愛滋病徵及預防｜15歲少女為表愛意竟抽愛滋男友HIV血注射　她一句回應令人無言

愛情會令人盲目，最近印度便有一位15歲少女，因為深愛其愛滋病男友，竟然抽取男方血液注射到自己體內。父母知悉事件後崩潰報警，事件亦震驚當地網民。而少女接受傳媒訪問時所講的一句話，更令網民無言。

該名15歲少女事件曝光後接受傳媒訪問。（網上圖片）

透過facebook認識男友

據印度傳媒報道，該名少女來自印度東北部的阿薩姆邦（Assam），約3年前透過facebook認識男方，漸漸發展成戀人關係，並曾多次試圖與男方出走，但都被父母帶回。直至最近，該少女竟然抽取已確診愛滋病的男友血液，將這些帶有HIV病毒（人類免疫力缺乏病毒，又稱愛滋病毒）血液注射到體內，以示與愛人「分擔痛苦」。

少女抽取男友帶愛滋病毒血液注射到自己體內。（示意圖）（Sasun Bughdaryan on Unsplash）

父母崩潰報警

報道指男方曾強烈反對女生抽取並注射其血液，但都無法改變少女的決定。而女生父母知悉事件後，氣得報警控告男方，警方已將男方拘留調查，女生則正接受醫學監察。該少女的新聞馬上成為印度Twitter熱話，網民對於女生竟然愛得如此盲目和瘋狂都感到難以置信，對其回應更是無言。因少女接受傳媒訪問時表示：「我不在乎我身上發生甚麼事，我只想他盡早被釋放。」報道指她接受愛滋病毒測試，結果為陰性。

愛滋病毒會破壞人體免疫系統的細胞，導致人抵抗力下降，引發不同併發症。（National Cancer Institute on Unsplash）

愛滋病預防

人類感染HIV病毒後，免疫系統中負責抵禦外來感染的CD4淋巴細胞會逐漸被病毒破壞，當免疫系統受到嚴重破壞後，便會陸續出現不同併發症，成為愛滋病患者。據衛生防護中心資料，要預防愛滋病，可注意以下4點：

【1】每次進行性行為時都應該使用安全套。

【2】切勿在飲酒或服食毒品後進行性行為，因為酒及毒品會影響你的判斷能力，減低你使用安全套的警覺性。

【3】切勿與他人共用針筒、針咀及其他相關的注射器具。

【4】如果你已懷孕或正計劃懷孕，應儘快接受愛滋病病毒抗體測試。及早發現愛滋病病毒感染，除了可採取合適的藥物治療幫助受感染的產婦，更可以有效地把胎兒經由母體感染的機會減低。

愛滋病病徴

愛滋病病毒帶菌者可能沒有病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。受感染初期，患者可能會出現以下徵狀：

【1】感冒似的徵狀

【2】發燒

【3】體重下降

【4】疲倦

【5】淋巴腺腫脹



雖然現時仍未有可根治愛滋病藥物，但如能及早發現，可透過藥物防止病情惡化，更多資料可以瀏覽衞生署愛滋病熱線網站。

（全文完）

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