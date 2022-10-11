首爾弘大10間高CP酒店2022｜最平$499！30秒到地鐵 露台私人浴池＋天台酒吧｜附交通方法
弘大住宿推薦2022｜弘益大學商圈（弘大）一向是韓國首爾的旅遊熱點。地鐵2號綫弘大入口站更連接機場快綫，無論是去新村、梨大、可步行至明洞的乙支路入口站、或往來仁川機場都不用換乘，非常方便。《有線生活》為大家介紹10間弘大住宿，有房內設私人浴池的高級酒店、亦有CP值高的青年旅館，最重要的是全部住宿都靠近弘大站，最近30秒便可直達！
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弘大10間住宿推薦
點按目錄👇
【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)
【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)
【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)
【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）
【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）
【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）
【8】The-ORE酒店
【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)
【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）
【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)
弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store、5樓設有自助洗衣，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧，晚上回酒店可以Chill一Chill。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣）。
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要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。
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弘大樂天L7酒店（L7 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘
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【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)
首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）與AREX機場快線、弘大地鐵站相連，從酒店出門最快30秒便可直達地鐵站。網民大讚房間寬敞乾淨，酒店在Agoda網站上的清潔度10分之中得到9分，而位置更是獲得9.5分高分。酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房型，17樓頂樓設戶外露台，可以一覽首爾美景。酒店標準2人客房價錢約為130,000韓元（約777港元／約2,960台幣），每房附免費早餐。
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此外，由於這間酒店由濟州航空運營，在酒店大堂內更設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。
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首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 臥牛山路35街50-4｜서울특별시 마포구 와우산로35길 50-4
交通：弘大地鐵站 4號／5號出口旁 扶手電梯直上
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【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)
RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）距離弘大地鐵站5分鐘路程，屬於Marriott旗下的「簽名收藏型酒店（Autograph Collection Hotels）」。RYSE融入了藝術、文化創意，除了一般客房，最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。酒店標準2人客房價錢約為1,188港元（約4,550台幣），每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。
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RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路130｜서울특별시 마포구 양화로 130
交通：弘大地鐵站9號出口 步行約5分鐘
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【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）
首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐）。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。
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首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘
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【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）
首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）內的所有房間都能看到首爾城市景。酒店的頂樓在14樓，設有空中花園，推薦大家晚上來看看夜景。標準2人房約654港元（約2,500台幣）。最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸，每晚價錢為1,962港元（約7,500台幣）。
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首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）
地址：首爾市 麻浦區 世界盃北路31 ｜서울특별시 마포구 월드컵북로 31
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約6分鐘
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【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）
金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房，包括標準雙人房和豪華雙床房房型。酒店設室內私人SPA浴池，而同一大樓的地庫還有一家收費的汗蒸幕Happy Spa，大家逛累了可以選擇到SPA浴池或汗蒸幕泡澡休息。此外，酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店，非常方便。
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金盞花酒店（메리골드호텔）
地址：首爾市 麻浦區 楊花路112 ｜서울특별시 마포구 서교동 양화로 112
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘
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【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）
Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。整棟大樓高7層，外觀以黑色設計為主，設有2人和3人房。雖然是一家青年旅館，但每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用，而且每隔2天就有一次清潔服務。旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等，適合不太講究酒店設施的你。
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CLEO青年旅宿
地址：首爾市 麻浦區 延禧路27 (東橋洞113-96)｜서울특별시 마포구 동교동 113-1
交通：弘大地鐵站 3號出口 步行約7分鐘
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【8】The-ORE酒店
The-ORE酒店（호텔 디오레）靠近弘大商圈，距離地鐵站亦只是5分鐘距離，逛街食飯都都相當方便。酒店提供的標準房間為2床房，房間採光度十分高，浴室有提供洗頭水、沐浴露、牙刷等用品，但洗澡位置與廁所並沒有做到乾濕分離，介意的人士注意。酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。
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The-ORE酒店（호텔 디오레）
地址：首爾市 麻浦區 東橋路162-7 (西橋洞351-29) ｜서울특별시 마포구 서교동 동교로 162-7
交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5分鐘
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【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)
弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）鄰近弘大和合井2個地鐵站。酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。標準雙人房每晚價錢約513港元（約1,960台幣），每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸，還有每天都會換新的洗髮精、沐浴乳和潤髮乳。弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。
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弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）
地址：首爾市 麻浦區 西橋洞373-9｜서울특별시 마포구 서교동 373-9
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘
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【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）
奈比酒店（나인브릭 호텔）又被稱為九磚飯店，酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風，附近有知名的橋村炸雞、百歲蔘雞湯等。酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。於Agoda預訂高級雙人房，早鳥優惠最低價約499港元（約1,910台幣）。
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奈比酒店（나인브릭 호텔）
地址：首爾市 麻浦區 弘益路5街 32｜ 서울특별시 마포구 홍익로5길 32
交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約6分鐘
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（全文完）