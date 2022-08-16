李若彤56歲生日｜曾拍劇為男友還債　對方一句狠撇分手　「最美小龍女」單身逾10年

有「最美小龍女」之稱的李若彤今日（16日）56歲生日，她不但保養得宜，還經常運動，練得一副好身材。除了她的凍齡美貌，李若彤的感情生活同樣備受關注，情路坎坷的她，曾經癡心枉負10年青春，為男友放棄事業兼還債，惜最終仍被提出分手。至今已單身逾10年的她，不時被追問為何不結婚，但她卻從容不迫，選擇等待最好的出現。

李若彤曾經癡心枉負10年青春。（carmanlee0816＠IG）

幫男友還債 不離不棄

李若彤與《神雕俠侶》中的小龍女一樣，對愛情癡心情長，但下場卻比小龍女更加曲折。曾經有一個人讓她不顧一切地付出了真心，甚至愛得卑微，但最後卻換來滿身傷痕。當年李若彤憑著《神雕俠侶》中的小龍女一角走紅，正值事業巔峰時期的她，認識了比她年長10多年的商人郭應泉，雖然郭應泉曾經離婚，但李若彤卻不曾動搖地愛上他。二人拍拖1年後，郭應泉因金融風暴財政陷入困境，要入稟申請將公司清盤。李若彤不但對他不離不棄，更決定北上拍劇賺錢，與對方同甘共苦，最後替他還清債務。

李若彤北上拍劇賺錢，與男友同甘共苦。（carmanlee0816＠IG）

李若彤對男友不離不棄。（carmanlee0816＠IG）

為愛情放棄事業 迷失自我

2004年，對方突然要求李若彤退出娛樂圈，儘管當時她的事業如日方中，她亦順應對方意願推掉所有工作，為他照顧女兒。李若彤曾在訪問中剖白，當時為了對方放棄事業，甚至失去自我，「他不希望我拍戲，就推掉工作，從所有人眼前消失；他不喜歡我塗鮮色指甲油，我就不塗；他希望我能穿得成熟一些，我就果斷放棄了自己喜歡的打扮。」

李若彤曾為愛情迷失自我。（carmanlee0816＠IG）

李若彤當時應男友要求，放棄自己喜歡的打扮，刻意穿得成熟。（carmanlee0816＠IG）

愛得卑微 男友每年提分手

多年來，李若彤為了對方不惜一切，一直默默付出，又視對方為結婚對象，甚至早已以妻子身份照顧對方及其家人，但這樣不但未有換取到對方的愛和珍惜，對方更幾乎每年都會向她提出分手，而李若彤則一直卑微地挽回。直到第10年，男方以一句「沒感覺」為由，再次向她提出分手，二人終結束了10年戀情。當時飽受情傷的李若彤，更遇上父親離世，雙重打擊令她患上情緒病，花了很長時間才走出陰霾。

李若彤為了男友不惜一切，一直默默付出。（carmanlee0816＠IG）

男友多次向她提出分手，李若彤一直卑微地挽回。（carmanlee0816＠IG）

單身逾10年 為何一定要結婚？

至今已單身逾10年的李若彤，曾直言身邊不乏追求者，但自己不想再為愛情失去自我。對於經常被追問感情狀況、為何不結婚等，李若彤霸氣回應：「為何一定要結婚？」她亦分享自己對於婚姻的看法：「我始終覺得理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」

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她又認為，人生不應給年齡局限，「有人說甚麼美人遲暮，歲月催人老。他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著。」

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（全文完）