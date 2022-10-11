首爾弘大10間高CP酒店2022｜最平$499！30秒到地鐵　露台私人浴池＋天台酒吧｜附交通方法

弘大住宿推薦2022｜弘益大學商圈（弘大）一向是韓國首爾的旅遊熱點。地鐵2號綫弘大入口站更連接機場快綫，無論是去新村、梨大、可步行至明洞的乙支路入口站、或往來仁川機場都不用換乘，非常方便。《有線生活》為大家介紹10間弘大住宿，有房內設私人浴池的高級酒店、亦有CP值高的青年旅館，最重要的是全部住宿都靠近弘大站，最近30秒便可直達！

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弘益大學商圈（弘大）一向是韓國首爾的旅遊熱點。（網上圖片）

弘大10間住宿推薦

點按目錄👇

【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)

【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）

【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）

【8】The-ORE酒店

【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品。（弘大樂天L7酒店官網）

【1】弘大樂天L7酒店 (L7 Hongdae by LOTTE)

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）屬於韓國樂天集團出品，無論是從弘大地鐵站，或者弘大機場巴士站下車，都只需步行約2分鐘。酒店的1、2樓就是人氣Line Friends Store、5樓設有自助洗衣，頂層有游泳池，泳池旁邊更有天台酒吧，晚上回酒店可以Chill一Chill。酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元／約2,766台幣）。

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弘大樂天L7酒店標準2人房房價為121,500韓元（約725港元）。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店頂層有游泳池，（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店泳池旁邊更有天台酒吧。（弘大樂天L7酒店官網）

要注意的是這裡Check in手續屬於自助式，住客需自行在平板輸入訂房時的相關資料，遇到困難服務人員會再過來幫忙。

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弘大樂天L7酒店Check in手續屬於自助式。（弘大樂天L7酒店官網）

弘大樂天L7酒店（L7 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路141｜서울특별시 마포구 양화로 141

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約2分鐘

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首爾弘大智選假日酒店與AREX機場快線、弘大地鐵站相連。（首爾弘大智選假日酒店官網）

【2】首爾弘大智選假日酒店 (Holiday Inn Express Seoul Hongdae)

首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）與AREX機場快線、弘大地鐵站相連，從酒店出門最快30秒便可直達地鐵站。網民大讚房間寬敞乾淨，酒店在Agoda網站上的清潔度10分之中得到9分，而位置更是獲得9.5分高分。酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房型，17樓頂樓設戶外露台，可以一覽首爾美景。酒店標準2人客房價錢約為130,000韓元（約777港元／約2,960台幣），每房附免費早餐。

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酒店提供標準房（Standard Room）、家庭房（Family Room）等6種房。（首爾弘大智選假日酒店官網）

此外，由於這間酒店由濟州航空運營，在酒店大堂內更設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。

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酒店大堂內設有「飛行之味（비행의 맛）」飛行模擬體驗。（IG＠rurus_yumi）

首爾弘大智選假日酒店（홀리데이 인 익스프레스 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 臥牛山路35街50-4｜서울특별시 마포구 와우산로35길 50-4

交通：弘大地鐵站 4號／5號出口旁 扶手電梯直上

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RYSE傲途格精選酒店屬於Marriott旗下。（RYSE傲途格精選酒店官網）

【3】RYSE傲途格精選酒店 (RYSE, Autograph Collection)

RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）距離弘大地鐵站5分鐘路程，屬於Marriott旗下的「簽名收藏型酒店（Autograph Collection Hotels）」。RYSE融入了藝術、文化創意，除了一般客房，最特別是有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。酒店標準2人客房價錢約為1,188港元（約4,550台幣），每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。

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RYSE有5間由藝術家、設計師和創意產業人士精心設計的藝術家套房。（RYSE傲途格精選酒店官網）

每房均提供RYSE定制面膜和定制浴袍。（RYSE傲途格精選酒店官網）

RYSE傲途格精選酒店（라이즈, 오토그래프 컬렉션）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路130｜서울특별시 마포구 양화로 130

交通：弘大地鐵站9號出口 步行約5分鐘

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首爾弘大美居大使酒店是Accor雅高集團出品酒店。（首爾弘大美居大使酒店官網）

【4】首爾弘大美居大使酒店 （Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）是Accor雅高集團出品酒店，房內有露台和乾濕分離的衛浴，酒店標準2人客房價錢約為598港元（約2,288台幣）（不包括早餐）。而酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台，喜歡浸浴的朋友可以考慮，套房房價為1,550港元（約5,930台幣）（不包括早餐）。

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房內有露台和乾濕分離的衛浴。（首爾弘大美居大使酒店官網）

首爾弘大美居大使酒店最特別之處是這裡的套房享有露天私人浴池加露台。（IG＠1ovely_one）

首爾弘大美居大使酒店（머큐어 앰배서더 서울 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路144 ｜서울특별시 마포구 양화로 144

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約2分鐘

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首爾阿曼提酒店（首爾阿曼提酒店官網）（首爾阿曼提酒店官網）

【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）內的所有房間都能看到首爾城市景。酒店的頂樓在14樓，設有空中花園，推薦大家晚上來看看夜景。標準2人房約654港元（約2,500台幣）。最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸，每晚價錢為1,962港元（約7,500台幣）。

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首爾阿曼提酒店內的所有房間都能看到首爾城市景。（首爾阿曼提酒店官網）

最大的皇家套房面積達68.95平方米，配有可以望到景色的浴缸。（首爾阿曼提酒店官網）

酒店的頂樓在14樓，設有空中花園。（首爾阿曼提酒店官網）

首爾阿曼提酒店（아만티 호텔 서울）

地址：首爾市 麻浦區 世界盃北路31 ｜서울특별시 마포구 월드컵북로 31

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約6分鐘

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金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房。（Agoda官網）

【6】金盞花酒店（Marigold Hotel）

金盞花酒店（메리골드호텔）提供186 間房，包括標準雙人房和豪華雙床房房型。酒店設室內私人SPA浴池，而同一大樓的地庫還有一家收費的汗蒸幕Happy Spa，大家逛累了可以選擇到SPA浴池或汗蒸幕泡澡休息。此外，酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店，非常方便。

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金盞花酒店提供包括標準雙人房和豪華雙床房房型。（Agoda官網）

酒店設室內私人SPA浴池。（Agoda官網）

酒店還提供免費的shuttle bus服務，從酒店到明洞樂天免稅店和新羅免稅店。（Agoda官網）

金盞花酒店（메리골드호텔）

地址：首爾市 麻浦區 楊花路112 ｜서울특별시 마포구 서교동 양화로 112

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘

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Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。（Agoda官網）

【7】CLEO青年旅宿（Hostel CLEO）

Hostel CLEO（前身為Loft 8）是一家青年旅館，距離地鐵站約7分鐘路程。整棟大樓高7層，外觀以黑色設計為主，設有2人和3人房。雖然是一家青年旅館，但每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用，而且每隔2天就有一次清潔服務。旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等，適合不太講究酒店設施的你。

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每間房間均有私人浴廁，不用與他人共用。（Agoda官網）

旅館每天供應免費早餐，提供多款麵包、票米片和牛奶等。（Agoda官網）

CLEO青年旅宿

地址：首爾市 麻浦區 延禧路27 (東橋洞113-96)｜서울특별시 마포구 동교동 113-1

交通：弘大地鐵站 3號出口 步行約7分鐘

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The-ORE酒店（호텔 디오레）距離地鐵站只是5分鐘距離。（Agoda官網）

【8】The-ORE酒店

The-ORE酒店（호텔 디오레）靠近弘大商圈，距離地鐵站亦只是5分鐘距離，逛街食飯都都相當方便。酒店提供的標準房間為2床房，房間採光度十分高，浴室有提供洗頭水、沐浴露、牙刷等用品，但洗澡位置與廁所並沒有做到乾濕分離，介意的人士注意。酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。

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酒店房間採光度十分高，（Agoda官網）

酒店位置便利，價錢便宜，是不少熱愛窮遊人士認為CP值高的一間住宿。（Agoda官網）

The-ORE酒店（호텔 디오레）

地址：首爾市 麻浦區 東橋路162-7 (西橋洞351-29) ｜서울특별시 마포구 서교동 동교로 162-7

交通：弘大地鐵站 1號出口 步行約5分鐘

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弘大設計師酒店鄰近弘大和合井2個地鐵站。（弘大設計師酒店官網）

【9】弘大設計師酒店 (Hotel The Designers Hongdae)

弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）鄰近弘大和合井2個地鐵站。酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。標準雙人房每晚價錢約513港元（約1,960台幣），每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸，還有每天都會換新的洗髮精、沐浴乳和潤髮乳。弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。

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酒店提供標準雙人房、家庭套房等8種房型。（弘大設計師酒店官網）

每間房內都配有擁有按摩功能的浴缸。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店非常靠近合井站的大型超市Home Plus，回程前買手信非常方便。（弘大設計師酒店官網）

弘大設計師酒店（호텔 더 디자이너스 홍대）

地址：首爾市 麻浦區 西橋洞373-9｜서울특별시 마포구 서교동 373-9

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約5分鐘

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奈比酒店又被稱為九磚飯店。（Agoda官網）

【10】奈比酒店 （Nine brick Boutique Hotel）

奈比酒店（나인브릭 호텔）又被稱為九磚飯店，酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風，附近有知名的橋村炸雞、百歲蔘雞湯等。酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。於Agoda預訂高級雙人房，早鳥優惠最低價約499港元（約1,910台幣）。

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酒店設有高級雙人房、尊爵豪華房、Pent別墅等不同10種房型。（Agoda官網）

房間內設有浴缸和立式淋浴間，而淋浴間和廁所可以用趟門遮擋。（Agoda官網）

酒店不論外觀或房間裝修都走歐洲復古工業風。（Agoda官網）

奈比酒店（나인브릭 호텔）

地址：首爾市 麻浦區 弘益路5街 32｜ 서울특별시 마포구 홍익로5길 32

交通：弘大地鐵站 9號出口 步行約6分鐘

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（全文完）