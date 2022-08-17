柬埔寨詐騙｜4大套路手法全公開　朋友邀泰國旅行最難防？隨時被騙到緬甸KK園區做「豬仔」　

近日，港台兩地接連傳出有人被詐騙集團誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等地，被威脅交出贖金或參與詐騙工作。有台媒引述消息人士稱，其中一個位於緬甸東南部克倫邦，叫「KK園區」的地方，就是詐騙集團販賣人口的大本營，又稱人質被運到「KK園區」後，若不加入詐騙工作，會被虐打、性侵，甚至摘取器官、殺害。《有線生活》整合了現時已曝光的4大詐騙套路，即看下文。

「KK園區」為詐騙集團販賣人口的大本營。（「驚爆新聞線」YouTube影片截圖）

【手法1】網上情人哄騙曼谷見面

日前，有香港傳媒接獲一名港人求助，指自己被網上認識的「女朋友」誘騙到泰國曼谷，隨即被帶到緬甸禁錮，威逼加入詐騙工作，最後靠家人支付贖金才成功回港。事主曾先生（化名）自稱患輕度智障，3年前透過Instagram認識一名女子，並發展為情侶，到今年7月，曾先生被對方以甜言蜜語哄騙到曼谷見面，惟抵達當地後，就立即被沒收手機和護照，然後帶到緬甸境內。曾先生稱自己每日遭受虐打、圍毆、電擊，強逼他參與詐騙工作，幸好在家人支付贖金後，集團就將他送回泰國邊境，再由親戚接走，返回香港。

曾先生抵達當地後，立即被帶到緬甸境內。（TVBS新聞截圖）

【手法2】朋友邀請前往泰國旅遊

根據台灣媒體報導，一對台灣情侶小吳（21歲 男）與小朱（20歲 女）在今年2月應朋友邀請前往泰國旅行，途中朋友突然帶兩人到緬甸苗瓦迪地區，報稱參觀一間位於「KK園區」內的數位科技公司。由於是朋友介紹，所以兩人不虞有詐。

到埗後，園區保安立即沒收兩人手機、身分證、護照，然後押到椅上抽血賣錢。兩人表示，他們除了要當「血牛」外，還要每天工作17小時，中國籍主管要求員工每月至少騙6名台灣人入園。由於小吳3個月都未騙取台灣人到園，所以開始遭人毒打，而小朱亦因姦成孕。最後因緬甸軍警準備對KK園區進行掃蕩，兩人才成功趁亂逃回台灣。

「KK園區」內部地圖。（全球反詐騙組織網站）

【手法3】扮客問價聘請出埠工作

詐騙套路層出不窮，據「全球反詐騙組織」及台灣傳媒指出，集團成員會假扮客人，向自由工作者，包括舞蹈員、魔術師、化妝師、主持人、攝影師等問價，並邀請對方出國工作，由於自由工作者經常會收到不同工作邀請，因此難分真假。大部分集團成員會自稱來自大公司，在柬埔寨有重要活動，需要邀請他們過去表演，而且會提供食宿機票，整個問價對話十分正常。一位馬來西亞魔術師表示自己曾收到類似邀請，但因為感覺不對勁，所以主動聯絡聲稱會舉辦活動的酒店，得到酒店否認後，才沒有上當。

扮客問價聘請出埠工作。（全球反詐騙組織網站）

扮客問價聘請出埠工作。（全球反詐騙組織網站）

扮客問價聘請出埠工作。（全球反詐騙組織網站）

扮客問價聘請出埠工作。（全球反詐騙組織網站）

【手法4】開公司請員工海外旅遊

台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在其Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」引述友人指，詐騙集團最新手法是在台灣開設公司，聘請員工工作半年，其後再招待到柬埔寨玩。而台灣傳媒亦報導過，目前新興的騙案手法就是設立真實的公司，等員工工作一段時間，就會以海外旅遊為由，將他們先賣到泰國，然後帶到緬甸「KK園區」做詐騙。

謝宗學醫生指集團會開公司請員工海外旅遊。（「Dr. E 小兒急診室日誌」fb專頁）

對於港人遇打工騙案一事，香港入境事務處回覆指，由今年1月至今，共接獲17名港人家屬求助，他們的家人懷疑在泰國緬甸、柬埔寨或老撾失聯，當中12人已安全離開當地。入境事務處已協助其餘五名失聯人士家屬，向當地警方報案，會繼續與他們保持聯繫，亦會繼續與警務處外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館，一同跟進個案。

柬埔寨詐騙背景

柬埔寨詐騙話題上月於台灣引爆，有致力「反詐騙」的台灣YouTuber近月收到多達數以百計台灣人求助，指詐騙集團以高薪打工為誘餌，將其親人或朋友騙到柬埔寨，然後扣起護照，威脅參與電話或網上詐騙工作，若不服從會便被毒打、性侵，甚至被摘取器官、殺害。

該YouTuber與部份求助人一同到柬埔寨，救出數十名受害者後，在台灣社會引起巨大迴響，被詐騙到柬埔寨的受害人亦越揭越多。根據受害人所言，詐騙集團主要成員都是中國人或台灣人，詐騙對象亦主要是中、台人士，而受害人被到騙柬埔寨後，會被送到緬甸的「KK園區」。

（全文完）