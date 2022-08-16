明日戰記｜古天樂低調行善6件事　幫盧海鵬墊支20萬手術費　「如花」都受過恩惠

由古天樂、劉青雲、劉嘉玲主演的科幻片《明日戰記》耗資4.5億元港幣製作，8月5日率先在內地上映，可惜上映9日只有3.2億人民幣票房，遠遠落後逾20億票房的國產喜劇《獨行月球》，不少網民得知消息後，紛紛表示香港上映後會入場支持。大家一呼百應，除了因為古天樂大力支持電影製作，還有他一直低調行善，敬重前輩，提攜新人，因此被獲封為真男神，下文為大家盤點古天樂6件好人好事！

古天樂被獲封真男神。（古天樂IG）

【1】幫盧海鵬支付20多萬手術費

2018年，藝人盧海鵬因身體不適而需要接受通波仔手術，資深傳媒人汪曼玲隨後在Facebook發文指：「他（盧海鵬）本來還不想入院通波仔，拖了一個多月，拼命做運動睇吓自己有冇唔舒服。後來古天樂、杜琪峯約他吃飯，不斷勸他入院，並說錢方面不用考慮。他住養和6人房埋單廿幾萬，古天樂先埋單，後來鵬哥搞保險賠償。從這件事可以看出，娛樂圈其實人間有情。」意外令大眾知道，原來古天樂曾默默墊支20多萬幫助前輩。

為盧海鵬支付20多萬手術費。（網絡圖片）

汪曼玲和盧海鵬。（汪曼玲微博）

【2】為李健仁安排免費中醫治療

在電影《唐伯虎點秋香》飾演「如花」的李健仁，2019年在深圳焗桑拿時不幸中風，引致右邊身癱瘓、不能說話，活動能力及生計受影響。病情好轉後，李健仁在微博公開感謝古天樂出錢出力，透過演藝人協會為他安排免費中醫治療，並表示：「能遇到各位善人，是我的福份。」

「如花」李健仁。（《唐伯虎點秋香》劇照）

李健仁在微博公開感謝古天樂出錢出力。（李健仁微博）

【3】親身支持鄧一君車仔麵鋪

古天樂早年因拍攝電影劇《烈火雄心》而認識鄧一君，兩人順理成章成為好兄弟。鄧一君離開娛樂圈後，轉職從事保險工作，古天樂就為他買下第一張單作支持。後來鄧一君開了車仔麵檔，本來想等生意穩定後再招呼好友，但古天樂知道開檔消息就立即到場祝賀，並親身試食兼為好友打氣。

親身支持鄧一君車仔麵鋪。（鄧一君Facebook）

【4】提攜後輩不遺餘力

古天樂在2013年成立天下一電影製作有限公司後，一直積極推動香港本土電影，鼓勵港產片發展。近年，天下一出品了為人所知的《媽媽的神奇小子》、《梅艷芳》、《五個小孩的校長》等，為多名新晉演員提供演出機會。杜琪峰曾在頒獎典禮上，大讚古天樂是「香港最後一個明星」，皆因他不但關注社會，還重情重義，利用自身能力來回饋社會，將演員視為職業，腳踏實地努力工作。

古天樂在2013年成立天下一電影製作有限公司。（古天樂IG）

【5】10年建過百小學予山區兒童

古天樂對社會的關注並不限於香港，2008年，汶川地震大量摧毀了百姓的家園，學童亦因為學校倒塌而失學，於是古天樂決定成立「古天樂慈善基金」，協助當地重建學校，從此古天樂就開展他的建校工程。截至近年，由古天樂創辦的小學已多達一百間，遍佈廣西、貴州、雲南、甘肅等城市。另外，古天樂亦為附近社區興建了18間廁所和700多座水井，大幅改善當地人生活。

古天樂成立「古天樂慈善基金」。（網絡圖片）

由古天樂創辦的小學已多達一百間。（網絡圖片）

【6】搜羅130萬個口罩給基層

2020年疫情肆虐，香港到處都欠缺防疫用品，古天樂就透過其慈善基金會名義，在各地搜購口罩，結果成功訂購130萬個。後來，古天樂聯繫到不同慈善及宗教團體到社區派發用品，並優先給予拾荒者、殘疾人士、有特別需要學童的家庭，令大批基層市民受惠。

搜羅130萬個口罩給基層。（古天樂IG）

對於以上多項善舉，古天樂從不張揚，亦甚少對外公開透露自己做過甚麼，因為他曾說過：「我對此事不願多談，只希望在自己有能力時多幫助別人。」至於《明日戰記》，網上有不少影片都拍到古天樂無時無刻在查看最新票房，因為拍攝科幻電影是他多年的夢想，希望可以藉此踏出香港科幻片第一步，讓大家知道香港也有技術和人材。

（全文完）