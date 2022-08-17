行山｜33歲港男食野菇中毒　綠褶菇、白鵝膏愈淺色致命率愈高　認住9大毒菇不要碰

衞生署衞生防護中心一連兩日，接獲市民採野菇進食後中毒的個案，署方再次呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。其實，香港地環境潮濕，市民不難在路旁樹下、花圃、郊野公園找到野菇的蹤影。而這些常見野菇當中有9種是帶有毒性，進食後會令人出現幻覺、腎衰竭，嚴重更引致死亡！

市民切勿採摘野生菇類進食 | 圖片來源：Hans Veth

大埔33歲男子誤食野菇！

衞生署衞生防護中心昨（16日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，一名33歲居大埔的男子，於8月13日在家進食菇類約2小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐徵狀，至8月14日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，現時情況穩定已經出院。

衞生防護中心發言人說，由於難以辨別菇類是否適宜食用，市民切勿採摘野生菇類進食。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

進食菇類會引致食物中毒| 圖片來源：Towfiqu barbhuiya

最嚴重後果：死亡

發言人補充，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

菇類引致的食物中毒一般為急性 | 圖片來源：Geri Chapple

「致命白鵝膏」服一顆足以致命

野生「毒菇」種類繁多，論毒性最強可說是「致命白鵝膏」，一般成年人進食一顆已足以致命。毒鵝膏菌在內地尤其是廣東省的菌類中頗為常見。在四川成都蒲江就曾有一名男子，在山上採摘了6顆（約50克）含毒鵝膏菌的白蘑菇進食。當天晚上，他出現嚴重上吐下瀉症狀。一天後，肝臟功能開始嚴重惡化，三天後出現急性肝臟衰竭，瀕臨死亡。

在香港九成野菇也是不能食用或有毒，以上提及的「致命白鵝膏」都是本港常見的毒菇之一。漁護署曾列出本港常見9大毒菇供市民參考。市民如看見這些菇類千萬不要採摘或隨意觸碰！

本港常見9大毒菇！

（1）致命白鵝膏 Amanita exitialis

外形：

菌蓋白色，闊4–7厘米，凸面至近平展，有時奶油色的中央會輕微下陷，平滑，邊緣不具長條紋。菌褶密，離生，淡白色。菌柄淡白色，平滑，有時帶有細小的纖維質鱗片，近圓柱形或稍為向上逐漸變細。

中毒徵狀：

誤食6至24小時後會出現腸胃炎症狀，症狀包括口乾、噁心、嘔吐、腹部劇痛、腹瀉（通常便中帶血及黏液）等。

致命白鵝膏 （資料圖片）

（2）裂絲蓋傘 Inocybe rimosa

外形：

菌蓋草黃色至黃褐色，圓錐形或鐘形，頂部突出，覆有絲質纖毛，後呈輻射狀開

裂。菌褶彎生或直生，初期淡黃色，成熟後轉為淡褐色。菌肉白色。

中毒徵狀：

進食後30分鐘至2小時內發病。症狀包括出汗、流涎及流淚（PSL綜合症）等。有時，症狀可能包括流涎、流淚、排尿、排便、腸胃不適和嘔吐（SLUDGE綜合症）等。部分患者還可能伴有其它症狀，包括視覺模糊、瞳孔收縮、血壓下降導致的頭暈及脈率明顯下降等。死亡率估計為5%。

裂絲蓋傘 | 圖片來源：hkcww.org

裂絲蓋傘 | 圖片來源：hkcww.org

（2）綠褐裸傘 Gymnopilus aeruginosus

外形：

菌蓋初時暗藍綠色、黃色、鮭肉色及紅色，隨年齡增長變為暗黃色或暗黃帶粉紅色，鱗片淡

紅色至深褐色。菌褶彎生至直生，暗黃色至橙黃色或土黃色。菌肉淡白色或略帶藍色。

中毒徵狀：

含有裸蓋菇鹼和其他不明的神經毒素，令食用者出現幻覺。中毒症狀通常於進食後的1小時內出現。初期症狀包括嗜睡、頭痛、感覺麻木、肌肉無力、噁心、腹痛及瞳孔散大等。隨後，患者出現視覺影響和視象扭曲、無法控制地笑及出現幻覺。

綠褐裸傘 | 圖片來源：hkcww.org

綠褐裸傘 | 圖片來源：hkcww.org

（3）綠褶菇 Chlorophyllum molybdites

外形：

菌蓋白色、古銅色或黃白色，初期半球狀，隨成熟變為闊圓錐狀，甚至扁平，中部常密佈褐色鱗片。菌褶離生，幼時呈白色，後呈灰色至深綠色。菌肉白色，受傷處呈黃褐色，向基部漸變為淡褐色。菌柄白色，略帶褐色。

中毒徵狀：

含有多種腸胃刺激物。病人通常於進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。

綠褶菇 | 圖片來源：hkcww.org

（5）純黃白鬼傘 Leucocoprinus birnbaumii

外形：

菌蓋檸檬黃色，初期鐘形，後呈圓錐形至近平展，中央臍突形，表面帶有鱗片或

被有粉末。菌褶奶黃色。菌柄檸檬黃色，修長但基部稍為膨大。

中毒徵狀：

於進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。

純黃白鬼傘 | 圖片來源：hkcww.org

純黃白鬼傘 | 圖片來源：hkcww.org

（6）黃硬皮馬勃 Scleroderma flavidum

外形：

子實體黃色至污黃色，球狀至近球狀，由繩索狀菌絲附著到基質上，外層厚實堅硬，略為覆有鱗片及不規則地裂開。孢體初時呈紫黑色，隨成熟變粉末狀。

中毒徵狀：

類含有多種胃腸道刺激物。腸胃炎型症狀通常於進食後的6小時內出現。患者一般會出現腸痛、噁心、全身刺痛，痙攣和肌肉僵硬等。

黃硬皮馬勃 | 圖片來源：hkwildlife.net

黃硬皮馬勃 | 圖片來源：hkcww.org

（7）淡黃竹蓀 Phallus luteus

外形：

子實體初時以淡粉紅色或紫紅色蛋狀出現，近球形或卵形，外層之後破裂，釋放菌蓋、海綿狀菌柄和一個大型的網狀菌裙（外菌膜）。菌蓋圓錐形，覆有隆起的網格，外層佈滿有臭味的深橄欖綠色的孢子。頂端白色，中央有一圓孔。

中毒徵狀：

進食後的6小時內出現腸胃炎型症狀，症狀類似典型的食物中毒，例如腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。

淡黃竹蓀 | 圖片來源：hkcww.org

淡黃竹蓀 | 圖片來源：艾~台灣的真菌手札

（8）假褐雲斑鵝膏 Amanita pseudoporphyria

外形：

菌蓋淡灰色至灰褐色，上部凸起至近平展，中央部分顏色較深，被有纖毛，無毛或附有少許污白色的膜質殘餘物。菌褶密，離生，薄及白色。菌肉白色及薄。菌柄白色，菌托薄，外表面白色至污白色，內表面白色。

中毒徵狀：

於進食後最少12小時後出現腸胃炎型症狀。有時，發病時間可延遲至數日以至數週。發病後期出現尿頻、劇渴、面部浮腫、及急性腎功能衰竭。

假褐雲斑鵝膏 | 圖片來源：hkcww.org

假褐雲斑鵝膏 | 圖片來源：hkcww.org

（9）晶粒鬼傘 Coprinellus micaceus

外形：

菌蓋黃褐色或古銅色，通常中央部分顏色較深，橢圓至圓柱形，但開展後呈鐘形，初期表面覆有白色或淡白色晶體，溝棱紋由邊緣至中央。隨著年齡增長，這些溝棱會從底部裂開，最後溶化成墨汁狀。菌褶密初期白色，後轉變為深褐色，最後呈黑色。

晶粒鬼傘 | 圖片來源：hkcww.org

中毒徵狀：

含有一些氨基酸衍生物如鬼傘素，這些化學物質會干擾人體的酒精代謝功能。因此，此菇菌的毒性只有在酒精存在下才引致進食者發病，症狀通常於30分鐘內出現，一般維持約兩小時。如果在毒發後的數天內再喝含酒精的飲品，患者可能會再次復發。

主要的症狀可能包括臉和脖子發紅、胸部疼痛、出汗、心跳加速、低血壓、手腳腫脹、口部有金屬味、噁心、嘔吐，視覺障礙和頭暈等。

晶粒鬼傘 | 圖片來源：hkcww.org

（全文完）