現、屏幕質素、音響質素、可攜性、使用方便程度、特點及製造質量，後面3項各高分機型沒有顯著差別，所以本文集中列出前4項的評分，方便讀者閱讀，唯各機型圖片中的「總評分」仍是消委會7項評價的平均值。
【1】效能表現
消委會報告中提到，效能表現是有關於手提電腦的日常使用及基準測試評分。日常使用的測試量度開機，即打開至屏幕亮起、抄寫檔案、無線上網的速度及穩定性；基準測試量度樣本以不同基準程式（包括Geekbench、PC Mark、3D Mark、CineBench OpenGL、JetStream及／或Sunspider等）表現的評分。
【2】電池表現
測試將樣本的充電池充滿電後，分別記錄觀看影片、以WiFi無線網絡上網的可使用時間。24款手提電腦中，電池表現最好的2款分別為Apple MacBook Pro 16″的16小時23分鐘，和Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY的15小時38分鐘。
【3】屏幕質素
評審員於不同光暗環境下量度視角、閱讀文件效果；並以儀器於實驗室量度屏幕解像度、顏色差異、色溫和最大亮度等項目以作測試。
【4】音響質素
由評審員對各樣本的揚聲器、耳筒聆聽音樂、演講的音效評分。當中，3款Apple Macbook樣本取得5分滿分，Microsoft亦有3部獲得4.5分的評價。
目錄
【1】總評分4分手提電腦17款
【2】總評分4.5分手提電腦7款
以下17款總評分4分手提電腦：
【1】Microsoft Surface Go 3 Core i3 + Type Cover
【2】Dell Inspiron 14 5425
【3】Dell Inspiron 16 5625
【4】Acer Swift 3 SF314-511-51F1
【5】Asus VivoBook K513EA-AOF13015W
【6】 Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD
【7】Huawei Matebook 14s 2021
【8】Asus ZenBook 14 UX425EA
【9】15 Acer Spin 3 SP313-51N-53LS
【10】Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY
【11】Lenovo Yoga Duet 7i
【12】 HP Pavilion Aero 13-be0166AU
【13】Lenovo Yoga Slim 7 Pro
【14】 Acer Swift X SFX14-41G-R6WK
【15】Asus ZenBook Duo 14 UX482EG-BP1635T
【16】 Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ AMD
【17】Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15.6″
以下7款總評分4.5分手提電腦：
【18】Acer Swift 5 SF514-55TA-52GY
【19】Apple Macbook Pro 13″ M2
【20】Microsoft Surface Laptop 4 15″ AMD
【21】Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 13.3″
【22】Apple Macbook Air 13″ M1
【23】Microsoft Surface Laptop Studio i5
【24】Apple MacBook Pro 16″ M1
（全文完）
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